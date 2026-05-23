Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 92 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları 25 Mayıs–3 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla çevrim içi olarak yapabilecek, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıca adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek; birden fazla kadroya yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımına başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel şartları taşıması, görev yapmasına engel bir sağlık sorununun bulunmaması, emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olması ve kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekiyor. Ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alınması, ilanda istenen belge ve sertifikalara sahip olunması ile ilgili mevzuatta yer alan diğer başvuru şartlarının karşılanması şartı aranıyor.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2026 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete ilanına göre, toplam 92 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Alımların 18’i merkez teşkilatına, 74’ü ise taşra teşkilatına gerçekleştirilecektir.

Merkez Teşkilatı Kadroları (18 Kişi)

7 Büro Personeli

4 Mühendis

1 Veteriner Hekim

1 Biyolog

1 Şehir Plancısı

3 Tekniker

1 Mimar

Taşra Teşkilatı Kadroları (74 Kişi)

29 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

31 Destek Personeli (Temizlik ve Şoför)

4 Orman Muhafaza Memuru

1 Mühendis

4 Tekniker

2 Teknisyen

3 Büro Personeli