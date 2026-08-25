19 Nisan 2026'da gerçekleştirilen ve sonuçları 14 Mayıs'ta açıklanan EKPSS'nin ardından, kamuda engelli memur kadrolarına atanmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılacak tercih duyurusunu bekliyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS memur alımı tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026 EKPSS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından 19 Nisan 2026'da gerçekleştirilen sınavda adaylara, engel grupları ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 60 soru için 60 dakika süre verildi. EKPSS sonuçları ise 14 Mayıs 2026'da adayların erişimine açıldı.

EKPSS MEMUR ALIMI TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

EKPSS memur atamalarının yapılacağı tarihlere ilişkin açıklamanın önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

EKPSS SONUÇLARI NERELERDE KULLANILACAK?

EKPSS sonuçları, engelli personel alımlarında kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılacak. Sonuçlar; 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlar, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kuruluşlarında memur statüsünde personel alımlarının yanı sıra işçi statüsündeki engelli personel alımlarında da geçerli olacak.