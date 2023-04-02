Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen soruşturma kapsamında yıkılan bir yapının müteahhidi tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve bazı bina sakinlerinin hayatını kaybettiği Sümerevler Mahallesi'nde bir yapının sahibi ve müteahhidi Ahmet Kırıkdaş, kent merkezinde gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- Ateş eden şahıs salıverildi
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı!
- Trabzon'da gol yağmuru!
- Garo Paylan'dan TİP açıklaması: 'Çok çaba sarf ettik...'
- Partisi kurşunlanan Akşener'e skandal çağrı
- Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı