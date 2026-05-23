Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 23 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 23 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

23.05.2026 09:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ açıkladı: 23 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 23 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 23 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 23 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Image

23 MAYIS GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 23 Mayıs 2025'te yüzde 77,99 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71.64 seviyesine ulaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli barajı 96,07

Darlık barajı 92,03

Elmalı barajı 96,04

Terkos barajı 59,61

Alibey barajı 66,17

Büyükçekmece barajı 54,84

Sazlıdere barajı 44,1

Istrancalar 33,46

Kazandere 56,12

Pabuçdere 55,4

İlgili Konular: #yağış #İSKİ #barajların doluluk oranı #baraj doluluk oranı

İlgili Haberler

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler !Deprem mi oldu? 23 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
'Mutlak butlan' sonrası gündeme gelmişti... AKP kurmaylarından 'baskın seçim' iddialarına yanıt: Tarih verdiler
'Mutlak butlan' sonrası gündeme gelmişti... AKP kurmaylarından 'baskın seçim' iddialarına yanıt: Tarih verdiler CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması ardından baskın seçim yapılacağı iddia edildi. AKP'li kurmaylar, gündemlerinde seçim olmadığını belirterek, seçim için tarih verdi.
Hakkari'de belediye AKP'ye geçti, meclis üyelerine ihraç işlemi başlatıldı
Hakkari'de belediye AKP'ye geçti, meclis üyelerine ihraç işlemi başlatıldı Hakkari'de Yeniden Refah Partisi'nin yönetiminde olan Derecik Belediyesi AKP'ye geçti. Bunun üzerine Yeniden Refah Partisi İl Başkanı 3 belediye meclisi hakkında ihraç işlemi başlattı.