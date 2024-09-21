21 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:16

Güncelleme: 21.09.2024 - 10:16

SAKARYA ilinde 21 Eylül Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE/1, NERGİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, ISTANBUL DERE, MURADIYE, MURADİYE SK., MUSADERE, ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE, DEMİRAÇMA, KADIKÖY mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, İsimsiz107, MERKEZ SK., MERKEZ SK., MERKEZ/68, MERKEZ/75, YALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA mahallelerinde BEYOGLU/2, BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., ESENTEPE, MERKEZ, MERKEZ_3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde ATILIM SK., CEYDA SK., GİZEM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 871 NOLU SK., 884 NOLU SK., 887 NOLU, 887 NOLU SK., 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., AHMET YESEVI CD., AHMET YESEVİ CD., ATLI SK., İYİ SK., RENK SK., SONGÜL, ŞAKRAK SK., VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde ÇARDAK, ÇETİNKILIÇ SK., DEREBOYU SK., GIZEM, GİZEM CD., GÖKTEPE/2, İCLAL SK., KAPAN SK., LIDER, LİDER SK., SENGÜL, TERTIP, TERTİP SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 5601 NOLU, SETALTI, SETALTI CD., TAŞLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ mahallelerinde 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., KARTALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN, GÜLLÜK mahallelerinde 377 NOLU SK., 379 NOLU SK., 6056, AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN CD., ÇIKMAZ SK., DONAT SK., LÜTFÜ YAMAN, ÖRNEK SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR mahallelerinde MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., PAZARKÖY SK., SAMANPAZARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, DOKURCUN, TAVŞANSUYU mahallelerinde AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, CUMHURIYET_1, HABIPLER, YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde MENDERES, PINARBASI, TÜRBE, YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDİBİ mahallelerinde BELDİBİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI mahallelerinde 1091 SK., TEPE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZYAZI mahallelerinde DÜZYAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZYAZI mahallelerinde DÜZYAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, RESADIYE, YONGALIK mahallelerinde CIVEK, CİVEK SK., REŞADİYE, TAŞBURUN SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP mahallelerinde 1003 SK., 1015 SK., 1031, 1031 SK., 1047 SK., 1063, 1065, 1067 SK., 1069 SK., 1070, 1076 SK., 1078 SK., 1080 SK., 2007 SK., 2009 SK., 2010 SK., 2018 SK., 2020 SK., 2021 SK., 2022 SK., 2025 SK., 2033, 2033 SK., 2049, 2049 SK., 2052, 2053 SK., 2055, 2055 SK., 2056, 2057 SK., 2059, 2063 SK., 2065 SK., 2069 SK., 2071, 2075 SK., 2077, 2077 SK., 2083, 2085, 2085 SK., 2095, GENÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP, YUVALAK mahallelerinde 1017 SK., 1027 SK., 1029 SK., 1040 SK., 1045 SK., 1049 SK., 1062 SK., 1063 SK., 1065 SK., 1067, 1068 SK., 1070 SK., 1076, 1081 SK., 13002. SK., 2001, 2006 SK., 2011 SK., 2012, 2012 SK., 2014 SK., 2016, 2016 SK., 2017 SK., 2018, 2023 SK., 2024 SK., 2025, 2035 SK., 2037 SK., 2038 SK., 2042, 2042 SK., 2044, 2044 SK., 2047 SK., 2050 SK., 2051 SK., 2052 SK., 2053, 2056 SK., 2060, 2069, 2072 SK., 2073 SK., 2083 SK., ADA CD., ŞEREFİYE SK., YAĞCILAR CD., YUVALAK, YUVALAK CD., YUVALAK SK., YUVALAK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, BIÇKIDERE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, KANLIÇAY, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, MESUDIYE, MESUDİYE, SALIHIYE, SALİHİYE, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 12010, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13010, 13011, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., AHMET GÜNAL, AK SK., AKÇE, AKGÜN, AKINCI, AKYAZI, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, AL SK., ALTINTAS, ALTINTAŞ SK., ARA SK., ARABACI SK., ARSLAN, ASLI, ASLI SK., ATAK, AVCILAR SK., BABALI, BAGLAR, BAĞLAR, BAĞLAR SK., BAHAR_1, BAHÇE, BAHÇE SK., BAHÇIVAN SK., BARUT, BAŞLAR SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BIÇKIDERE (SK.) SOKAK, BIÇKIDERE SK., BOĞAZ SK., BÖLÜK BASI, BÖLÜK BASI CD., BÖLÜK BAŞI CD., BÖLÜKBAŞI CD., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CAMI, CAMİ, CAMİ SK., CEYLAN, CEYLAN SK., CEYLAN/1, CIHANGIR, CIRIT, CIRITÇI-, CİRİTÇİ SK., COSKUN, COŞKU SK., COŞKUN SK., ÇAKIRLAR SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., ÇIMEN, ÇIRACILAR, ÇIRACILAR SK., ÇORUHLU, ÇORUHLU SK., ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., D-100, D-140, DALGIÇ SK., DEFNE, DEFNE SK., DEĞİRMENDERE, DEPO, DERE_2, DERYA, DERYA SK., DOGAN, DORUK, DORUK SK., DÜGLEN, DÜĞLEN SK., ESENTEPE SK., EYLEK, EYLEK SK., FABRİKALAR, FABRİKALAR CD., FATIH, FATİH, FIRAT, GARİPLER SK., GAZİ SK., GEDIK, GÜL, GÜL SK., GÜLEN, GÜLEN SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., GÜZEL, GÜZEL SK., HACI MAHMUT, HACI MAHMUT SK., HALI SAHA SK., HALİL İBRAHİM SERT CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., HUZUR, HUZUR SK., HUZUR/1, HÜRRİYET CD., IŞIK SK., İPEK SK., İsimsiz138, İsimsiz146, İsimsiz147, İSTİKLAL CD., KALKAVAN, KANAL, KANAL SK., KANARYA SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY/3, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARABEYLER SK., KARACA SK., KARANFİL SK., KARSLI, KARSLI SK., KAYA, KAYA SK., KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KIREMITÇI, KIŞLAALANI CD., KİREMİTÇİ SK., KORUCU, KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD., KÜÇÜK SK., MARMARA, MARMARA CD., MARMARA/2, MECIDIYE, MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE CD., MECİDİYE SK., MEHMET AKİF ERSOY SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., MERKEZ_1, MESCIT, MESCİT SK., MESELIK, MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., MEŞELİK, MEŞELİK CD., MEYDAN, MEYDAN SK., MİMAR SİNAN SK., MUTLU SK., MÜFTÜLÜK, MÜFTÜLÜK SK., NİSAN 17. SK., OGUZLAR, OKUL, OSMANLI, OSMANLI CD., ÖZÇAKIR SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, PAPATYA, PAPATYA SK., PARK İÇİ YOLU, PIRENLI, PİRENLİ SK., RAGIP GÜZEL SK., SAHIN, SAKARYA, SAKARYA CD., SALIHIYE, SALIHIYE SK., SALİHİYE SK., SARALAR, SARALAR CD., SEHIT MUSTAFA ÇELIK, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SIFALI, SIFALI SK., SOFULAR, SOFULAR SK., SONER, SONER CD., SONER/3, SÜLEYMANİYE SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇELİK SK., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., ŞİFALI SK., TEPE, TERCAN, TERCAN SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR SK., UGUR, ULU, ULU SK., ULUDERE, ULUDERE SK., ULUDERE/1, ULUDERE/2, UZUN SK., VILLA, VİLLA SK., YAGMUR, YAVUZ SK., YAZILI SK., YENIYOL, YENIYOL SK., YENİYOL SK., YESIL, YESIL SK., YEŞİL SK., YILDIRIM SK., YÖNET, ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, DURMUSLAR, GÖKÇELER, GÜVENÇLER, HANYATAK, HAYDARLAR, MADENLER, MANSURLAR, TASAGIL, TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞYATAK, TAVSANSUYU, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 4008, 4011 SK., 5001 SK., ACELLE YAYLASI, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ALAN, ASAR, BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, CUMHURİYET CD., ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK SK., ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., ÇATALKAYA, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENDERE, DEMİROĞLU, DERE KÜME EVLER, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜVENÇLER, GÜVENÇLER SK., GÜZLEK SK., HABİPLER SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, KARSI, KARŞI, MADENLER, MADENLER SK., MENDERES CD., MERKEZ_4, MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENI, MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PASALAR, PAŞALAR CD., SAMANPAZARI SK., SAZ SK., SULTANPINAR YAYLASI, SULUCA OVA YAYLASI, ŞAHİNLER SK., TASAGIL, TASAGIL SK., TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞAĞIL KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL SK., TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., TRAFO, TUZLA, TUZLA SK., YAGCILAR_1, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERI SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK., YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA mahallelerinde 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, ARIFAGA KARABOGAZ, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, TEPE SK., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EGRIÇAY, EĞRİÇAY mahallelerinde EGRIÇAY, EGRIÇAY SK., EĞRİÇAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLAR, HACIYAKUP mahallelerinde AYDINLAR, AYDINLAR SK., HABIBLER, KABAKLAR, KABAKLAR SK, KIRAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 32 EVLER CD., 829., 835. SK., 837. SK., 841. SK., 848., 848. SK., 850. SK., 865. SK., 866. SK., 868. SK., BAYSAL SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., CİHANGİR SK., DOST SK., DURU SK., EREN SK., EVRİM SK., FERAH 2 SK., FIDAN, FİDAN SK., GÜNDÜZ, KEREM SK., KILIÇ SK., NEZİH SK., ORBAY SK., PEHLİVAN SK., SEHIT REGAIP SAHIN, SÜKRAN, ŞÜKRAN SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K, UFUK SK., UYGAR SK., ÜLKÜ SK., VOLKAN SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 30. SK., BAĞLAR CD., ÇAMLIK SK., DÖNER SK., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., ŞEN SK., YENİ CD., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1. CD., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 561. SK., 562., ORHANGAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 15/1, 335 SK., 343 SK., 344, 344 SK., 345, 345 SK., 346-, 346 SK., 346/1, 346/1 SK., 348 SK., 349, 350 SK., 352 SK., 364, 401, 401 SK., 402 SK., 414 SK., 415, 419, 419 SK., 420, 587, BANDIRMA CD., DOGU KARADENIZ, DOĞU KARADENİZ CD., SONBAHAR, SONBAHAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1011 SK., 1027, 1028 KÜME EVLER, 1028- KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1015, 1015., ANAFARTALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAÖREN mahallelerinde 3506., 3517., DURMUŞLAR, HACIÖMERLER SK., KARACAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINE, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR mahallelerinde ARPASLAR, ARPAŞLAR, ÇINE, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.