Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde başvuru yapan yurttaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 2026 TOKİ 500 sosyal konut kura takvimi belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?

TOKİ KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekim tarihleri il il netleşmeye başladı. Buna göre; 5 Ocak’ta Siirt ve Van, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak’ta ise Batman için kura çekimleri yapılacak. Diğer illere ilişkin kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya dair yeni bir duyuru paylaşılması halinde detaylar haberimize eklenecek. TOKİ’nin açıklayacağı takvim doğrultusunda kura çekimleri kademeli olarak devam edecek.

OKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.