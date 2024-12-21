21 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.12.2024 - 10:26

Güncelleme: 21.12.2024 - 10:26

MANİSA ilinde 21 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-21 2024-12-21 09:00:06.314-2024-12-21 15:00:18.987 saatleri arasında Barbaros; İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-21 2024-12-21 09:00:11.243-2024-12-21 15:00:21.883 saatleri arasında Değnekler; Deynekler Köyü Yolu, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz16, İsimsiz12, Deynekler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-21 2024-12-21 09:00:11.598-2024-12-21 15:00:21.225 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz27, güzelköy, İsimsiz33, İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-21 2024-12-21 09:00:51.8-2024-12-21 15:00:59.292 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 22, 22.sokak, 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, 19sk, 21. Sk., 20. Sk., 19. Sk. 1. Çk., 19. Sk., 18. Sk., , 23 Sk. 1. Çk., 17, 17, 22, 17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-21 2024-12-21 09:00:51.8-2024-12-21 15:00:59.292 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-21 2024-12-21 10:00:16.999-2024-12-21 16:00:23.844 saatleri arasında Kağan; , Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-21 2024-12-21 10:00:40.765-2024-12-21 16:00:51.325 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; sancaklı uzunçınar iç yolu, sancaklıuzuncınar, İsimsiz4, sancaklıuzuncınar, , Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-21 2024-12-21 10:00:27.181-2024-12-21 16:00:37.019 saatleri arasında Caferbey; , İzmir Uşak Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-21 2024-12-21 10:00:27.181-2024-12-21 16:00:37.019 saatleri arasında Hasalan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-21 2024-12-21 10:00:27.181-2024-12-21 16:00:37.019 saatleri arasında Sart; elektrik kesintisi yaşanacaktır.