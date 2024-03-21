21 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:23

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:23

İstanbul ilinde 21 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -MECİDİYE mah sk / YILDIZ mah sk bölgelerinde 21/03/2024 10:00:00 - 21/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BADEM, FISTIKLI KÖŞK, FISTIKLI KÖŞK ARALIĞI, GÜLİSTAN, KAVURMACI ÇIKMAZI, KUMBARACIBAŞI, LOZAN, MERDİVENÜSTÜ, PALANGA, SARIBAL, YEREBATAN, ÇEVİRMECİ, ÇOPUR AHMET sk bölgelerinde 21/03/2024 13:00:00 - 21/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah ANBAR ARKASI, HAVUZBAŞI DEĞİRMENİ, REFİK SAYDAM, ŞİŞHANE sk / CAMİİKEBİR mah MELEK sk bölgelerinde 21/03/2024 10:00:00 - 21/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, FATİH, HALİÇ, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk bölgelerinde 21/03/2024 10:00:00 - 21/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YAHYA KAHYA mah ALTI OCAK, AYNALI ÇEŞME, AŞIKLAR MEYDANI, AŞIKLAR MEYDANI ÇIKMAZI, BAHRİYE, ESKİ KARAKOL, IŞIK, IŞIK ÇIKMAZI, KARACI ÇIKMAZI, KASIMPAŞA BOSTANI, KASIMPAŞA YAĞHANESİ, LEVENT ÇIKMAZI, NEVA, ORTA MEKTEP, PİRİNÇÇİ KAHYA, PİYADE ÇIKMAZI, SİPAHİ FIRINI, YAKUPAĞA, YILDIZ sk bölgelerinde 21/03/2024 10:00:00 - 21/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah MEBUSAN YOKUŞU, SARAY ARKASI sk / ÖMER AVNİ mah SARAY ARKASI sk bölgelerinde 21/03/2024 13:00:00 - 21/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah ATASOY ÇIKMAZI, AYDINLIK, BİLLUR, GÜNEŞ, HALİS, KÖY KONAĞI, RAZGIRAT, ULUBATLI, ZİVER, ŞEFFAF, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 21/03/2024 11:00:00 - 21/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk / BAŞAK mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATANUR ÇIKMAZI, BAL ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, BEYAZ AKASYA ÇIKMAZI, CEVHER, DEMİR, ESKİ DEĞİRMEN ÇIKMAZI, ESKİCİ ÇIKMAZI, KARADUT, OSMANLI, SANTRAL, SULTAN SÜLEYMAN, ÇİÇEK sk / KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk bölgelerinde 21/03/2024 11:00:00 - 21/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 21/03/2024 00:05:00 - 21/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI, AHU, ATATÜRK, BOĞAZİÇİ, CEYLAN, EMİRGAN, KADER, PAŞA, TEKİN, YASEMİN sk bölgelerinde 21/03/2024 09:00:00 - 21/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah BAĞLAR, BOSNA, CUMA CAMİİ, DİKİLİAĞAÇ, HAREM, MAHMUDİYE, ORUÇ, RAMİ EYÜP YOLU, REŞADİYE, TALİMHANE, TOPÇULAR DEĞİRMENİ sk / RAMİ YENİ mah DİKİLİAĞAÇ, REŞADİYE sk bölgelerinde 21/03/2024 14:00:00 - 21/03/2024 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 3.ORTANCA, 4.BEGONYA, CANAN, COŞKUN, ERGUVAN, GONCA, MERCAN, ORKİDE, ŞEHİT METİN KAYA sk bölgelerinde 21/03/2024 14:00:00 - 21/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYAN, DURİYE, GEVGİLİ, HACI İSA BOSTANI, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, KARANLIKKAPI, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, TAVUKÇU ÇIKMAZI, ÇİLİNGİR sk / BALAT mah BURÇAK, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, RIFAT EFENDİ, YARIM BALAT, ÇORBACI ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 21/03/2024 12:00:00 - 21/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/03/2024 10:00:00 - 21/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813., 814., 815., 816., 817., 818., 818/1., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 825/1., 826., 827., 830., HEKİMSUYU sk bölgelerinde 21/03/2024 10:00:00 - 21/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce -İSTİNYE mah sk bölgelerinde 21/03/2024 00:00:00 - 21/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -POLİGON mah sk bölgelerinde 21/03/2024 00:00:00 - 21/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHAR, ERDEMLİ, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KİRAZLI ÇIKMAZI, SEDATKENT, ÇALI ÇIKMAZI, ÇOTANAK sk / ÇAYIRBAŞI mah SEDATKENT sk bölgelerinde 21/03/2024 10:00:00 - 21/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -KUŞTEPE mah sk bölgelerinde 21/03/2024 01:00:00 - 21/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ŞENSOY sk / MİMAROBA mah AKDUMAN, AKDİL, CEREM, D-100 KARAYOLU, EMEKTAR, MUSTAFA KEMAL, SİNAN, YAŞAMAK, ZÜMRÜT 2, ÜLGE sk / SİNANOBA mah ERTEKİN sk bölgelerinde 21/03/2024 09:00:00 - 21/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -ÇAKMAKLI mah sk bölgelerinde 21/03/2024 10:00:00 - 21/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah BAHAR sk / ORTAMAHALLE mah ASMA, BÜYÜK ÇINAR, CEVİZ, DEMİRKAPI, HUN, KALE, KIPÇAK, KIRGIZ, NUMUNEBAĞI, ORHUN, SAKA, SILA, UYGUR, ÇIĞ, ŞEN sk / İSMET PAŞA mah AĞAÇ, BERK, CENGİZHAN, ETİ, FULYA, GÜNAY, HİSAR, IŞIK, KAMER, KAPLAN, KURT, MEHMETÇİK, MUHTARLIK ÇIKMAZI, NADİR TÜMER, NİMET, TOROS, ULUHAN, YAMAÇ, ZÜRÜH, ÇİMEN, İSMET PAŞA, İSTASYON, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah ORHUN sk bölgelerinde 21/03/2024 00:00:00 - 21/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 21/03/2024 11:00:00 - 21/03/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GÜZEL, KINA, MUHTAR KAZIM AKGÜL, SEDA sk bölgelerinde 21/03/2024 10:00:00 - 21/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 21/03/2024 00:00:00 - 21/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah HACI BOSTAN sk bölgelerinde 21/03/2024 00:00:00 - 21/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1593., 1597., 1598. sk bölgelerinde 21/03/2024 09:00:00 - 21/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., BAĞCILAR ASFALTI sk bölgelerinde 21/03/2024 09:00:00 - 21/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 21/03/2024 09:00:00 - 21/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah SERBAŞ sk bölgelerinde 21/03/2024 09:00:00 - 21/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, BAHTİYAR, RÜYA sk bölgelerinde 21/03/2024 12:00:00 - 21/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, CEVAT AÇIKALIN, SERGİLİ sk bölgelerinde 21/03/2024 10:00:00 - 21/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 21/03/2024 00:00:00 - 21/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 21/03/2024 00:00:00 - 21/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, DR. SADIK AHMET, RUKİYE sk bölgelerinde 21/03/2024 10:00:00 - 21/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 21/03/2024 11:30:00 - 21/03/2024 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk bölgelerinde 21/03/2024 14:00:00 - 21/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİVAN, GENÇLİK, MEHMET AKİF ERSOY, RAUF DENKTAŞ, VAKIF sk bölgelerinde 21/03/2024 09:00:00 - 21/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3077. sk bölgelerinde 21/03/2024 00:00:00 - 21/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3077., 3108., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 21/03/2024 00:00:00 - 21/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 21/03/2024 00:00:00 - 21/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 21/03/2024 00:00:00 - 21/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 21/03/2024 00:00:00 - 21/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET sk bölgelerinde 21/03/2024 09:00:00 - 21/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah BAHÇE YOLU, ONDOKUZ MAYIS sk / SULTANİYE mah DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 21/03/2024 09:00:00 - 21/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET, DERE YOLU, DOĞALGAZ, EBEGÜMECİ, GÜLGÜN, GÜNEŞ, KÜÇÜK TOMURCUK, KÜÇÜK YONCA, LİMON, TOMURCUK, YAKAMOZ, YANKI, ÇİFTLİK, ÖZEN, İĞDE sk / OSMANGAZİ mah 2602. sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET, ÇAYIR sk / ŞEHİTLER mah 2603., 2615., 307., AKÇAAĞAÇ, BİBERİYE, CUMHURİYET, GÜRGEN, KAVAK, MAUN, MEŞE, OKALİPTUS, OKUL, SABA, SİMA sk bölgelerinde 21/03/2024 09:00:00 - 21/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1929. sk bölgelerinde 21/03/2024 12:00:00 - 21/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1826., 1833., 1853., 1854., 1856., 1858. sk bölgelerinde 21/03/2024 12:00:00 - 21/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, FATİH1, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-167, G-180/2, G-181, G-222, G-518, G-520, G-527, G-550, G-557, G-559, G-561, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-605, G-624, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-802, G-835, G-931, GAZİ sk bölgelerinde 21/03/2024 13:00:00 - 21/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 21/03/2024 13:00:00 - 21/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 21/03/2024 00:05:00 - 21/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2078., 2080., 2081., 2082., 2105., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., A, A-2, B, C, D, I, ORHAN GAZİ sk / ESENTEPE mah 2367., 2385. sk bölgelerinde 21/03/2024 16:00:00 - 21/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.