21 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.12.2024 - 10:26

Güncelleme: 21.12.2024 - 10:26

SAKARYA ilinde 21 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde 4003, 4007, KARPUZLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, DENİZKÖY, KARAÇALI, ORTAKÖY, TOPÇU mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 16021, 3001, 4001, 4008, 4009, 4013, 6.CD., 7.CD., ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz106, İsimsiz122, KARABACAK SK., KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 2, KIZILCIKLI BURUN 4, KÖRÜK, KÖRÜK SK., MERKEZ/4, ORTAKÖY, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, SASKINLAR, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19010, 19012, 19018, 19019, 36001, 36003, 36005, 36006, 36007, 36009, ALABASLAR, ASAGINEVRIN, ASARLI, ASARLI SK., AŞAĞINEVRİN, ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HACIKÖY SK., HASANBEY SK., HATİPLER 1, HAYELLER, HAYELLER SK., IHLAMUR, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KISTAFAN, KISTAFAN SK., MURATLAR, MURATLAR SK., NEVRIN, NEVRİN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEMENLER, ŞEMENLER SK., UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, UZUNALAN, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., CEBEK, DOKUZOLUK, GIRGIRLAR/1, IMAMLAR/1, KABAKÖY, KABAKÖY/1, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/15 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET mahallelerinde CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK/17, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/3, HAYALLER SK., KABAKLAR, KABAKÖY/4, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN/19, ZIAHMET 4007 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIAHMETLER mahallelerinde FATIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK mahallelerinde CEBEK/13 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, HAYALLER, HAYALLER/3, IMAMLAR/15, İMAMLAR SK., UZUNALAN, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4006, ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde CEBEK SK., DOKUZOLUK SK., GÜRPINAR/1, IMAMLAR, ISTIKLAL, KABAKÖY SK., KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, UZUNALAN/13, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, BÜYÜKDERE, KAZIMIYE, LÜTFIYEKÖSK, LÜTFİYEKÖŞK, RASIMPASA, RASİMPAŞA, YENİ mahallelerinde 1002. SK., 1005. SK., 1007. SK., 1010. SK., 1106., 14409, 6001, 6002 SK., 6003, 6005, 6005 SK., 6008, 6008 SK., 6011, 6013 SK., 6014 SK., 6019, 6019 SK., 6021, 6021 SK., 6022, 6032, 6032. SK., 6039, 6043 SK., 6053, 6054 SK., 6056, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6064, 6064 SK., 6065, 6065 SK., 6068, 6073 SK., 6076, 6081, 6082 SK., 6083, 6083 SK., 6093, 6093 SK., 6098 SK., 6100, 6102 SK., 6104 SK., 6110 SK., 6113, 6115 SK., 6116, 6116 SK., 6117 SK., 6117. SK., 6119 SK., 6120, 6121, 6121 SK., 6122 SK., 6127, 6129 SK., 6130 SK., 6136 SK., 6137 SK., 6141, 6141 SK., 6142 SK., 6144 SK., 6145 SK., 6525 SK., 6526 SK., 6528, 6528 SK., 6529 SK., 6532 SK., 6533 SK., 6535, 6536 SK., 6536. SK., 6537, 6537 SK., 6538 SK., 6539 SK., 6540 SK., 6541 SK., 6542 SK., 6544 SK., 6545, 6546 SK., 6547, 6547 SK., 6548, 6548 SK., 6549 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ATATÜRK, BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE CD., CEVAT AYHAN CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., FİSKOBİRLİK CD., GIRESUNLULAR, GIRESUNLULAR/4, İsimsiz84, MEHMET AKIF ERSOY, NEVZAT CÖMERT CD., SAKARYA, SAKARYA BLV., SAKARYA BULVAR, SAKARYA CD., ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR mahallelerinde 4004 SK., 4005, 4005 SK., 4006, 4006 SK., 4013 SK., 4022 SK., 4024, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, İKBALİYE mahallelerinde 161. SK., 4060, 4071, 4071 SK., 4076, 4089, İKBALİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN mahallelerinde 4014, 4014 SK., 4019 SK., 4025, 4500. SK., 4503 SK., 4508 SK., 4509 SK., 4510 SK., 4515 SK., 4516 SK., 4518 SK., 4519 SK., 4520 SK., 4523 SK., 4535 SK., 4536, 4536 SK., 4549, 4549 SK., 4559, 4562 SK., 4573 SK., 4594 SK., ABDULKADIR KONUKOGLU, ABDULKADİR KONUKOĞLU CD., COŞKUN, DR. EROL COSKUN, DR. EROL COSKUN/1, DR. EROL COŞKUN CD., İHSAN ERÇAKIR CD., KONURALP, KONURALP CD., XÇAGLAYAN- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 1 NOLU CD., 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., KOZLUK, KOZLUK CD., KÖPRÜ SK., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN mahallelerinde 6042 SK., 6044 SK., 6046, 6048 SK., 6050, 6050 SK., 6055, 6055 SK., 6056 SK., 6057 SK., 6067, 6075 SK., 6077 SK., BAĞLAR CD., ÇINARPARK SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8018 SK., 8020 SK., 8022 SK., 8024 SK., 8026, 8026 SK., 8028, 8028 SK., 8030 SK., 8031 SK., 8032 SK., 8033 SK., 8035 SK., 8037 SK., 8039 SK., 8041 SK., 8043 SK., 8047, 8053 SK., 8070, ATATÜRK BULVAR, D-100 YAN YOL_1, INÖNÜ, INÖNÜ CD., İNÖNÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, YENI, YENİ mahallelerinde 2006 SK., 2007 SK., 2010 SK., 2013 SK., 2015, 2015 SK., 2017 SK., 2020, 2020 SK., 2026, 2026 SK., 2029 SK., 3013 SK., 3014 SK., 3015 SK., 3017 SK., 3023 SK., 3024, 3024 SK., 3025 SK., 3026 SK., 3028 SK., 3034 SK., CER SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KÜPÇÜLER CD., SEMA SK., SEVGI, TEPEKÖY, TEPEKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOĞLU mahallelerinde 5041 SK., 5045 SK., 5047 SK., 5051 SK., 5053 SK., 5068 SK., 5078 SK., ŞEHİT ASTSUBAY YAŞAR GÜLLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 24 NOLU CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU, HACIOĞLU, TABAKHANE mahallelerinde 4021 SK., 4023 SK., 4025 SK., 4026 SK., 4028 SK., 4029, 4029 SK., 4031, 4031 SK., 4032 SK., 4035 SK., 4036 SK., 4038 SK., 4040 SK., 5063 SK., 5098 SK., 5102 SK., 5106, 5108, 5108 SK., 5110 SK., 6034 SK., M.AKİF ERSOY CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEY mahallelerinde 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, HASANBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 00:30-02:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1028 SK., 1191 SK., 1193, 1199 SK., 1201 SK., 1258. SK., 1260, 1262, 1262 SK., 1264 SK., 1266 SK., 1268, 1268 SK., 1270 SK., 1272 SK., 1274, 1274 SK., 274.Sk, 8074. SK., 8082. SK., D-100 YANYOL CD., HANIMELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEY mahallelerinde 23 NOLU CD., D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, HASANBEY, KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3040., 3040. SK., 3044. SK., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., 3143., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., FABRİKA CD., FIRTINA, FIRTINA SK., GOOD YEAR, KUDÜS, KUDÜS CD., SALKIM 2 SK., SERVIS, TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, KURUÇEŞME mahallelerinde 2406., DEMET SK., İŞLER SK., KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, SEHIT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT EREN BÜLBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde 20. CD., 4600 SK., 4600., 4600. SK., 4601. SK., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 4606., 822. SK., ARALIK, ARALIK CD., ERİŞ SK., FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN CD., İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR mahallelerinde 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU, 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., ANKARA/4, DERNEK KIRI SK., SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR mahallelerinde 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5752 NOLU, 5755 NOLU, 5755 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, RÜSTEMLER mahallelerinde 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5578 NOLU, 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU, 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5595 NOLU SK., 5598 NOLU SK., 5599 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER mahallelerinde 2462., 395 NOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ SK., BAL, DİYAR SK., ESKI BESEVLER, ESKİ BEŞEVLER SK., IBRAHIM KAYA, IBRAHIM KAYA/1, İBRAHİM KAYA CD., KAPAKLI SK., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA CD., MERA SK., PINAR. SK., SARAY, SENLI, UZUN SK., YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY, RÜSTEMLER mahallelerinde 5529 NOLU SK., KARAKÖY, KARAKÖY CD., NEVIYE, NEVİYE CD., SET ÜSTÜ CD., SETALTI, SETALTI CD., SETALTI/7, ŞAKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN, GÜLLÜK mahallelerinde 376 NOLU SK., 6030, 6030 SK., 6032 SK., 6047 SK., AKSEMSETTIN, AKSEMSETTIN CD., AKŞEMSETTİN CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1565 NOLU SK., 1566 NOLU SK., AYTEKIN, AYTEKİN SK., BEYLER SK., ESER SK., GÜLTEKİN SK., GÜN SK., NAR TANESİ ÇOCUK PARKI İÇİ YOL, YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇÖKEKLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KURTBEYLER, SOLAKLAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1701., 2201. SK., 5441. SK., 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5801 NOLU SK., 5802 SK., 5804 SK., 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., 903. SK., ANKARA, CD., BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇÖKEKLER, DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., GÜN1, HACILAR, HACILAR CD., ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz148, KURTDOĞAN CD., ORTA CD., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SARIYER, SARIYER CD., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 15.07.2021 BULVAR, 1548 NOLU, 1548 NOLU SK., 1552 NOLU SK., 1555 NOLU SK., 1556 NOLU SK., 1557 NOLU SK., BARÇIN SK., BASLAR, BAŞLAR SK., DILIM, DİLİM SK., ENGIN, ENGİN SK., HACI SADIK SK., KIRIMLI SK., MEHTAPLI SK., PARALI SK., RECEP, RECEP SK., SOMUN SK., YAGIZ, YAZAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1549 NOLU SK., 1550 NOLU SK., 1564 NOLU SK., 1567 NOLU SK., ADAPINAR SK., BAGISLAR, BAĞIŞLAR SK., BÜYÜK ÇIKMAZ, DANIŞ SK., DOĞAN SK., GÖKHAN SK., KARE SK., KESİK SK., KIR SK., MELIK, MELİK SK., ÖBEK SK., VEZIR, VEZİR SK., YEGENLER, YEĞENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1370 NOLU, 1370 NOLU SK., 1421 NOLU, 1423 NOLU, 1425 NOLU SK., 15 TEMMUZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2873.-, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, EŞME, EŞME SK., İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., ORTA, ORTA SK., SAÇLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, HACIMERCAN mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/5, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK SK., ORTA 1, YUKARI/1, YUKARI/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH mahallelerinde CANDAŞ SK., ÇETINLER, DIBEKTAS, DİBEKTAŞ CD., KORU SİTESİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL EVLERİ İÇİ YOLU, MALA SK., OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, SAHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL mahallelerinde 1501, 1503, DR. AKÇAKIL SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, GAZILER, GAZİLER CD., GÜZEY CD., KOSUYOLU, KOŞUYOLU CD., KÖYİÇİ, MEHMET AKİF CD., NUR SK., PAZAR SK., SORGUN, SOYA, ŞİMŞİR SK., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAKOZ OSB, YALI mahallelerinde 125 SK., 137, 137 SK., 137/1 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 142 SK., 142/2 SK., 142/3 SK., 166, 166 SK., 167, 167 SK., 167/1, 168, 168 SK., 169, 169 SK., 171 SK., 172/2 SK., 180 SK., 261, 262, 262 SK., 263, 284 SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, BARIS, BARIŞ CD., DEMOKRASİ CD., ISTANBUL CD., PLAJ, SAHIL, SAHİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YENI mahallelerinde 134, 135, 135 SK., 135/1, 135/1 SK., 136, 136 SK., 137/1, 142/1 SK., 144 SK., 145/1, 145/1 SK., 239, 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247, 247 SK., 248, 256 SK., 257, 264, 265, 265 SK., 266, 267, 267 SK., 268, 270, 280, 284, 4, İSTANBUL, KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, PIRI REIS, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., SANAYI, SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 147 SK., İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 143 SK., PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde KÜÇÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PARALI mahallelerinde ORTA-, UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BATAKLI, BAYIR SK., BURNAZ SK., GÖK SK., HARMANCIK, HATİPLER SK., KURUDERE CD., MEZARLIK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, VATAN 1 SK., VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAĞ SK., CANER SK., DAG, DİK SK., FATİH, HACI, HACI SK., KEMER SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., SEHIT VEYSEL SAYGILI, SHT.ERSIN SENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, ASAGI KIRAZCA, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1012, 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU, 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1406. SK., 1407. SK., 1409. SOK, 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1512. SK., 1513., 1513. SK., 1523., 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., 201 SK., 206, 206 SK., 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN SK., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, DURMUSLAR, DURMUŞLAR, GÖKÇELER, GÜVENÇLER, HANYATAK, HAYDARLAR, MADENLER, MANSURLAR, TASAGIL, TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞYATAK, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 4011 SK., 5001 SK., ACELLE YAYLASI, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ALAN, ASAR, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, BELDİBİ, BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, CUMHURIYET_1, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK SK., ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., ÇATALKAYA, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENDERE, DEMİROĞLU, DERE KÜME EVLER, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜVENÇLER, GÜVENÇLER SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, KARSI, KARŞI, MADENLER, MADENLER SK., MENDERES CD., MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_3, MERKEZ_4, MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENI, MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PASALAR, PAŞALAR CD., PAZARKÖY SK., PINARBASI, SAHINLER, SAMANPAZARI, SAMANPAZARI SK., SAZ SK., SHT.CANAYAKIN DOGRU, SULTANPINAR YAYLASI, SULUCA OVA YAYLASI, ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TASAGIL, TASAGIL SK., TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞAĞIL KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL SK., TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., TRAFO, TUZLA, TUZLA SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YAGCILAR_1, YAĞCILAR SK., YENİKÖY SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERI SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLICA, DURMUSLAR, GÜZLEK, MERKEZYENİKÖY mahallelerinde ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, GÖLYAYLA-KEREM ALİ ZİRVE ARASI, GÜZLEK SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, KEREMALİ YAYLASI, KEREMELİ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZLEK mahallelerinde GÜZLEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/25, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESDEGIRMEN, BEŞDEĞİRMEN mahallelerinde 10001, 10002, 10003, ASAGI, AŞAĞI, PAŞA, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.