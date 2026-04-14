Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adaylar, başvuru koşulları ve görev esaslarında yapılan değişiklikleri merak ediyor. Peki, 2026 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Yeni bekçi alımı şartları neler?

2026 BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

2026 yılı bekçi alımına ilişkin henüz resmi bir kontenjan duyurusu yapılmadı. Yeni bir alım ilanı yayımlanması halinde haberimize eklenecektir.

YENİ BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?

Güncellenen yönetmelikle birlikte bekçi adaylarında aranacak temel kriterler yeniden düzenlendi. Buna göre başvuruda bulunacak adayların 18 ile 31 yaş aralığında olması gerekiyor.

Eğitim şartı olarak en az lise mezunu olma zorunluluğu sürerken, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvuru yapabilecek.

Ayrıca erkek adaylar için askerlik hizmetinin tamamlanmış olması ve başvuru yapılacak bölgede belirli bir süre ikamet etmiş olmak da önemli şartlar arasında yer alıyor.