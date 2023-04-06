20'den fazla yurttaş hayatını kaybetmişti: Yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan ve 20'den fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği Bilkent Yapı Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Nedim Karakuş tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmalar kapsamında, 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı Bilkent Yapı Apartmanı'nın müteahhidi ve Bilkent Yapı İnşaat Şirketi yetkilisi Mustafa Nedim Karakuş'un, kent merkezinde gözaltına alındığını açıkladı.
Karakuş'un, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandığı kaydedildi.
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