20'den fazla yurttaş hayatını kaybetmişti: Yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:30

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 14:30

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmalar kapsamında, 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı Bilkent Yapı Apartmanı'nın müteahhidi ve Bilkent Yapı İnşaat Şirketi yetkilisi Mustafa Nedim Karakuş'un, kent merkezinde gözaltına alındığını açıkladı.

Karakuş'un, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandığı kaydedildi.