21.2 km uzunluğundaki yol 2022’de bitirilecekti ancak 9 yıldır tamamlanamadı: Yeni hedef 2029

Bitmeyen proje!

Yol bitmek bilmedi!

MUSTAFA ÇAKIR

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan ve Malatya’yı birbirine bağlayan kritik güzergâhlardan biri olan Kemaliye-Dutluca-Arapgir yolunda çalışmaların 2017 yılında başlatıldığını ve 2022’de bitirilmesinin hedeflendiğine dikkat çekti.

2026 yılına girilmesine karşın hâlâ yolun bitirilemediğine işaret eden Sarıgül, “2026 yılı yatırım programında bu yolun bitiş yılı 2029 yılına ötelenmiştir” dedi.

TEKRAR ÖTELEME OLACAK MI ?

Sarıgül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Söz konusu projenin bitiş tarihi 2022 yılı olarak açıklanmasma rağmen, 2026 yılı yatırım programında projenin bitiş tarihinin 2029 yılına ötelenmesinin teknik, idari ve mali gerekçesi nedir ? Söz konusu proje 2029 yılında tamamlanarak hizmete girecek midir, yoksa 2027 yılı yatırım programında tekrar bir öteleme olacak mıdır ?” sorularına yanıt istedi.

Bakan Uraloğlu, önergeye verdiği yanıtta, Kemaliye-Dutluca-Arapgir Yolu’nun 21.2 km uzunluğunda tek platformlu beton yol olduğunu, güzergâh üzerinde; 6 adet tek tüp tünel (16.704 m) ve 290 m’lik 1 adet

teknolojik köprü (dengeli konsol) bulunduğunu bildirdi. Uraloğlu, “Çalışma sahasının coğrafi ve topografik açıdan zorlu koşullar içermesi, projede tünel ağırlıklı imalatların zaman gerektirmesine bağlı olarak uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan proje revizyonları planlanan sürenin uzamasına neden olmuştur” dedi. Yanıta göre, tünellerde bugüne kadar toplam 6 bin 418 metre kazı destekleme imalatı ile bin 110 metre nihai beton kaplama imalatı yapıldı. Çalışmaların “iş programı ve bütçe imkanları” doğrultusunda devam ettiği bildirildi.