Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 10:13

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 10:13

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve bazı bina sakinlerinin hayatını kaybettiği Sümerevler Mahallesi'nde bir yapının sahibi ve müteahhidi Ahmet Kırıkdaş, kent merkezinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.