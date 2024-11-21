21 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:49

Güncelleme: 21.11.2024 - 09:49

KOCAELİ ilinde 21 Kasım Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ mahallelerinde BİLGE SK., CAN, CAN SK., TAYFUN, TAYFUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ÇAVUŞ SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., ICADIYE ASAGI MEVKII, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İRŞADİYE, MAMURIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ILYAS KANPARA, KARAKAS, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU mahallelerinde MAVİŞ, VİŞNELİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Kasım Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, SEKBANLI mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK, 100.İSİMSİZ SK, 102.İSİMSİZ SK, 15.İSİMSİZ SK, 2.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 3.İSİMSİZ SK, 4.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, 45.İSİMSİZ SK, 48.İSİMSİZ SK, 5.İSİMSİZ SK, 57.İSİMSİZ SK, 58.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, 64.İSİMSİZ SK, 8.İSİMSİZ SK, 9.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKASYA AĞACI, AKASYA ÇİÇEĞİ, AKIN SK., AKTOP, AKTOP SK., ALI ÖRDEM, ALİ ÖRDEM CD., AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ, BAĞ SK., BÜYÜKOĞLU SK, CELEP SK, CELEP SK., CEVİZ AĞACI, ÇADIR, DEFNE AĞACI, DEREBEY, DEREBEY SK., DİLRUBA, DOĞAN. SK, ERASKAN, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., FİLDİŞİ, GÖNENLİ SK., GÜLAY, GÜNDÖNDÜ, GÜNEŞ SK., HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARADENİZ SK., KARADUT AĞACI, KARAMUS SK., KARAOĞLAN, KARAOĞLAN SK., KARTAL SK., KAYAPINAR SK., KAYIN AĞACI, KEMER SK., KIRLANGIÇ SK., KIVILCIM, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR CD., KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LATİN, LEVENT SK., LEYLEK, MANDALINA AGACI, MANDALİNA AĞACI, MASHAR SK., MAVIS, MAZHAR, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., MÜLAYİM, NERGİS SK., ORDULULAR SK., OSMAN, OYLUM, ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK, PALA SK, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKIZ AĞACI, SARICALAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SELVİ AĞACI, SİYAH ÜZÜM, SÜTÇÜ, SÜTÇÜ SK., SÜVARİ, TOKİ KONUTLARI 10., TONBUL SK., TURNALI, TURUNÇ AĞACI, UZUN SK, ÜÇGAZILER MEVKII, YASAR, YAŞAR, YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR mahallelerinde 2633, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRİYE, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, KARTAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Kasım Perşembe 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY mahallelerinde 3418., 3425., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, HASANPINARI, SU DERESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CEM SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL, EROL SK., FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA, MERTİNAN, MÜGE SK., NANE, NEVZAT, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SENYURT, ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PAŞADAĞ, SERDAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 4.ADA SK., AÇIKGÖZ SK., AHSEN SK., ALAMANBOĞAZI SK., ALOZ ALİ SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., BAGLI, BUKET, CEMRE, ÇELİK SK., ÇESME, ÇUHADAR CD., ÇUKURDERE SK., DAMLA, DAMLA SK, DAMLA SK., DESTAN SK., DILARA, DİLARA SK., ELÇİ SK., ER, ERLER SK., GAYE SK., GAYRET SK., GÖKNAR SK., GÖRÜS, HABER SK., HAFIZ BAYRAM SK., HASRET SK., HIZIRREİS SK., HOCA AHMET YESEVI, HÜDA SK., İBRAHİM HAKKI CD., İNCİR SK., İREM SK., İSLAMOĞLU SK., KANDİL SK., KARA AHMET, KARA AHMET SK., KARAYEMİŞ SK., KAYIN, KAZANDERE, KEKLİK SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., LİSE SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKIF CD., MEHMET KASIM SK., MEVLANAM CD., MINE, MIRAS, MİNE SK., MİRAS SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MUTLU, MUTLU SK., NADİR SK., OKUR, ORMAN DEPOSU SK., ORMANCI, ORMANCI SK., ORTADİL SK., ORUÇ REİS SK., OSMAN USTA SK., OSMANLI SK., PASİNLER CD., SARRAF SK., SAYGI, SAYGIN, SELAHATTIN EYYUBI, SELAHATTİN EYYUBİ CD., SEYİT GAZİ SK., SIRINLER, SÜTÇÜ MUSTAFA SK., ŞAL SK., TURGUTLU SK., UĞURLU SK., UZUNLAR, UZUNLAR SK., YAREN SK., YAZGAN SK., YESIL DOGA, YEŞİL DOĞA SK., ZAKKUM, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SERDAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde AHSEN, AKINCILAR, AKYÜZ SK., ALOZ ALI SK., BAĞLI SK., BAHTIYAR, BATTAL GAZI, BATTAL GAZİ SK., BEDİR SK., BEYAZ, BOYUN EĞMEZ SK., BUKET SK., CENNET KUSU, DEĞER SK., DIYAR, DİYAR SK., DÜZLER SK., EGILMEZ, EĞİLMEZ SK., ELÇI, ER SK., ERLER, ERTÜRK, FERMAN SK., FIRAT SK., GALIP, GALIP ERENOGLU CD., GAYRET, GÖK SK., GÖNÜLLÜ SK., GÖRÜŞ SK., GÖZDE SK., GÜLBAHÇE SK., HAFIZ BAYRAM, HAFIZ SAIT, HAFIZOĞULLARI SK., HAYAL SK., HAZERAN SK., HIZIRREIS, HURLU, HURLU SK., HÜDA, HÜLYA SK., ISLAMOGLU, ISMAIL ÇAVUS, İSMAİL ÇAVUŞ SK., KADIOĞLU SK., KALİTE SK., KAYNAK, KAYNAK SK., KAZANDERE SK., KELEBEK SK., KELES, KELEŞ SK., KUŞBURNU SK., MAVI, MECİTALİ SK., MEHMET AKİF CD., MEVLANAM, NADIR, NUR SK., OSMAN USTA, OSMANGAZİ SK., OYA BAŞAR SK., ÖZGÜRLÜK SK., PASAM, PORTAKAL SK., RENK, RENK SK., SAMANYOLU SK., SAYGI SK., SAYGIN SK., SEVECEN SK., SOYLU, SUHEDA, SÜRMELİ SK., SÜSEN, ŞEHİT GAFFAR OKKAN BULVAR, ŞİRİNLER SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., TURGUTLU, UĞUR SK., YAZGAN, YESIL, YETİMALİ SK., YILDIRIM SK., YURTTAS, YURTTAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, YESILYURT mahallelerinde AKYÜZ, GÖKNAR, HATİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde AZAK SK., ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI HALİL SERİM SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REİS CD., YAZMALI SK., YENI, ZAHİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde 2. SK., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, 708 SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALIM, ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BAYIR SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BERİL SK., BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEYLAN SK., CUMHURİYET CD., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAM, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., DAĞ SK., DAR SK., DINÇ, DİNÇ SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜL SK., GÜNDÜZ SK., GÜR SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜZ, GÜZ SK., HAKİM SK., HASRET, HAVADİS SK., HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARANFİL SK., KAYALI, KAYALI SK., KETEN, KINA SK., KORKMAZ SK., KUDRET, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MARTI SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MEMİŞ SK., MERVE SK., MEŞE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., OKUL SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORMAN. SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., ŞEKER SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ SK., TURNA SK., VATAN SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, KARADIVAN, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYGIRLER MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, PASAOGLU MEVKII, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde KARAOLUK MEVKII, KARAOLUK MEVKİİ KÜME EVLER, KARTEPE, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 141., 142. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde KUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL SK., GÜRUF SK., IGDE, İĞDE SK., KUĞU SK., MEHTAP CD., MUZ SK., PALMIYE, PLAJ, SÜLÜN, SÜLÜN SK., TÜRKAN SK., YUNUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU mahallelerinde BÜLBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ACUN, ACUN SK., ADALILAR, ADALILAR SK., AHMET RASIM, AHMET RASİM CD., AJDA, AKAR SK., AKBUĞ SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., AKTAN SK., ALTIN SK., ALTINOK SK., ASKIN, ASUDE, ASUDE SK., AŞKIN, AŞKIN SK., AYCAN SK., AYDINLIK SK., AYTAÇ SK., AZMİ SK., BAĞLAR SK., BAHRI, BALKANLAR SK., BALLI, BALLI SK., BARBAROS CD., BATI PINAR, BATI PINAR SK., BATUHAN, BATUHAN SK., BAYAR SK., BEGONYA, BEGONYA SK., BEHLÜL SK., BENNU, BERKANT, BERKANT SK., BERKE, BERKE SK., BORAN SK., CANGÜL SK., CEREN SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZVECİ SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇALI SK., ÇELEBİ SK., ÇIKMAZ SK., DALGA SK., DALYAN, DALYAN SK., DENIZALP, DENİZALP SK., DİLAY SK., DOBRA, DOBRA SK., DRAMA SK., DURAK SK., DÜMEN SK., EDEBALI SK., EKBER SK., EKŞİOĞLU SK., ELZEM SK., EMEL SK., EMIR, EMİR SK., ENGİNSU SK., ENVER, ENVER SK., ERÇELİK SK., ERDAL, ERDAL SK., ERTÜRK SK., EVINÇ, EVİNÇ SK., FARUK YALÇIN CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FEYYAZ SK., FISTIK SK., FİKİR SK., FİLİNGİR SK., FUAT, FUAT SK., GAZİ CD., GEDİZ SK., GENCAY SK., GENÇ ŞENGÜL SK., GÖKBEN, GÖKTUG, GÖLDERE SK., GÜLÇIN, GÜLEN SK., GÜLHAN SK., GÜLSE SK., GÜLSU SK., GÜLTÜRK, GÜLTÜRK SK., GÜR, GÜRHAN SK., GÜVERCİN SK., GÜZİN SK., HAKKI SK., HANDAN, HANECİOĞLU SK., HAVVA SK., HAYRAN SK., HOŞGÖR SK., HOŞSOHBET SK., HURMA, IHLAMUR, IHLAMUR SK., İSLAM SK., KADIM, KADİM SK., KADİR SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KARAASLAN CD., KARAKAŞ SK., KAYRAN SK., LALE SK., LATİFE SK., LEVNİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL, MEHTAP, MELTEM, MELTEM SK., MEVSIM, MEVSİM SK., MUHAKKAK, MUHAKKAK SK., MÜJDAT SK., NAFİLE SK., NAR, NAR SK., NAZLIGÜL SK., NEHİR SK., NEYZEN SK., NURTEN, NURTEN SK., OKÇU SK., OVA, OVA SK., OYA, OYA SK., ÖVER, ÖVER SK., ÖZAY, ÖZDEMİR SK., ÖZDINÇER, ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZTEKIN, ÖZTEKİN SK., PALMİYE SK., PELIN, PELİKAN SK., PELİN CD., PINARLI, PINARLI SK., PİNA SK., PİRİ REİS SK., PLAJ CD., RUSEN, RUŞEN SK., SAKIZ SK., SALİM SK., SAMİMİ SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEVER SK., SEVİNÇLİ SK., SEYMEN SK., SIRMA, SIRMA SK., SİMGE SK., SUSAM, SÜKRAN, SÜREYYA SK., ŞAMPİYON SK., ŞELALE SK., ŞENGÜL SK., ŞENOL SK., ŞEYH ZAYET SK., TANYELİ SK., TEPE CD., TERIM, TERİM SK., TOPRAKKALE SK., TURGAY, TURGAY SK., TUTKU SK., ULUCAN, ULUCAN SK., USTA SK., UZUN SK., ÜZMEZ SK., VİŞNEZADE SK., VURAL, VURAL SK., YAKAMOZ SK., YAKUP KEFELİ SK., YALIN SK., YAMAÇ SK., YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YESIM, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., YOSUN, YOSUN SK., YUNUS SK., YURTYAPAN SK., YUVA SK., YÜCE SK., ZENNUR SK., ZERRIN, ZERRİN SK., ZEYTİN SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1520. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1525. SK., 1526. SK., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1530. SK., 1532. SK., 1603. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1613/1., 1613/2., 1613/2. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1618/1. SK., 1618/2. SK., 1619. SK., 1623. SK., 1628., 1628. SK., 1629. SK., 1630. SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BURCU, DARI SK, KARAKUŞ SK., NANELİ SK., SIRA SÖĞÜTLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKİR, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1520., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530., 1530/1. SK., 1531. SK., 1604., 1604. SK., 1605/1. SK., 1605/2. SK., 1611., 1611. SK., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1. SK., 1614., 1614. SK., 1614/1. SK., 1617. SK., 1618., 1618. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1624. SK., 1626/3. SK., 1663/2. SK., BURCU SK., DARI SK., OKUL CD., SEHIT GAFFAR OKKAN, SIRA SÖGÜTLER, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYAPINAR, TAVŞANCIL mahallelerinde ARZU SK., ÇINAR, ÇINAR CD., EYNERCE CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAVAK CD., KÖKNAR SK., PALANGA, PALANGA CD., SÖĞÜT SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI mahallelerinde 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2745., 2746., 2752., 4570., EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZPINAR mahallelerinde 2775. SK., 2776. SK., KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEVLANA mahallelerinde 846. SK., 848. SK., 849. SK., 851., 851. SK., 851/1. SK., 851/2. SK., 853/1. SK., 857. SK., 858. SK., 859. SK., 859/10. SK., 859/7. SK., 859/8. SK., 859/9., 859/9. SK., 860. SK., 861. SK., 861/1. SK., 862., 863., 866., 866. SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZPINAR mahallelerinde 2727. SK., 2728. SK., 2729. SK., 2734. SK., 2738. SK., 2738/1. SK., 2738/2. SK., 2739. SK., 2744. SK., 2744/2. SK., 2745. SK., 2748. SK., 2749. SK., 2752. SK., 2761. SK., ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRİYET, ULUS mahallelerinde 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010. SK., 2101. SK., 2101/1. SK., 2101/2. SK., 2102. SK., 2103. SK., 2103/2. SK., 2104. SK., 2104/1. SK., 2105. SK., 2111. SK., 2112/1. SK., 2113. SK., 2114. SK., 2115. SK., 2123., MEHMETÇİK CD., ULUS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, OVACIK mahallelerinde 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., 4341, CUMAKÖY FATIH, EVREN SK., FATİH, GÜLBEN SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KAVAK SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., MEVLANA CD., SULTAN SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS mahallelerinde ÇEŞMECİ SK., HÜNKAR SK., YALI, YALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ SULTAN mahallelerinde RIHTIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 521., 522., 522. SK., 523/1., 526., 527. SK., 528., 528. SK., 534. SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 557. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 2407., 2407. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YENI, YENİ mahallelerinde 320. SK., 322., 322. SK., 324. SK., 326. SK., 328., 328. SK., 341. SK., 343. SK., 345. SK., 5114. SK., 5114/2., 5114/2. SK., 5117. SK., 5118. SK., 5118/1. SK., 5118/2., 5118/2. SK., 5118/3. SK., 5118/5. SK., 5119. SK., 5120. SK., 5120/1. SK., 5120/2., 5120/2. SK., 5123. SK., 5124. SK., ABDURRAHMAN KORHAN CD., ÇİFTLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.