Çiftçilere temel destek ödemeleri kapsamında planlı üretim yapan çiftçinin mazot maliyetinin tamamı, gübre maliyetinin ise yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak. Peki, 2026 Mazot gübre desteği yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2026 YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçi destek ödemeleri kapsamında olan mazot-gübre desteği ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor.

Mart ayında açıklanan takvime göre T.C. kimlik numarasının sonu 0, 2 ve 4 olanlara, Mart ayının ilk haftası ödemeleri yapıldı. Kimlik numarasnın son hanesi 6 olanlara 13 Mart’ta ödemeler tamamlandı. Kimlik numarasının sonu 8 olanlara ise 20 Mart takviminde ödeme planlandı.

Ödemelerden yararlanan çiftçilerden bazıları ödemelerin hesaplara geçmediğini ifade ederken kademeli olarak ödeme yapıldığı biliniyor. Nisan ayı ödemelerine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ 2026 NASIL SORGULANIR?

Mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama yapmak isteyenler, e-Devlet aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle çiftçi destek ödemelerini sorgulayabilirler. Ödemeyi sorgulayabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekmektedir.