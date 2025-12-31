2026 yılının resmi tatilleri: Yeni yılda bu günler tatil olacak

2025 yılının son günlerine girilirken, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının yıllık planlarını doğrudan etkileyecek resmi tatil takvimi netleşti. İşte, 2026 yılının resmi tatil günleri...
2026 yılı resmi tatil günleri şu şekilde:
- 1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı
- 20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün
- 21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün
- 22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün
- 23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
- 19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün
- 28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün
- 29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün
- 30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
- 15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü
- 30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
- 29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı