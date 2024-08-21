21 Ağustos SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:58

Güncelleme: 21.08.2024 - 09:58

SAKARYA ilinde 21 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HARKKÖY, POYDULAR, SABIRLAR, SÜTALAN mahallelerinde 2251., 2252., 2253., 2551., 2556., 2557., 4106., 4153., 4155., 4161., 4162., 4501., 4502., 4504., 4507., ASLANLAR, ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ELMADERE, ELMADERE SK., ESKICILER, HARKKÖY İÇ YOLU, İsimsiz121, İsimsiz77, KAYADİBİ SK., KILLER, KİLLER SK., KURTLAR, KURTLAR SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SETÇE mahallelerinde 4404., CELALLER, MERKEZ-, MERKEZ SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ÇINE, ÇİNE, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR mahallelerinde 2353., AKDOGAN, AKDOGAN SK., AKDOĞAN, ARPASLAR, ARPAŞLAR, ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOĞAN, ÇINE, GÜNHOŞLAR mahallelerinde 2356., 2361., AKDOĞAN SK., GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE mahallelerinde 3607., 3854., 3856., 3857., ESKI KIZILKAYA, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇELEBILER, ÇELEBİLER, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, HACIRAMAZANLAR, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KURTBEYLER, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 5404. SK., 5441. SK., 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5481. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., 5501 NOLU, 5501 NOLU SK., 5503 NOLU, 5503 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, 5577 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 903. SK., BILECILER/2, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERNEK KIRI SK., KASIMLAR, KASIMLAR CD., KASIMLAR/1, KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNARCALI SEKO, KUL SK., KURTDOGAN, KURTDOGAN CD., KURTDOGAN/1, KURTDOGAN/2, KURTDOGAN/3, KURTDOGAN_1, KURTDOGAN_1 CD., KURTDOĞAN CD., ORTA, ORTA CD., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SELANIK, SELANIK CD., SELANİK CD., SET ÜSTÜ CD., SET ÜSTÜ/2, SOLAKLAR SK., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KAYRANCIK, NASUHLAR, YENICE mahallelerinde 1602 KÜME EVLER, 2037 NOLU, 204., 2126 NOLU SK., 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU, 2132 NOLU SK., 2133 NOLU, 2133 NOLU SK., 2134 NOLU SK., 2150 NOLU, 216. CD., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2163 NOLU, 2164 NOLU, 2169 NOLU, 2170 NOLU, 2171 NOLU, ABAY, ABAY SK., ABBAS, ABBAS SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., AL SK., ALİM SK., AMBAR SK., ASIRLAR, ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, AŞIRLAR SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CAMİLİ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., CUMHURİYET. SK., ÇAM, ÇAM SK., KALDIRIM, KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN, KARAHASAN/1, KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVAKLI/1, KIRMIZI SK., KÖSEOGLU, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, NAZAR, REHBER SK., RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., REYHAN SK., SITELER, SİTELER, TUĞBA SK., YAS, YAŞ SK., YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1353 NOLU, 1353 NOLU SK., 1358 NOLU, 1358 NOLU SK., 1359 NOLU, 1359 NOLU SK., 1362 NOLU, 1362 NOLU SK., 1363 NOLU, 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 1423 NOLU, 15 TEMMUZ, GÜLER, GÜRZ SK., KARASU YOLU, KERKÜK, ORUÇ SK., YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, NAILIYE mahallelerinde ARMA SK., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, KAPLAN, KARAAĞAÇ SK., KIZILCIK SK., YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ALTIN SK., ARIDERE, ARIDERE CD., ATEŞ SK., ATMACA SK., AVCI SK., BESÇESME, BEŞÇEŞME SK., CAN LALEZAR KONUTLARI İÇİ YOLU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK CD., ÇINAR ÇEŞME SK., GENÇAGA 1, GENÇAĞA CD., GÖRKEM, HACI MAHMUT, HACI MAHMUT CD., HACI YAKUP CD., HAMDİ TAŞDEMİR CD., HILAL, HİLAL SK., KALDIRIM SK., KANARYA SK., KARADENIZ, KARADENİZ CD., KARADUMAN, KARADUMAN SK., KARAKAYA SK., KEKLIK 1, KIRDAR SK., KIRLANGIÇ SK., KIZILTEPE SK., KOZA SİTESİ İÇİ YOLU, KULOĞLU SK., LALE, LALE SK., MERT SK., MUHİTTİN EFENDİ SK., OCAKCI SK., OF SK., SEVVAL, ŞEFTALİ, ŞEFTALİ SK., ŞEHİT İLYAS BAYRAKTUTAR SK., TAKSİM CD., YAPICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE mahallelerinde ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, ISTANBUL DERE, İSTANBULDERE CD., MURADIYE, MURADIYE/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKINLI, EKİNLİ, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, YAZILI mahallelerinde 1294 SK., 24 NOLU CD., EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., HATİP SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., KADIKÖY CD., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KOZLUK CD., ÖZÇELİK SK., SÖĞÜT CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, YAZILI, YAZILI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 31. CD., 39 NOLU, 40 NOLU, 52 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, AKSU CD., BELEDİYE CD., D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, İsimsiz158, NEHİR CD., ZAFER CD., ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., HASANBEY CD., KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KÖRFEZ mahallelerinde 70. NOLU, 901 KÜME EVLER, 902, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ARI SK., AYAN CD., ÇAĞLAYAN CD., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DERE, DERE SK., EŞREF BİTLİS CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, GENÇLER SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARRESITBEY MERKEZ SK., KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KOZLUK, MEHMET AKIF, MERKEZ4, MERKEZ6, MEVLANA, MEVLANA SK., PINAR SK., SEFA, SONER CD., YENI SAKARYA, YENİ SAKARYA, YEŞİLTEPE CD., YÜCE RIFAT SK., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, YENICE, YENİCE mahallelerinde ABDULLAH ATEŞ SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, ESTERGON SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., UZUN, UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ANKARA, ANKARA CD., ÇAGLAYAN, EBRU SK., GELİNCİK SK., KARACAOĞLAN CD., TALATPAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 358., 358. SK., 376., 386., 386. SK., 387. SK., 389., 407. SK., 5. CD., ATA EVLER İÇİ YOLU, BAGLAR, BAĞLAR CD., ÇAMLIK SK., ÇARK, GÖZDE SK., KİRAZ SK., ÖNDER SK., PARK SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SARP SK., SÜTÇÜ SK., VİŞNE SK., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İŞARET, TURNALI mahallelerinde ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/18, İŞARET 18, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde MUTAFLARYENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, CUMHURIYET_1, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TOSUNOĞLU SK., YAĞCILAR, YAĞCILAR SK., YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ALAN, HABİPLER SK., HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., MENDERES, PINARBASI, SAZ SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 12 SK., 13, 13 SK., 14, 14 SK., 15 SK., 16 SK., 17, 17 SK., 18, 18 SK., 19, 2, 2 SK., 20, 24 SK., 25 SK., 26 SK., 27 SK., 28, 28 SK., 29, 29 SK., 3, 3 SK., 30, 30 SK., 30. SK., 30. SOK, 32, 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 35 SK., 36, 37, 38, 39, 4, 4 SK., 44, 5, 5 SK., 5., 6 SK., 61 SK., 7, 7 SK., 7., 8 SK., 830 SK., 9 SK., BATI KARADENİZ CD., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., ISTANBUL, ISTANBUL CD., İPSİZ RECEP CD., İSTANBUL CD., KARASU KAYNARCA YOLU, RIHTIM, RIHTIM CD., SAHIL, SAHİL CD., SAKARYA, SAKARYA CD., VILLA, VİLLA CD., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.