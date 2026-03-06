Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, İzmir'de inşa edilecek 21.020 konut için kura çekilişi tamamlandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ve sonuçlara nereden ulaşılacağı merak ediliyor. Peki, 2026 İzmir TOKİ kura çekilişi bitti mi? 2026 İzmir TOKİ kura sonuçlarına nereden ve nasıl ulaşılır? İşte ayrıntılar...

2026 İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BİTTİ Mİ?

500 Bin Sosyal Konut Projesi dâhilinde il il devam eden kura takvimine göre 6 Mart Cuma günü İzmir ve Hatay çekilişleri gerçekleşti.

TOKİ evlerinin kura çekimi 6 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00'te başladı.

İZMİR TOKİ EVLERİ HANGİ İLÇELERE İNŞA EDİLECEK?

2026 TOKİ evleri İzmir'in Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk, Urla ilçelerine yapılacak:

MERKEZ: 15000

ALİAĞA: 1200

BERGAMA: 740

DİKİLİ: 500

FOÇA: 1000

GÜZELBAHÇE: 250

KARABURUN: 80

KEMALPAŞA: 1000

SEFERİHİSAR: 500

SELÇUK: 500

URLA: 250

2026 İZMİR TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekilişi tamamlandıktan işlemler bittikten sonra, "2026 İzmir TOKİ kura sonuçları" resmi olarak açıklanacak.

Asil ve yedek hak sahiplerini gösteren nihai isim listeleri, çekilişin tamamen bitmesinin ardından doğrudan e-Devlet kapısı üzerine aktarılacak.

İZMİR TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, kura çekilişi sona erdikten sonra sonuçlara iki farklı resmi kanaldan ulaşabilir:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: Vatandaşlar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazıp hak sahipliği durumlarını anında görüntüleyebilir.

TOKİ Resmi Web Sitesi: Kura işlemlerinin bitmesinin ardından www.toki.gov.tr adresi üzerinden duyurular kısmına asil ve yedek isim listeleri eklenecek.