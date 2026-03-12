Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul'da inşa edilecek konutlar için kura çekilişi araştırılıyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ve sonuçlara nereden ulaşılacağı merak ediliyor. Peki, 2026 İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2026 İstanbul TOKİ kura sonuçlarına nereden ve nasıl ulaşılır? İşte ayrıntılar...

2026 İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

500 Bin Sosyal Konut Projesi dâhilinde il il devam eden kura takvimine göre İstanbul kura çekilişi bayramdan sonra yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

İSTANBUL'A KAÇ KONUT YAPILACAK?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'a 100 bin konut yapılacak.

İSTANBUL TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, kura çekilişi sona erdikten sonra sonuçlara iki farklı resmi kanaldan ulaşabilir:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: Vatandaşlar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazıp hak sahipliği durumlarını anında görüntüleyebilir.

TOKİ Resmi Web Sitesi: Kura işlemlerinin bitmesinin ardından www.toki.gov.tr adresi üzerinden duyurular kısmına asil ve yedek isim listeleri eklenecek.