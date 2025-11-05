Yeni yıl için vergi ve ceza artış oranlarını belirleyecek olan yeniden değerleme oranı belli oldu. Peki, 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV fiyatları ne kadar oldu? MTV ödemesi nasıl yapılır?

2026 MTV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 4.834 TL’den 6.066 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 cc arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 8.421 TL’den 10.567 TL’ye çıkacak. Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 2.621 TL’den 3.289 TL’ye yükselecek.

MTV NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenen bir vergidir. MTV tutarı, aracın:

Motor silindir hacmine,

Yaşına,

Ve kayıtlı olduğu model yılına

göre hesaplanır. 2026 yılında da aynı sistem geçerli olacak. MTV tutarları, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesi üzerinden sorgulanabilir ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla online ödenebilir.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

2026 MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi, e-Devlet veya anlaşmalı bankaların mobil ve internet şubeleri üzerinden yapılabilir. Ayrıca vergi dairelerinden de ödeme yapılması mümkündür.