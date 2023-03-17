Adıyaman'da yaptığı sitenin yıkılmasıyla 70 kişi ölmüştü: O müteahhit Kızılay Şube Başkanı çıktı
Adıyaman’da enkazında 70 kişinin hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut tutuklandı. Bulut'un Kızılay'ın Adıyaman şube başkanı olduğu ortaya çıktı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 70 vatandaşın hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Tutuklanan Mehmet Murat Bulut, 2019 yılından bu yana Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı görevinde bulunuyordu.
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