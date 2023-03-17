Adıyaman'da yaptığı sitenin yıkılmasıyla 70 kişi ölmüştü: O müteahhit Kızılay Şube Başkanı çıktı

Adıyaman’da enkazında 70 kişinin hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut tutuklandı. Bulut'un Kızılay'ın Adıyaman şube başkanı olduğu ortaya çıktı.

AA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:40
Adıyaman'da yaptığı sitenin yıkılmasıyla 70 kişi ölmüştü: O müteahhit Kızılay Şube Başkanı çıktı
Abone Ol google-news

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 70 vatandaşın hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tutuklanan Mehmet Murat Bulut, 2019 yılından bu yana Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı görevinde bulunuyordu. 

 


adıyaman Kızılay Mehmet Murat Bulut

İlgili Haberler

Cumhur İttifakı'nı karıştıran müteahhit Yunus Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı

Cumhur İttifakı'nı karıştıran müteahhit Yunus Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
Yıkılan binayla ilgili tutuklanan müteahhit 'normalden fazla çimento kullandığını' savundu

Yıkılan binayla ilgili tutuklanan müteahhit 'normalden fazla çimento kullandığını' savundu
Müteahhit hapiste yatmadan çıkıyor!

Müteahhit hapiste yatmadan çıkıyor!

En Çok Okunan Haberler