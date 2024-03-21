21 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:23

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:23

BOLU ilinde 21 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 21 Mart Perşembe 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEYLER, KIREMITLIK, SAZLAR mahallelerinde 1 NOLU, 1 NOLU SK., 2 NOLU SK., 3 NOLU, 7 NOLU SK., ESKIPAZAR MENGEN YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, HASANBEYLER MAHALLE YOLU, KIREMITLIK MAHALLE YOLU, SAZLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURCA mahallelerinde ÇUKURCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMBELEK, ŞEMBELEK, VELILER mahallelerinde MENGEN GÖKÇESU YOLU, SEMBELEK MAHALLE YOLU, VELILER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DODURGA, KÜLTÜR, SAĞLIK, SARICALAR mahallelerinde 12 CD., 1462. SK., 30.EVLER SK., ESEN TEPE SK., GÜLTEPE SK., HALI HISARI, HALI HİSARI SK., KISA YOL SK., ŞANLI TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 14:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, KÜLTÜR, SAGLIK, SAĞLIK, SARICALAR, YENİKÖY, YUKARISOKU mahallelerinde 1401 SK., 1417 SK., 1430. SK., 1431, 1431. SK., 1432, 1433. SK., 1434 sok, 1435., 1461, 1491, 1492, 1494 sok, 1495, 1495 SK., 1501 SK., 4191, 4191. SK., 4201, 710, 710 SK., 712 SK., 720 SK., 722 SK., 725, 729 SK., 745 SK., 749 SK., 752 SK., 764 SK., 768, 768 SK., 772 SK., 775 SK., 784, 785, 785 SK., 785. SK., 787 SK., 790, 790 SK., 790. SK., 794 SK., 799, 799 SK., 808 SK., 814 SK., 829, 829 SK., 829. SK., 838, 843 SK., 845 SK., 849, 849 SK., 850 SK., 858. SK., 861 SK., 867 SK., ANADOLU OTOYOLU, ARÇELİK İÇ YOLU, ASALET SK., ASMA, ASMA SK., AŞÇILAR SK., AZİZ SK., BAHRİYE SK., BEHİCE SK., CANGÜL SK., CEFAKAR SK., CEYHAN, CEYHAN SK., ÇELE CD., ÇELEN SK., ÇÖMLEKÇILER, ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, DİKMEN SK., DOKTOR İLHAMİ İKA SK., DR. İLHAMİ İKA SK., DÜNDAR SK., FEDAKAR SK., GENÇ, GENÇ SK., GÖKTEPE, GÖKTEPE SK., GÜLNAR SK., HAMZABEY CD., HARMAN PINARI SK., HASEKİ SK., HİMAYE OĞULLARI SK., HÜLYA SK., IGNESI, İĞNESİ CD., KARADERE CD., KARASU, KIRSAL SK., KOZA, MESHUR, MEŞHUR SK., MİMOZA SK., NAFİZ SK., NİZAM SK., RAHMET, RAHMET SK., SAĞLIK SK., SAKARYA, SARICALAR CD., SARP SK., SEBIL, SEBİL SK., SEHIT NUSRET AKAR, ŞAHİN TEPE, ŞAHİN TEPE SK., ŞAİR SK., ŞEHİT AHMET BAKI, ŞEHİT NUSRET AKAR SK., ŞEHİT SÜLEYMAN TOMBAK SK., ŞENGÜL SK., ŞÖHRET, TAYFUR SK., TUĞRUL SK., TUNA SK., UAVTEDE YOK, UÇAR SK., YEDIGÖLLER, YEDİGÖLLER CD., YELKİ SK., YEŞİLTEPE SK., YETENEKLI, YOLÇATI SK., YUKARI SOKU DİNLENME TESİSİ, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OKÇULAR mahallelerinde 9., İSLAMLAR SK., ORTA MAHALLE 1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, ŞEHİT SELEN PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIMAHALLE, YENİMAHALLE mahallelerinde 2000, 2000 SK., 2013, 2013 SK., 2014 SK., 2031 SK., 2032 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, MÜCAVİR mahallelerinde 3 SK, 3 SK SK., ANA CD CD., DÜVENCİLER SK., ÖRENCIK KURTÇULAR YAYLA YOLU, ÖRENCIK YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, OKÇULAR mahallelerinde 10., 10.sk, 2000. SK., 9. SK., ISLAMLAR, İSLAMLAR mah, OKÇULAR YOLU, OKÇULAR-1., ÖRENCIK, ÖRENÇİK, VİRANE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ (MÜCAVIR), MERKEZ (MÜCAVİR), MÜCAVİR mahallelerinde ANA 1, ÖRENCIK-1., ÖRENCIK-MUTLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, ÖRENCİK MERKEZ MAH CAMİ 3. SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BERK, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE mahallelerinde 2014, 2022, 2022 SK., 2023 SK., 2024 SK., 2025 SK., 2026 SK., 2029 SK., 2029. SK., KOCAMEŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, OKÇULAR mahallelerinde 3269 Sok., 5004, 5004. sok, EDALI, GÖLCÜK BULVARI BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOYACILAR, BOYACILAR MERKEZ, GÖBELLER, KARACALAR, KIZILKUYU, KİLCİLER, KÖSTEKLER, N KENDISI, NARZANLAR, NIGIT, NİĞİT mahallelerinde ARIZLAR KÖY YOLU, ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, KARACALAR KÖY YOLU, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, MEMECELER KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NIGIT MAHALLESI YOLU, NİYİT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFŞAR, ALIÇÖREN, AŞAĞI, ÇITAKLAR, GİDİRİŞ, KIRHA, KÜLTÜR, MERKEZ, SULTANBEY, YENIÇAYDURT MERKEZ, YENIGÜNEY YAYLASI, YENİÇAYDURT, YENİGÜNEY, YENİGÜNEY YAYLASI mahallelerinde AFSAR KÖY YOLU, AFŞAR KÖYÜ DİNLENME TESİSİ, AFŞAR KÖYÜ YOLU, ALIÇÖREN, ALIÇÖREN ÇAYDURT MAH, ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, ALIÇÖREN ORTAOKULU İÇİ YOLU, ANKARA BOLU YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ, CAHİT DİNÇTÜRK SK., ÇITAKLAR MAHALLE YOLU, ERICEK KÖY YOLU, ERİCEK KÖYÜ, ERİCEK KÖYÜ YOLU, KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KIRHA KÖY YOLU, KIRHA KÖYÜ YOLU, NUHLAR KÖYÜ KÖROĞLU MEVKİİ, SULTANBEY-1. SK., YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENIGÜNEY YAYLA YOLU, YENİ ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI, YENİÇAYDURT KÖYÜ, YENİGÜNEY KÖYÜ YOLU, YENİGÜNEY YAYLASI YOLU, YUVA ÇAYDURT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCÜK, KARTALLAR, MERKEZ mahallelerinde GÖLCÜK MAHALLE YOLU, KARTALLAR MAHALLE YOLU, KUZÖRENEMIRLER KÖY YOLU, KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇALAR, FAKILAR, MERKEZ mahallelerinde IŞIKLAR KÖY YOLU, KUZÖREN DAĞLI KÖY YOLU, KUZÖRENDAGLI KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 21 Mart Perşembe 10:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, CUMA, HACI ABDİ, SOFU ALI, SOFU ALİ, YENİCE mahallelerinde 2101. SK., AHMET ÇANKAYA, AKŞEMSEDDİN CD., BEYBAHÇESI, BEYBAHÇESI/1, BEYBAHÇESİ CD., BEYTEPESI, BEYTEPESİ CD., ÇELİKLER TEPESİ CD., ÇELİKLER TEPESİ SK., ÇIMEN, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEREYOLU SK., FATIH SULTAN MEHMET, GAZİ SÜLEYMAN PAŞA BLV., GÜL, GÜRCÜLER ÇAYIRI SK., HACIKADIN SK., HAFIZ ISMAIL BIÇER, HAFIZ İSMAİL BİÇER, İNGAZİLER SK., KABALAR SK., KAHYALAR SK., KARANFIL, KAYHANLAR SK., KONAKYERİ SK., MUZAFFER DEMIRÖZ, NİSAN 17. SK., NÖKERLER, NÖKERLER SK., ÖRÜCÜLER CD., PAPATYA, SAFRAN SK., SARAYÖNÜ SK., SELİM ÇAPAR CD., SEVKETBEY, SOFU ALİ KABRİSTANI İÇİ YOLU, SÜMBÜL SOK, ŞEVKETBEY SK., TOKİ GÖYNÜCEK KONUTLARI İÇİ YO, TUNAHAN SK., YAZGANLAR SK., YÜCELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.