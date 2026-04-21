Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekilişi araştırılıyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ve sonuçlara nereden ulaşılacağı merak ediliyor. Peki, 2026 İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2026 İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul kura çekilişleri 25 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak.

500 Bin Sosyal Konut Projesi dâhilinde il il devam eden kura takvimine göre 25 Nisan'da çekiliş gerçekleşecek.

İSTANBUL'DAKİ EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların en geç 2 yıl içinde teslim edileceğini duyurdu.

İSTANBUL TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, kura çekilişi sona erdikten sonra sonuçlara iki farklı resmi kanaldan ulaşabilir:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: Vatandaşlar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazıp hak sahipliği durumlarını anında görüntüleyebilir.

TOKİ Resmi Web Sitesi: Kura işlemlerinin bitmesinin ardından www.toki.gov.tr adresi üzerinden duyurular kısmına asil ve yedek isim listeleri eklenecek.