21 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:49

Güncelleme: 21.11.2024 - 09:49

SAKARYA ilinde 21 Kasım Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HOCA EFENDİ CD., KÖSELER, KÖSELER SK., MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., NATO YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, LEKOŞA, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANLI mahallelerinde ARABACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI, SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde BALCILAR, BALCILAR/12, BALCILAR/7, GÜVEN/1, KADIKÖY SK., MEHTER, MEHTER SK., MEHTER/2, REISLER, REİSLER, SARIBEYLI, TEKNELER, TEKNELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BALCILAR SK., KADIKÖY, REISLER/4, REİSLER SK., SARIBEYLI/4, SARIBEYLI/5, SARIBEYLI/6, SARIBEYLI/8, SARIBEYLI/9, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16016, 16018, 16019, 16020, 19018, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010, 34011, 34014, 34016, 34018, 34019, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN SK., HAYELLER SK., HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 21 Kasım Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ŞEKER mahallelerinde 1. CD., 17. CD., 4009., 4010., 4010. SK., 4011. SK., 505. SK., 509. SK., 511. SK., 516. SK., 517., 518. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 523., 524. SK., 526. SK., 542 SK., 542., 544., 544. SK., 546 SK., 547. SK., 549. SK., 550. SK., 555. SK., 576., 576. SK., 582., 582. SK., 590. SK., 604., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKYÜZ EVLER İÇİ YOLU, ALANİÇİ SK., ATİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAMA SK., BESTEGÜL SK., BURAK, BURAK SK., ÇIÇEK, DOĞU SK., ERAY SK., ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., HANIMELI SK., HANIMELİ SK., HEYBETLI, HEYBETLİ SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, KAŞIKÇI KONAKLARI İÇİ YOLU, KİLİM SK., KİRİŞHANE CD., MERT, MERT SK., NEŞE SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, SEHIT MUSA KILIÇ, SEHIT YASIN YÜKSEL, SELÇUKLU, SERDİVAN KONAKLARI İÇİ YOLU, SERHAT SK., ŞEHİT AYHAN AKTAŞ SK., ŞEHİT MUSA KILIÇ SK., ŞEHİT YASİN YÜKSEL SK., ŞULE SK., TÜTER, TÜTER SK., VİLLA PARK İÇİ YOLU, YAZLIK CD., YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1., 4026 SK., 539. SK., 541. SK., 548. SK., 554. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, NİSAN 17. SK., ÖZER SK., SELÇUKLU SK., SUSAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 557. SK., 588. SK., 592. SK., 598., 598. SK., 600. SK., 602. SK., TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Kasım Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 547., 549., 551. SK., 553. SK., 558., 560., 561., 561. SK., 562., 562. SK., 578., 578. SK., 580., 580. SK., 586. SK., AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, DURU SİTESİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA CD., IŞIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 719. SK., CEMRE SK., DEMİRCİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 350., 356., 358. SK., 376., 386., 386. SK., 407. SK., BAGLAR, ÇARK, KIRAZ, KİRAZ SK., ÖNDER SK., PARK SK., VİŞNE SK., YASEMEN EVLERİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 3. CD., 402., 404. SK., 406., 421., 421. SK., 724. SK., 725. SK., 726. SK., BAŞAK SK., KAMELYA SK., KİRİŞHANE, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., PROFESÖR DOKTOR NEJMETTİN ERBA, SANAYİİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Kasım Perşembe 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 525. SK., 538., 538. SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 337. SK., 379. SK., 381. SK., 383., 389., 389. SK., 409., 411., 431., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAR CD., BAS, BAŞ SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, FİLİZ SK., KERVAN SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAKALLIK, KALAYIK, YESILKÖY mahallelerinde 4013 SK., 4014, 4019 SK., 4025, 4503 SK., 4506 SK., 4510 SK., 4515 SK., 4520 SK., 4525 SK., 4527 SK., 4528 SK., 4532 SK., 4535 SK., 4536, 4549, 4549 SK., 4559, 4562 SK., 4573 SK., 4575 SK., 4579 SK., 4585 SK., 4586 SK., 4594 SK., 4595 SK., 4597 SK., 4598, AVRUZ, BAGDAT, COŞKUN, ÇAĞLAYAN CD., DR. EROL COSKUN/1, ELMACIK, HALİL GADİK CD., IHLAMIRLAR, IHLAMIRLAR SK., KONURALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 21 Kasım Perşembe 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, IKBALIYE, KALAYIK, SARIDEDE, YESILKÖY mahallelerinde 1302 SK., 2123. SK., 4007 SK., 4014 SK., 4500. SK., 4504, 4507 SK., 4508 SK., 4509 SK., 4516 SK., 4518 SK., 4519 SK., 4523 SK., 4536 SK., 4585, ABDULKADIR KONUKOGLU, ABDULKADİR KONUKOĞLU CD., BAĞDAT CD., BALIKLIİHSANİYE SK., DR. CEVDET ŞAHİNLİ, DR. EROL COSKUN, DR. EROL COŞKUN CD., İHSAN ERÇAKIR CD., KILIÇ ARSLAN CD., KONURALP, MERKEZ_16, ORTA, PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, XÇAGLAYAN- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014 SK., 1016 SK., 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024, 1024 SK., 1404 NOLU, 286, SK., ADALET, ADALET SK., ADIVAR SK., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AKBAŞ SK., AKIN, AKSU, AKSU SK., ARAS, ARAS SK., ATLAS SK., AYDINLAR SK., AZIZE, BALKAN SK., BARBAROS, BILGIN, BİLECİK CD., BİLGİN SK., CAMİLİ SK., CEYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAGLAYAN, ÇAVUŞOĞLU SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU, DEMİRYOLU CD., DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., DİCLE SK., EKİM, ELVAN, EMIN, EMİN SK., ESEN SK., GEÇIT, GEÇİT SK., GEDIZ, GEDIZ SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖKSU SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLİSTAN SK., GÜMÜS, GÜVEN, GÜVEN CD., HAKAN, HAKAN CD., HANIMELI, HASAT, HAYAT, HUZUR, IRMAK, IRMAK SK., KABİL SK., KALE, KAVAKLI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRIBAR SK., KEHRİBAR SK., KISA, MELEK, MELEN SK., MERCAN SK., MERIÇ SK., MESALE, MESALE SK., METİN, MILLET, MİLLET SK., MİMARSİNAN CD., OK, OK SK., ORTA CD., ORTA/3, ORTA/4, PARKE, PARKE SK., PELİN SK., PINAR, PIRLANTA SK., SADIYE, SADİYE, SANCAK, SANCAK SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELVI SK., SEVIM, SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SOLMAZ SK., ŞAHLAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TAMER, TANK, TANK SK., TASLIÇAY, TEKIN SK., TEKİN SK., TEPE, TOPRAK, TOPRAK SK., TUĞBA, TUNA, TUNA CD., TÜRKAN, ULUS, USLU SK., UYGUN SK., VOLKAN SK., YAKUT, YAKUT SK., YASAM SK., YAŞAM SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI KİRAZCA CD., YÜCEL, YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde ÇARDAK, DEREBOYU SK., GİZEM CD., GÖKTEPE/2, İCLAL SK., LIDER, TERTIP, TERTİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1540 NOLU SK., BAGISLAR SK., DOGAN, DOĞAN SK., ERİŞEN SK., KIR, KIR SK., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1167 NOLU SK., 1546 NOLU SK., BÜYÜK ÇIKMAZ, BÜYÜK ÇIKMAZ SK., DUT SK., HURMA SK., OKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Kasım Perşembe 00:00-00:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, HACIOĞLU, PAPUÇÇULAR, SARICALAR, SEMERCİLER, TIGCILAR, TIĞCILAR, YENICAMI, YENIGÜN, YENİ CAMİ, YENİDOĞAN, YENİGÜN mahallelerinde 12 NOLU SK., 1217 NOLU SK., 14 NOLU SK., 1502 NOLU SK., 1503 NOLU SK., 1506 NOLU SK., 1509 NOLU SK., 1510 NOLU SK., 1511 NOLU SK., 1512 NOLU SK., 1513 NOLU SK., 1526 NOLU SK., 1528 NOLU SK., 1550 NOLU SK., 1553 NOLU SK., 1555 NOLU SK., 1556 NOLU SK., 1557 NOLU SK., 1567 NOLU SK., 20 NOLU SK., 31 NOLU CD., 5001 SK., 5002 SK., 5004 SK., 5005 SK., 5014 SK., 5026. SK., 5029 SK., 5030 SK., 5032 SK., 5040 SK., 693 NOLU SK., 694 NOLU SK., 696 NOLU SK., 696 NOLU SK., 698 NOLU SK., 795 NOLU SK., A.NEJDET GÜVEN CD., ADAPINAR SK., ADNAN MENDERES CD., AKARSU SK., ALEMDAR SK., ATATÜRK BULVAR, AYTEKİN SK., BABALIK SK., BAHÇE SK., BAŞLAR SK., BEZEN SK., BİZİM SK., BÜYÜK GEÇIT SK., BÜYÜK GEÇİT SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., ÇEKER SK., ÇIRACILAR CD., ÇIRAK SK., DEĞİRMEN SK., ELİBOŞ SK., ENGİN SK., EREN SK., FABRİKA CD., GEMİ SK., GÜLŞEN SK., KADIR HOCA SK., KADİR HOCA SK., KARANFİL ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KARE SK., KELEBEK ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KESİK SK., KILIÇ SK., KIRIMLI SK., KOMŞU SK., KURBANLAR SK., KUŞ SK., KÜÇÜK SK., PAMUKLAR SK., PARALI SK., POSTAHANE SK., ROYAL SİTESİ İÇİ YOLU, SAİT FAİK SK., SAYDAM SK., SEHIT MURAT FATIH DIKTAS SK., SOMUN SK., SÖNMEZ SK., ŞENER SK., TAN SK., TÜTÜNCÜ SK., ÜNLÜ SK., YAĞIZ SK., YAN SK., YARGIÇ SK., YEĞENLER CD., YENICAMI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Kasım Perşembe 02:00-02:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, ÇAYKIŞLA, HACIOGLU, HACIOĞLU, PAPUÇÇULAR, SEMERCILER, TIĞCILAR, YAHYALAR, YENIDOGAN, YENİ CAMİ, YENİDOĞAN, YENİGÜN mahallelerinde 1216 NOLU SK., 15 NOLU SK., 1504 NOLU SK., 1507 NOLU SK., 1515 NOLU SK., 1515., 1519 NOLU SK., 1523 NOLU SK., 1524 NOLU SK., 1525 NOLU SK., 1527 NOLU SK., 1529 NOLU SK., 1530 NOLU SK., 1539 NOLU SK., 1548 NOLU SK., 1549 NOLU SK., 1551 NOLU SK., 1552 NOLU SK., 1554 NOLU SK., 1560 NOLU SK., 1562 NOLU SK., 1563 NOLU SK., 1564 NOLU SK., 1571 NOLU SK., 18 NOLU SK., 19 NOLU SK., 2 NOLU SK., 21 NOLU SK., 22 NOLU SK., 5 NOLU SK., 5003 SK., 5006 SK., 5008 SK., 5009 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5012 SK., 5016 SK., 5024 SK., 5025 SK., 5026 SK., 5042 SK., 5044 SK., 6 NOLU, 6 NOLU SK., 690 NOLU SK., 691 NOLU SK., 692 NOLU SK., 695 NOLU SK., 7 NOLU SK., 796 NOLU SK., AKKADIN SK., ARKA SK., BAĞIŞLAR SK., BARÇIN SK., BERBER SK., BOSTANCI SK., ÇAYKIŞLA CD., ÇİLEK SK., DANIŞ SK., DEĞİRMENHAN SK., DİLİM SK., DÖNER GEÇİT SK., ELİF SK., EMEKTAR SK., ESER SK., FİDANLIK SK., GONCA SK., GÖKHAN SK., HACER SK., HACI SADIK SK., HARMANLIK SK., HAYIRLI SK., HOROZLU SK., İPEK SK., KESCİ SK., KESCİ. SK., KUS SK., MEHTAPLI SK., MELİK SK., MILLI EGEMENLIK CD., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİS SK., ÖBEK SK., ÖMER SK., ÖZAL SK., PAPUÇÇULAR CD., POLAT SK., RECEP SK., ROYAL SK., SAKA, SAKARBABA CD., SARAY BOSNA CD., SARI SK., SAVUL SK., SERVET SK., ŞEHİT HAKAN BAYRAM SK., ŞEHİT MURAT FATİH DİKTAŞ SK., ŞENLİK SK., TATLI SK., TEPELİ SK., TERZİOĞLU SK., TOR SK., VEZİR SK., YENİCAMİ BULVAR, YENİCAMİ SK., YENİCAMİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Kasım Perşembe 02:00-02:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde ORHANGAZİ CD., SEDAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde 8002, BAHÇECİK CD., DENIZ, DENİZ, DENİZ SK., GÖL, KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., SARMASIK, YAMAÇ, ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 1009, 1011, 1015, 1016, 1017, 1018, 2007, 2008, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, 50.YIL, 50.YIL CD., ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/1, ACILIK/2, ADNAN MENDERES, AHMET IR, AHMET İR CD., AHMETBEY CD., ATATÜRK CD., ATATÜRK/8, BAHAR, BALCILAR CD., BARIŞ, BARIŞ CD., BEYAZ SK., CAMI CEDIT/18, CESUR, CESUR SK., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., ÇEVRE YOLU/2, ÇİĞDEM SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEMET SK., EGEMENLİK, EZGİ SK., GÜNAY SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HÜRRIYET CD., HÜRRİYET, IHLAMUR/4, INCE, ISMET INÖNÜ, ISMET INÖNÜ CD., İNCE SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARDELEN, KIRAZ SK., KOCAALAN, KOCAALAN CD., KOCAALAN/1, KOCAALAN/2, KOCAALAN/3, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKSÖGÜTLÜ/5, NİLÜFER SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ÖĞÜT SK., RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SALKIM SK., SANAYI, SANAYİ CD., SEHIT MEHMET KIRAN SK., SEKER, SÖGÜT, SÖGÜTLÜBARIS/1, SÖĞÜTLÜ YOLU, ŞEREF, ŞEREF CD., TEPE SK., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME mahallelerinde 2868. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2873.-, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, EŞME SK., İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Kasım Perşembe 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde ADAPAZARI TARAKLI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENYURT mahallelerinde ESENYURT, ESENYURT KÖYÜ İÇ YOLU, KÖSTENLER, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 21 Kasım Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UGURLU, UĞURLU mahallelerinde ALAN, UGURLU, UGURLU YAYLASI, UĞURLU KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKPINAR, AKTAS, AKTAŞ, BEYLER, ÇAKMAKLI, ÇUKURKÖY, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, HIZAR, KARALAR, KARSI, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, MERKEZ, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT, YENI, YENİ, YEŞİLKÖY mahallelerinde AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/7, AKÇAGÖL/8, AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ALT, ALT SK., ALT/6, ASAGI, AŞAĞI, AŞAĞI SK., BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BEKTAŞI SK., BEYLER, BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, CAMI/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., ÇUKURKÖY İÇ YOLU, FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÖRELE SK., GÖRELE/5, GÖRELE/7, GÜL PEMBE SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HIZIR REİS, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KARADERE/1, KARADERE/2, KARADERE/6, KARADERE/7, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARSI_7, KESTANE, KESTANE SK., KESTANE/1, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/25, KESTANEPINARI/26, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/5, KESTANEPINARI/7, KESTANEPINARI/8, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KISA SK., KISA/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/5, M.AKİF ERSOY CD., MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ 1, MERKEZ SK., MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_4, MERKEZ/1_6, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/10_6, MERKEZ/2_3, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/3_2, MERKEZ/3_9, MERKEZ/39, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_4, MERKEZ/4_8, MERKEZ/40, MERKEZ/44, MERKEZ/53, MERKEZ/57, MERKEZ/62, MERKEZ/63, MERKEZ/72, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_10, MERKEZ_4, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_91, MERKEZ_92, MERKEZ_93, MERKEZ_94, MEZARLIK, MİTHAT PAŞA SK., MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ORTA_1, SABAN, SABAN/2, SAHIN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SHT.NURI TAN/3, SIRT, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/12, SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/15, SÜNGÜT/6, ŞABAN SK., ŞAHİN, ŞHT.NURİ TAN CD., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YENİ, YENİ SK., YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI SK., YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 113., 114 SK., 116 SK., 117 SK., 118 SK., 119 SK., 119., 120 SK., 120., 121 SK., 121., 122 SK., 122., 123 SK., 124 SK., 125 SK., 125., 126 SK., 127 SK., 128 SK., 146 SK., 154, 160., 162. SK., 164., 165., 166., 167., 167. SK., 168., 168. SK., 169., 170. SK., 173., 173. SK., 174., 176., 177., 178., 180., 181, 181 SK., 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187 SK., 188 SK., 204/1, 208, 208 SK., 210, 211, 212, 212 SK., 214 SK., 215 SK., 216, 216 SK., 217, 217 SK., 218, 218 SK., 219, 219 SK., 220, 221 SK., 222, 222 SK., 223 SK., 224, 224 SK., 225, 225 SK., 226, 229, 233 SK., 254. SK., FATİH SULTAN MEHMET, HİLAL CD., KÜLTÜR CD., SEHIT YILMAZ, ŞHT.YILMAZ CD., YALIKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 255, 258 SK., 259, 259 SK., 260 SK., 261, 262., 265, HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 21 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CIHADIYE, CİHADİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, ELPEREK, FEVZIYE, FEVZİYE, KARAPINAR, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, 10. SK., 12. SK., 3. SK., 5. SK., ABDULLAH ATEŞ SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AÇELYA, AÇELYA SK., ADALI SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AHMET YESEVİ SK., AKASYA, AKASYA SK., AKHISAR, AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, ALADDİN SEZER CD., ALP, ALP SK., ALTAY, ALTAY SK., ANKARA CD., ATA SK., ATEŞALİLER SK., AY, AY SK., AYDIN, AYDINLIK, BAHAR SK., BALABAN SK., BARBAROS SK., BEREKET SK., BESTEKAR MEHMET NAZİR BALCI SK., BOTANİK SK., BOZÖREN, BOZÖREN SK., BÖKE DERE SK., BUHARA, BUHARA SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CEMAL YIRMIBES, CENGİZHAN SK., CIHADIYE, CIHADIYE-, CIHADIYE/100, CIHADIYE/11, CİHADİYE, CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK., CİVAN SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/2, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇARŞI CAMİ SK., ÇAVUŞALİ SK., ÇAYIROVA, ÇAYIROVA KÜME EVLER, ÇINAR DIBI SK., ÇINAR DİBİ SK., DERE SK., DOLAMAÇBASI, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DR. FEVZİYE ÇEVİK SK., DR. SERDAR SERDAROGLU, DR.ALI YENER SK., DR.ALİ YENER SK., DUA MEYDANI, DUA MEYDANI SK., DUMLUPINAR SK., EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EGREK, EĞİTİM SK., EĞREK SK., EMEK, EMEK SK., EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ENDER SK., ERGENEKON CD., ERGUVAN SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., ESENTEPE SK., ESTERGON SK., ETHEM EFENDİ SK., ETI, ETİ SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., FARABI, FARABİ SK., FATIH, FATIH CD., FATİH CD., FATMA HANIM, FATMA HANIM SK., FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZİYE SK., FIRUZE, FOTO, FOTO SK., FULYA SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GELİNCİK SK., GELİŞİM SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÖNÜL SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/2, GÜLÜMSER, GÜNER SK., GÜNES, GÜRBÜZ SK., GÜZEL, HAFIZ FAHRI, HAFIZ FAHRİ SK., HALİDE EDİP ADIVAR SK., HAMİ SK., HASAN ÇAVUS SK., HASAN ÇAVUŞ SK., HAYAT SK., HUZUR SK., HUZUR/1, HÜR SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., IMREN, IRFAN EFENDI, IRMAK/1, ISTASYON, ISTASYON CD., İBNİ SİNA SK., İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., İsimsiz139, İSTASYON CD., İSTİKLAL SK., KAAN SK., KANARYA SK., KANTAR SK., KARACA, KARACA SK., KARACAOĞLAN CD., KARANFIL, KARAPINAR, KARAPINAR/15, KARBEYAZ SK., KARDEŞ SK., KAVAKDİBİ SK., KAYMAKAM YÜKSEL BORAZANOGLU, KAZAN DERE SK., KAZIM KARABEKİR SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KEMER KÖPRÜ SK., KESER SK., KILIÇ ASLAN SK., KINALI SK., KIREMITLIK, KOCATEPE SK., KONAK CAD.1.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KONAK CAD.4.GEÇİT CD., KORTEPE, KORTEPE CD., KOSOVA SK., KOZAN SK., KUYULU SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., LALE, LEYLAK SK., LOJMANLAR SK., MAHMUT HÜDAI, MAHMUT HÜDAİ SK., MALAZGİRT SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MEŞALE SK., METEHAN, METEHAN CD., MEVLANA, MEZARLIK İÇ YOLU, MIMAR SINAN, MIMAR SINAN CD., MITHATPASA, MITHATPASA 1, MİMAR SİNAN CD., MİTHATPAŞA CD., MOLLA FENARİ SK., MORU, MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/1, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., MURADİYE CAMİ, MÜEZZİNZADE SK., MÜFTÜZADE, MÜFTÜZADE SK., NAMIK KEMAL CD., NAR AGACI-, NECATİBEY SK., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL SK., NENE HATUN, NENE HATUN SK., NILÜFER, NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., ORHAN KEMAL SK., ORHUN SK., ORMAN, ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., ÖZBEK, ÖZBEK/4, ÖZBEK/8, ÖZLEM SK., PAMUKOVA BELEDİYE PARKI İÇİ YO, PARK İÇİ YOLU, PETEK SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, REFET BELE, REFET BELE SK., SAFAK SK., SAĞLIK SK., SAHIN1-, SAKIN, SAKİN SK., SALİH SK., SANAYİ SİTESİ İÇ YOLU, SANAYİİ SK., SARAY SK., SARMAŞIK SK., SEDAT ERYIGIT, SEDAT ERYİĞİT CD., SEHIT HÜSEYIN IPEKÇIOGLU, SELANIK SK., SELANİK SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SEMA SK., SEMERCILER SK., SEMERCİLER SK., SEVGİ SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SIFA SK., SILA, SIRADUTLAR SK., SIRIN, SOBACI BAHRİ SK., SOMUNCUBABA, SOMUNCUBABA SK., SOYLU SK., SÜMER SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT ERSİN YENER SK., ŞEHİT HÜSEYİN İPEKÇİOĞLU CD., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., ŞEHİT YILMAZ AKKANOĞLU SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., ŞERİF HOCA SK., ŞİFA SK., ŞİRİN SK., TAHIL PAZARI SK., TALATPAŞA CD., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., TÜRBE, TÜRKER SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UGURLU SK., UYGAR SK., UYSAL SK., UZUN, VAKIF SK., VATAN/2, YAĞMUR SK., YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL CD., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMIN/2, YAVUZ, YAVUZ SK., YESIL SK., YEŞİL SK., YEŞİM SK., YILDIZ SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZAMBAK SK., ZIYA GÖKALP, ZIYA GÖKALP CD., ZIYA PASA, ZIYA PASA/1, ZIYARET, ZİYA GÖKALP CD., ZİYA PAŞA CD., ZİYARET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.