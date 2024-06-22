Murat Ağırel
Murat Ağırel [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Biz gazetecilik yaptıkça zıplayacaklar

22 Haziran 2024 Cumartesi

Biz ne kadar gazetecilik yapmaya kalkışırsak artan saldırıyla o kadar karşı karşıya kalıyoruz. 

Uyuşturucu ağlarını yazdıkça evimize kapımıza garip garip adamlar gelip çöplerimize kadar karıştırıyor. Sinan Ateş cinayetini iddianame üzerinden yazdıkça da bu sefer bambaşka taraftan saldırılar gerçekleştiriliyor. 

Evet, çöpleri köpekler karıştırır ama bu bizim sahiplerinin kirli işlerini yazmayacağımız anlamına gelmez. 

Son olarak MHP’nin yarı resmi yayın organı TürkGün gazetesinden Kadir Yıldız isimli bir kişi Halk TV’nin ekrana getirdiği bir uyarıyı sündüre sündüre Sinan Ateş cinayetine kadar getirmiş.

Bize saldıracak o kadar az şey bulmuş ki en azından Halk TV’nin dolandırıcılık uyarısını buralara kadar çekmiş.

Kısaca olayı anlatayım.

Halk TV, izleyicilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyanık olmaları adına, “Halk Haber Ajansı adıyla çeşitli kuruluşlarla ticari görüşmeler yürüten kişilerin Halk TV ile hiçbir ilişkileri yoktur. Halk TV’nin adını kullanan kişi ve şirket temsilcilerinin tarafımıza bildirilmesini rica ederiz” uyarısını yayımladı. 

Bu uyarı üzerine TürkGün gazetesinde de “Halk TV’nin avanak hafiyeliği” başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazıda ben, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu hedef gösterildi. 

Kadir Yıldız imzalı yazıda “hafiyelikle” suçlanan bizler için “Vakitlerinin önemli bir bölümünü MHP düşmanlığına harcayan bu şahıslar cinayet üzerinde tango yapmayı daha ne kadar sürdürecekler? Magazin tutkunu bu isimler Halk TV’nin karalama kampanyalarıyla sürdükleri sultanlığı mı, katalog evliliğini mi yoksa komün hayatı yaşamayı mı tercih ediyorlar” gibi ifadeler kullanılarak kendi zihin dünyalarını da yansıttılar. 

Açtık baktık kimdir bu Kadir Yıldız diye.

Bugün abileri ittifak yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hem de FETÖ kumpasları sırasında “Erdoğan kara kutusu Hakan Fidan’ı savcıya kaptırmak istemiyor”, “Erdoğan başladığı yere, demir parmaklıklar ardına gidecek”, “Bali çekenlerle sohbet etmek, Tayyip Erdoğan’ı dinlemekten daha çok zevk veriyor” gibi ifadeler kullanmış. 

Yani bugün bizi tehdit eden bu kullanışlı aparat, dün Hakan Fidan’ı, Erdoğan’ı, Fethullahçı abileriyle birlikte hapse atmakla tehdit ediyormuş.

Ben de biliyorum böylelerine önem atfetmekle bir yol katedilemeyeceğini ancak mesele temsil ettiği görüş. 

Sinan Ateş cinayetini yazmaya, anlatmaya başladığımızdan bu yana garip bir telaşları var. 

Üstelik bunlar kafamızdan uydurduğumuz şeyler değil. Ancak görüyorum ki iddianame ve eklerinde bulunan somut gerçekler nedeniyle çok “incinmişler”.

Hatta Mersin’deki kokain tacirlerini ortaya çıkardığımız için de öyle incinmişler ki metin arasında öfkelerini de belirtmişler.

Daha düne kadar “reis” dedikleri arkadaşlarının katledilmesine sessiz kalan bu kişiler ve FETÖ, mafya artığı sosyal medyadaki tetikçileri, belgeli gerçek karşısında iftira atarak ve tehdit ederek akılları sıra korku salmaya çalışıyorlar.

Neden çünkü tepelerindeki abileri faşizanca susturulmamızı istiyor. Gözdağı veriyor. “Daha fazla konuşursanız sonunuz Sinan Ateş gibi olur” demeye getiriyor. 

Bilmiyorlar ki bizi demir leblebi gibi yemeye çalıştıklarında ağızlarında diş kalmayacak.

Ama mesele değil. Belgeli, soruşturmacı, “abinin”, “reisin” değil halkın, garibanın güçsüzün yanında duran gazeteciliği, kalemin namus olduğunu sizlere de öğreteceğiz.

Vesikalık fotoğraflarımızı değil boy boy fotoğraflarımızı paylaşın. Çünkü biz bu cinayeti, cinayeti planlayanları, cinayete destek verenleri yani kanunsuzları, kanunlara uyanlar adına ifşa edeceğiz.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Biz gazetecilik yaptıkça zıplayacaklar 22 Haziran 2024
Hiçbir başarı cezasız kalmaz! 18 Haziran 2024
'Vergiden kaçınmak' ve Dilan Polat davası 15 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları

Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların Ardındaki Gerçek Demokrasi özgürlüktür
Işık Kansu
Işık Kansu Yancı Foncular
Olaylar Ve Görüşler
Eğitimde ‘huni’ modeli ve ‘işçi pazarı’ ülkeler - Ümit Uysal
Olaylar Ve Görüşler
Toplumsal yaşamda kadına biçilen rol - Canel Arsel
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (24) Şimşek’le çakacağım!
Şükran Soner
Şükran Soner Selçuk kardeşlerin yamacında büyümenin ayrıcalığı
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Nereden nereye, nere mi?
Murat Ağırel
Murat Ağırel Biz gazetecilik yaptıkça zıplayacaklar
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Bedelini ödemeliler
Miyase İlknur
Miyase İlknur İlhan Selçuk olabilmek
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Menderes’ten Erdoğan’a patrikhane
Öner Yağcı
Öner Yağcı Kültür birikimini savunmak
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Bizim grubun finali, Arda mı Ronaldo mu?
Eren Aysan
Eren Aysan Bir tutkunun kahramanı: Carl Ebert

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ünlü Britanyalı şef uyardı: Menülerdeki bu kısımlardan asla sipariş vermeyin

Ünlü Britanyalı şef uyardı: Menülerdeki bu kısımlardan asla sipariş vermeyin
İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki yabancı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’daki yabancı sayısını açıkladı
Temizlik görevlisi çöpte bulduğu 500 milyonu sahibine teslim etti

Temizlik görevlisi çöpte bulduğu 500 milyonu sahibine teslim etti
Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
İmamoğlu'ndan Almanya'da ‘sığınmacı’ eleştirisi: ‘İstanbul’da nüfusun yüzde 17-18’i mülteci, böyle bir artış mülteciye de İstanbulluya da haksızlık’

İmamoğlu'ndan Almanya'da ‘sığınmacı’ eleştirisi: ‘İstanbul’da nüfusun yüzde 17-18’i mülteci, böyle bir artış mülteciye de İstanbulluya da haksızlık’
Serinlemek için girmişti: Van Gölü’nde kayboldu

Serinlemek için girmişti: Van Gölü’nde kayboldu
Bloomberg'den Türkiye analizi! 'Yabancılar asgari ücret zammına sıcak bakmıyor'

Bloomberg'den Türkiye analizi! 'Yabancılar asgari ücret zammına sıcak bakmıyor'
Bursa’da 11 kaçak göçmen yakalandı

Bursa’da 11 kaçak göçmen yakalandı