21 Ağustos İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:59

Güncelleme: 21.08.2024 - 09:59

İZMİR ilinde 21 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-21 2024-08-21 09:00:00.923-2024-08-21 16:00:00.532 saatleri arasında Zeytinova; Zeytinova Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, TAHİRBEY, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz36, İsimsiz58, Zeytinova Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-21 2024-08-21 09:00:01.476-2024-08-21 14:00:09.224 saatleri arasında Irmak; 99/4. Sk., Hasan Güven Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:29.752-2024-08-21 14:00:41.518 saatleri arasında Gazi; 28/26. Sk., Hasan Güven Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 14:00:07.687-2024-08-21 17:00:15.134 saatleri arasında Gazi; Refik Cesur Cd., 27. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-21 2024-08-21 09:00:17.681-2024-08-21 13:00:36.541 saatleri arasında Çiçek; 1610. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:36.483-2024-08-21 11:00:59.965 saatleri arasında Çiçek; 1611. Sk., 1637/7. Sk., 1610. Sk., Adil Akçamlı Sk., 1612/1. Sk., 1615/1. Sk., 1637/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:45.866-2024-08-21 14:00:57.366 saatleri arasında Fuat Edip Baksı; 1613. Sk., 1613. Sk., 1614. Sk., 1614. Sk., 1617. Sk., 1617. Sk., 1647. Sk., 1647. Sk., 1659. Sk., 1659. Sk., Adil Akçamlı Sk., Adil Akçamlı Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Zeki Yavaş Sk., Zeki Yavaş Sk., , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:00:45.866-2024-08-21 14:00:57.366 saatleri arasında Bayraklı; Cüneyt Sivarioğulları, 1642. Sk., Cüneyt Sivarioğulları, 1642. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 13:00:22.527-2024-08-21 16:00:27.601 saatleri arasında Çiçek; Şehit Hakan Uysal Cd., 2128. Sk., 2127. Sk., 2125/1. Sk., 2125. Sk., 2123/2. Sk., 2123/1. Sk., 2123. Sk., 1637/13. Sk., , Şehit Hakan Uysal, 2128/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 13:00:22.527-2024-08-21 16:00:27.601 saatleri arasında Çay; Şehit Hakan Uysal Cd., 2123. Sk., 2121. Sk., 2119/1. Sk., 2106. Sk., 2103. Sk., 2102. Sk., 2100. Sk., Şehit Hakan Uysal elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 13:00:22.527-2024-08-21 16:00:27.601 saatleri arasında Muhittin Erener; 2128. Sk., 2127. Sk., 2126/1. Sk., 2126. Sk., 2123/4. Sk., 2123/3. Sk., 2123/2. Sk., 2123/1. Sk., 2123. Sk., 2100. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 13:00:22.771-2024-08-21 16:00:29.934 saatleri arasında Fuat Edip Baksı; 1611. Sk., 1629. Sk., 1630. Sk., 1641. Sk., Adil Akçamlı Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., 1615. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-21 2024-08-21 09:00:32.391-2024-08-21 12:00:38.222 saatleri arasında Musalla; 7012, 7011, 7010/1, İsimsiz204, 7004, 7010, 7002, , 7008. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:30:50.495-2024-08-21 13:30:59.257 saatleri arasında Celal Bayar; 5065, 5163. Sk., 5164. Sk., 5162. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-21 2024-08-21 09:00:45.372-2024-08-21 12:00:55.399 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; 4126/2 Sk., 4125, KAYNAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:15:02.022-2024-08-21 12:15:13.524 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; 4126/2 Sk., KAYNAKLAR, 4125 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 12:30:40.108-2024-08-21 15:00:51.571 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; 4123. Sk., 4130 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 12:45:17.018-2024-08-21 15:15:30.237 saatleri arasında 85. Yıl Cumhuriyet; 4144, 4139/1, 4151, 4152 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 15:00:18.481-2024-08-21 18:00:27.174 saatleri arasında İnönü; Seyrek Maltepe Yolu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 15:15:56.139-2024-08-21 18:15:04.393 saatleri arasında 85. Yıl Cumhuriyet; 4152, 4135/2, 4151, 4139/1, 4145, 4144, 4148 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-21 2024-08-21 09:00:58.726-2024-08-21 11:00:08.252 saatleri arasında Fevzi Çakmak; 28/1sk., 13, 31/1, 29, İHLAS, 9100/6 Sk., 9100/5 Sk., 9100/2, 9100/1 Sk., 8107. Sk., 8106. Sk., 8106 Sk., 8105/1 Sk., 28/2. Sk., 28, 25. Sk., 24sk Sk., 22, 21/1, 21, 20sk., 20. Sk., 25/2, 8108 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 11:00:00.011-2024-08-21 13:00:41.516 saatleri arasında Yedi Eylül; 5627. Sk., 5631. Sk., 5635 Sk., AYDIN, 5645. Sk., , 5572, 5582, 5572, 5574. Sk., 5580 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 13:00:21.962-2024-08-21 15:00:29.657 saatleri arasında Ertuğrul; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-21 2024-08-21 09:15:00.538-2024-08-21 15:00:00.947 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; İsimsiz23, Ova, İzmir Ankara Cd., , Tokat Burnu Sokak, Çayır Sokak, Çayır Kümeevleri, Sarı Ceviz Mevkii Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 09:30:00.765-2024-08-21 12:30:00.983 saatleri arasında Sütçüler; FETİH, kevser, Sütçüler Küme Yolu Köyiçi, Sütçüler Köyü, Spil Dağı Yolu, EFELER, UÇURTMA KÜME EVLER, Mehmetçik, Sütçüler Çamurluk, Fetih sk., , Sütçüler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 13:00:00.06-2024-08-21 16:00:00.803 saatleri arasında Akalan; Atatürk Mah. Yolu, Atatürk Mah. Yolu, 1535, 1535, Akalan Cumhuriyet, Akalan Atatürk, Akalan Atatürk, , , Akalan Cumhuriyet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.025-2024-08-21 16:00:00.912 saatleri arasında Çürükbağlar; , İsimsiz2, İsimsiz3, Pireveliler Köyü İç Yolu, Çürükbağ Köyü, Çürükbağ Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.025-2024-08-21 16:00:00.912 saatleri arasında Tırmanlar; İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.025-2024-08-21 16:00:00.912 saatleri arasında Yortanlı; , İsimsiz3, Yortanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.025-2024-08-21 16:00:00.912 saatleri arasında Pireveliler; , İsimsiz2, Pireveliler Köyü İç Yolu, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.127-2024-08-21 11:00:00.033 saatleri arasında İçmeler; İsimsiz233, 1146/4, 1091, İtokent İç Yol, Yağcılar Cd., Nuri Özbek Cd., 1146/3, 1146/1, 1093/1, 1052. Sk., 1050. Sk., 1048. Sk., 1029/1. Sk., 1029. Sk., 1027. Sk., 1025. Sk., 1023, 1019. Sk., 1017. Sk., 1013. Sk., 1011. Sk., 1021, UMUT 3, UMUT 2, UMUT 5, 1146/2, 1009, 1007, 1001, 1049, 1032, 1114, 1152, 1146, İsimsiz245, , 1146/5, UMUT 1, 1093/3, 1093/2, 1093, 1091/1, 1171, İsimsiz183, İsimsiz206, İsimsiz229, İsimsiz231, İsimsiz244 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.127-2024-08-21 11:00:00.033 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.127-2024-08-21 11:00:00.033 saatleri arasında Yağcılar; 9023, 9001, 9029, 9026, YAĞCILAR KÖYÜ, 9022. Sk., 9021, 9020. Sk., 9019. Sk., 9018. Sk., 9017. Sk., 9016/1. Sk., 9016. Sk., 9014. Sk., 9013. Sk., 9012. Sk., 9007. Sk., 9006. Sk., 9005, 9004. Sk., 9003. Sk., 9002. Sk., 9001 Sk., 9000. Sk., ÇEŞMEYANI, ALTINKÖY, ALTINKÖY 11, İsimsiz166, İsimsiz162, İsimsiz79, 9008, İsimsiz52, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.127-2024-08-21 11:00:00.033 saatleri arasında Özbek; 6115 Sk., İsimsiz278, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.127-2024-08-21 11:00:00.033 saatleri arasında Torasan; Pınardere, PINARDERE, 615/1 Sk., 616, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.127-2024-08-21 11:00:00.033 saatleri arasında Demircili; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz14, İsimsiz20, İsimsiz181, İsimsiz21, İsimsiz209, İsimsiz210, 10003, Demircili Ada Mevkii Küme, DEMİRCİLİ, 10002, 10008, İsimsiz92, 10004, İsimsiz171, İsimsiz172 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.127-2024-08-21 11:00:00.033 saatleri arasında Altıntaş; , DÜNDARLI KÜME EVLERİ, İsimsiz41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.127-2024-08-21 11:00:00.033 saatleri arasında Gülbahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.456-2024-08-21 16:00:00.826 saatleri arasında İçmeler; UMUT 3, UMUT 2, UMUT 5, UMUT 1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:40.811-2024-08-21 16:00:48.184 saatleri arasında İçmeler; UMUT 5, UMUT 2, UMUT 3, İtokent İç Yol, , UMUT 1, 1171 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 16:00:00.104-2024-08-21 17:00:00.598 saatleri arasında İçmeler; İtokent İç Yol, 1019. Sk., 1023, 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1093/1, 1146/1, 1146/3, Yağcılar Cd., Nuri Özbek Cd., , 1146/5, UMUT 1, 1093/3, 1093/2, 1093, 1091/1, 1171, İsimsiz183, İsimsiz206, İsimsiz229, İsimsiz231, İsimsiz233, İsimsiz244, İsimsiz245, 1146, 1152, 1114, 1032, 1049, 1001, 1007, 1009, 1146/2, UMUT 5, UMUT 2, UMUT 3, 1021, 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1146/4, 1091 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 16:00:00.104-2024-08-21 17:00:00.598 saatleri arasında Yağcılar; 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9023, 9001, 9029, 9026, YAĞCILAR KÖYÜ, 9022. Sk., 9021, 9014. Sk., 9013. Sk., 9012. Sk., 9007. Sk., 9006. Sk., 9005, 9004. Sk., 9003. Sk., 9002. Sk., 9001 Sk., 9000. Sk., ÇEŞMEYANI, ALTINKÖY 11, ALTINKÖY, İsimsiz166, İsimsiz162, İsimsiz79, 9008, İsimsiz52, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 16:00:00.104-2024-08-21 17:00:00.598 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 16:00:00.104-2024-08-21 17:00:00.598 saatleri arasında Demircili; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz14, İsimsiz20, İsimsiz181, İsimsiz21, İsimsiz209, İsimsiz210, 10003, Demircili Ada Mevkii Küme, DEMİRCİLİ, 10002, 10008, İsimsiz92, 10004, İsimsiz171, İsimsiz172 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 16:00:00.104-2024-08-21 17:00:00.598 saatleri arasında Altıntaş; , DÜNDARLI KÜME EVLERİ, İsimsiz41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 16:00:00.104-2024-08-21 17:00:00.598 saatleri arasında Gülbahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 16:00:00.104-2024-08-21 17:00:00.598 saatleri arasında Özbek; 6115 Sk., İsimsiz278, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 16:00:00.104-2024-08-21 17:00:00.598 saatleri arasında Torasan; Pınardere, PINARDERE, 615/1 Sk., 616, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.564-2024-08-21 13:00:00.388 saatleri arasında Bahçeli; İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz41, İsimsiz45, İsimsiz46, Kaya, Kuzey, Mutlu, Seher, İzmir Çanakkale Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-21 2024-08-21 10:00:00.564-2024-08-21 13:00:00.388 saatleri arasında Salihler; , İsimsiz227, İsimsiz232, İsimsiz236, TUNÇ 1, tunç, 902 Sk., 904 Sk., Tunç 3 Sk., 910 Sokak, 900. Sk., CANERKENT, Esenkent Sitesi, TUNÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.