Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 yılının resmi tatilleri: Yeni yılda bu günler tatil olacak

2026 yılının resmi tatilleri: Yeni yılda bu günler tatil olacak

31.12.2025 20:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 yılının resmi tatilleri: Yeni yılda bu günler tatil olacak

2026 yılı resmi tatil takvimi belli oldu. Açıklanan takvime göre yalnızca 11,5 günlük yıllık izin kullanan çalışanlar, hafta sonlarıyla birleştirerek toplam 43 gün tatil yapabilecek.

2025 yılının son günlerine girilirken, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının yıllık planlarını doğrudan etkileyecek resmi tatil takvimi netleşti. İşte, 2026 yılının resmi tatil günleri...

Image

2026 yılı resmi tatil günleri şu şekilde:

  • 1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı
  • 20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün
  • 21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün
  • 22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün
  • 23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün
  • 28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün
  • 29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün
  • 30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
  • 15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü
  • 30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
  • 29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı
İlgili Konular: #tatil #Resmi Tatil #yeni yıl