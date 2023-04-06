20'den fazla yurttaş hayatını kaybetmişti: Yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan ve 20'den fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği Bilkent Yapı Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Nedim Karakuş tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:30
20'den fazla yurttaş hayatını kaybetmişti: Yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmalar kapsamında, 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı Bilkent Yapı Apartmanı'nın müteahhidi ve Bilkent Yapı İnşaat Şirketi yetkilisi Mustafa Nedim Karakuş'un, kent merkezinde gözaltına alındığını açıkladı.

Karakuş'un, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandığı kaydedildi.


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