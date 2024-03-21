21 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 21 Mart Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 21 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, HEDIYELI, HEDİYELİ, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ mahallelerinde ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ERIKLI MERKEZ MEVKII, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, KIRKARMUT, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, SİNANLIBİLALLİ, SUCUALİ, YUSUFÇA mahallelerinde AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT DURAKLI MEVKII, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ANTAPLI, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ, ÇERÇİLİ mahallelerinde ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, BEYLERBEYI MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI mahallelerinde DURAKLI MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLI, SELAMETLİ mahallelerinde AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ASAGI KUMLU MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ÇARŞI, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI, TERZİLER mahallelerinde AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALKAN SK., AYÇA SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI SENOL, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BAYIR SK., BEGONYA SK., BERIL, BERİL SK., BESTE SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY SENOL, ÇINAR SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİK SK., ELZEM CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜN SK., GÜNBATIMI SK., GÜNDÜZ SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGEN, GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., İZMİT CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KUM, KUŞÇULAR MAH, MESIRE, MEŞELİK SK., NAZ SK., ORKIDE, ORMAN. SK., PAPATYA SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAZLIK, SAZLIK SK., SUDE SK., ŞENOL SK., TUNÇ, UMURCALI MEVKİİ, VATAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBAL, AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, AYDINLIK, BABAKÖY, BABALI, BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BALLAR, BOLU, CEBECI, CEBECİ, ÇALKÖY, ÇAMKONAK, ÇARSI, ÇARŞI, DURAÇALİ, DURAKLI, HACIMAZLI, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ORHAN, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, PINARLI, SAFALI mahallelerinde 1. SK., 19018, 2. SK., 21. SK., 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 24. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 35. SK., 4. SK., 4514, 5. SK., 571., 587, 6. SK., 708 SK., ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., ACILIK, ACILIK SK., AÇELYA SK., ADA CD., AĞAR SK., AHENK SK., AHMET DOĞRU CD., AHMET ER CD., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AK HASAN, AK HASAN CD., AKARSU SK., AKASYA CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÜZÜM SK., ALAY CD., ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ALİ RIZA EFENDİ CD., ALTIN SK., ARA SK., ARALIK, ARALIK SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ASAGI PINAR, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., ATA SK., ATEŞ SK., ATIL SK., AYBAS, AYBAŞ SK., AYDIN SK., AYDOGDU, AYIŞIĞI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYKUT SK., AZRA SK., BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BABALI ATATÜRK, BABALI DOGA, BABALI KARANFIL, BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI TAFLAN, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BAHÇE SK., BAHÇIVAN SK., BAKACAK SK., BAL, BAL SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BALKAN SK., BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BATTAL GAZİ SK., BAYIR, BAYRAM SK., BELDE SK., BERBEROĞLU SK., BESTE, BESTEKAR AMIR ATES, BİRİNCİ SK., BOLLU YOLU, BONCUK SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURÇ SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., BÜYÜK BALCI CD., CAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CESUR SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR SK., ÇALCA SK., ÇALIK SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇELİK SK., ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇİĞDEM SK., ÇÖRTÜK, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAMLA, DAMLA SK., DAMLAR YANI SK., DARACIK SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DERE SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DOĞA SK., DOĞA VİLLALARI SİTESİ YOLU SK, DOĞAN SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DUMLUPINAR SK., DURAKLI MERKEZ MEVKII, DUTLAR SK., EFLATUN, EFLATUN SK., EMRE, EMSAL SK., ERGÜL SK., ERIM, ERİM SK., ERİŞİM SK., EROGLU, EROĞLU SK., ERSOY, ERSOY SK., ESEN, ESEN SK., ESKI MEZBAHA, ESKİ ÇEŞME, ESKİ MEZBAHA CD., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FENER CD., FERAH SK., FETHI ASKIN, FETHİ AŞKIN CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRAT SK., FIRIN SK., FİDAN SK., FİKİR SK., FURKAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GAZEL, GAZİLER CD., GEZİCİ SK., GÖRKEM SK., GÖZTEPE, GÖZTEPE SK., GURBETÇILER, GURBETÇİLER CD., GÜLDALI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜMÜŞ SK., GÜNES 90, GÜNEŞ 90 SK., GÜVENLER CD., HACI MUSTAFA UYGUR CD., HACI ŞÜKRÜ CD., HACI ŞÜKRÜ SK., HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKAN SK., HAKIM, HALİL İBRAHİM ERDEN SK., HAMZA, HAMZA SK., HAN SK., HARMAN PINAR SK., HATİP PINARI SK., HAVADAR SK., HAYAT SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİDAYET SK., HOCAOGLU, HOCAOĞLU SK., HUNLAR CD., ILAYDA, ILAYDA SK., ILICA CD., IREM, ISMAIL AKIN, ITIR SK., IZMIT, İNCE SK., İREM SK., İSMAİL AKIN SK., İSMAİL ŞENOĞLU CD., KADER SK., KADI DEĞİRMENİ SK., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANALBOYU SK., KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KAPTAN SK., KARA KIZILCIK SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKOL, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KARSI, KARŞI SK., KATIP, KATİP SK., KAVAKDİBİ CD., KAYMAK SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANSU, KEFKEN CD., KEFKEN ÇAGDAS, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DERE SK., KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN MUTLU, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KELES, KELES SK., KELEŞ SK., KENT SK., KERPE CAMI, KERPE KISLA, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KISA SK., KISLA, KISLA CD., KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIZAK CD., KIZILAY CD., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KIZILTEPE SK., KİBAR SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KONAKTEPE, KONAKTEPE SK., KOVANLIK SK., KOVU YERİ SK., KOZA SK., KOZALAK SK., KUM SK., KUM ZAMBAGI, KURTPINAR SK., KURTULUŞ SK., KURTYERI ENGIN, KURTYERI KANDIRA, KURTYERI SEKER SK., KUZEY SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., LALE SK., LEYLAK, LEYLAK SK., LIDER, MACARLAR, MACARLAR SK., MEDRESE SK., MEHMET TANER CD., MEHMETÇİK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MENEKSE, MENEKŞE SK., MERAL SK., MERMER SK., MERVE SK., MESUT SK., MEŞE SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, MURAT, MUSTAFA EREN SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MUTLU SK., MÜZEYYEN, NAİL EYİDOĞAN SK., NAR SK., NEBIOGLU, NEBİOĞLU SK., NERGİS SK., NEVREZBEY SK., NIHAT ERIM, NIYAZI YELKENCIOGLU, NİHAT ERİM CD., NİYAZİ YELKENCİOĞLU CD., OBRUK SK., OBRUK. SK., OKAN SK., ORMAN CD., ORMAN SK., ORTA SK., ORUÇ SK., OSMAN GAZI SK., OSMAN GAZİ SK., ÖZDEMİR SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZKAN SK., PALMİYE SK., PEMBE KAYALIK SK., PEŞREV SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, POYRAZ, POYRAZ SK., RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, RESAT GÜNES, REŞAT GÜNEŞ CD., REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SADE SK., SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİR SK., SAHİL SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKARYA CD., SAKARYA SK., SAKLI SK., SANAT SK., SANAYİ CD., SANCAK SK., SANCAKTAR SK., SANTRAL SK., SARAÇOGLU MEVKII, SARIGÖL, SARIGÖL SK., SARISU, SARISU CD., SEFER, SEHIT OGUZ KIR, SEHIT SEYIT AHMET, SEHITLER, SELVILI, SELVİ SK., SELVİLİ SK., SEN, SEN SK., SENOL, SEVGI, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SEYREK, SEYREK CD., SEZENLER, SEZENLER CD., SIHHİYE İBRAHİM SK., SINIR SK., SIRÇA SK., SIRINEVLER, SİNEM SK., SİTELER SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜT PINAR SK., SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÖĞÜTLÜ SK., SUCU SK., ŞEFİK CAMİ SK., ŞEHİT İDRİS SK., ŞEHİT MEHMET UZCAN SK., ŞEHİT SEYİT AHMET SK., ŞEHİT YAHYA PINAR SK., ŞEHİTLER SK., ŞEKER SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNEVLER SK., TABAKHANE CD., TAFLAN, TAFLAN SK., TANDOĞAN CD., TASLI, TASLIAÇMA MEVKII, TASLIK, TAŞLI SK., TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞLIK SK., TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TERMİNAL SK., TEVFİK KANDIRA CD., TUNÇ SK., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., TURUNCU, TURUNCU SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., TÜRK OCAĞI CD., TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, ULUCA SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, USTA, UYGUR, UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AĞAÇ SK., ÜNAL SK., ÜST SK., VATAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAKAMOZ, YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YAVUZ SELİM SK., YENİ CAMİ SK., YENİ KUYULAR CD., YEŞİL PINAR SK., YEŞİL SK., YILDIZ, YILMAZ, YILMAZ SK., YİĞİT SK., YOSUN SK., YUKARI KURTYERİ SK., YUKARI PINAR, YUKARI PINAR SK., YUNUS, YUNUS SK., YURTSEVEN SK., ZAFER SK, ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇİLİ, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERIZLI, FERİZLİ, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜL SK., GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, IHLAMUR, İSTİKLAL CD., KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYU, KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK., TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI mahallelerinde PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KESTANELİK, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELI, DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., KABAKOZ SK., KADEM SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KORUCU SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK SK., VAROL SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, FATİH mahallelerinde ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., DİCLE CD., ESKİ OKUL SK., HAMİT SK., MEZARLIK SK., NATO CD., SAZLI SK., STAD SK., ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK., YILDIZELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., FETİH SK., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MEVSİM SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, UYGAR, ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 21 Mart Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., ATLAS SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE, KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SEDEF SK., SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZAKKUM SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY mahallelerinde ALİ FUAT CEBESOY CD., ATILIM CD., CUMHURİYET. CD., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, DENIZ, DENİZ, ŞİRİNTEPE mahallelerinde CAHIDE, ERGENEKON CD., ISTIKLAL, KARABULUT SK., KİMYA SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde ABDİOĞLU SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., İSFENDİYAR SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SELÇUK SK., UZUNOĞLU SK., YEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATİH SULTAN mahallelerinde BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BUDAK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, ESENYEL SK., GEYİK SK., GEZER SK., ISIL, IŞIL SK., KAFKAS SK., KARLI SK., KILAVUZ, KIRAÇ SK., KUMRU SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 21 Mart Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN mahallelerinde TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PAŞADAĞ, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde BABAYİĞİT SK., BAGLI, BAĞLI SK., BEYAZ, BUKET, BUKET SK., CENNET KUSU, CENNET KUŞU SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇESME, DIYAR, DİYAR SK., ECEGÜL SK., ELÇİ SK., GALIP ERENOGLU, GALIP ERENOGLU CD., GALİP ERENOĞLU CD., GÖNÜLLÜ SK., HABER SK., HAZERAN SK., HÜDA, HÜDA SK., HÜRLER CD., ISLAMOGLU, İSLAMOĞLU SK., İSMAİL ÇAVUŞ SK., KARAYEMİŞ SK., KELEBEK SK., KORKMAZ SK., KUSBURNU, KUŞBURNU SK., LADEN SK., MAVI, MEHMET KASIM SK., MEVLANAM CD., ORMAN DEPOSU SK., ORTADİL SK., OSMAN USTA, OSMAN USTA SK., SARRAF SK., SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, SEVECEN SK., SÖNMEZ SK., SÜRMELİ SK., SÜSEN SK., ŞAL SK., ŞUHEDA SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., UĞUR SK., UZUNLAR, UZUNLAR SK., YAĞMUR SK., YESIL DOGA, YEŞİL DOĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Perşembe 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, ŞEHİTEKREM mahallelerinde AZERI, AZERİ SK., BAKIR SK., BASAMAK SK., BOYAMA, BOZDAĞ SK., BUHAR SK., BULUŞ SK., CEVIZLI, CEVİZLİ SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇIKMAZ SK., DÜZLÜK CD., HACILAR SK., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., KUMLUK CD., KÜPELI, KÜPELİ SK., MENEKŞELİ SK., SAKSI SK., SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SEVER, SEVER SK., TUNCA, TUNCA SK., YAYLA CD., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BALABAN SK., TAŞIL SK., TENA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ALİ İSLAM CD., BAŞYİĞİT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BOSNA HERSEK SK., ÇAY SK., HORON, KAĞAN SK., KOCA, KOCA SK., KORGAN SK., LALEZAR SK., ORDULULAR, ORDULULAR SK., UZUN SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., BALLI BADEM SK, BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMİLİ SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, EMİNOĞLU SK., FEZA SK., İBİŞOĞLU SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, OSMAN ŞENOL CD., POSTACI, SEBAHATTİN YAKUT CD., SOYSAL SK., SÜMBÜL SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1127., 1129., 1140., DÜZBAGLAR, HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KONCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETİYE mahallelerinde ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENLER SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde DEMOKRATLAR, MURGUL SK., NUSRET, ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 21 Mart Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IRSADIYE, İRŞADİYE mahallelerinde İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 21 Mart Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK YENİ mahallelerinde BAŞÖĞRETMEN CD., PİRİREİS CD., ÜÇEVLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 21 Mart Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., AKSOY CD., ANSA SK., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, DEMOKRATLAR CD., DOST, EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., KENT, LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., NECATİ CUMALI CD., ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde BADEM SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR CD., CANDAN SK., DERMAN SK., ERCAN SK., ERDEMİR SK., ERDEMİRCİ SK., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., GÖNÜL, GÖNÜL CD., MERCANLI, MERCANLI SK., SARUHAN SK., SEDA CD., ŞEHİT CEMAL SK., VADİ SK., VAKIF SK., YAŞAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, FATİH, GÜNEY mahallelerinde ADNAN KAHVECİ CD., AKSU SK., ALADAĞ SK., ARIKAN SK., ARPACI SK., ASLI SK., ATLI SK., AVCI SK., BAŞAK SK., BEYAZIT, BODUR SK., CANBAY SK., CEVİZ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAKMAKLI SK., ÇERKEZ SK., ÇİM SK., DEMIRKOL, DEMİRKOL SK., DENIZ, DÜZ SK., ELMALI SK., EMEL SK., ENGIN, ENGİN SK., ERIS, ERİŞ SK., FETIH, FETİH CD., GARP SK., GİZEM SK., GÜLDEN SK., HACI MUHARREM SK., HİCRET CD., HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU SK., ILGIN SK., İ.OZAN SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KENT CD., KİRAZ CD., MEHTAP CD., MEYDAN SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., ÖMERAĞA SK., POLIS, POLİS SK., SEHER SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., SUNA SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ YOLU S, VARAN SK., YEŞİLÇINAR SK., YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAĞIRGAN, SÜVERLER mahallelerinde ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DARICA ilçesinde 21 Mart Perşembe 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde AKBUĞ SK., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PİRİ REİS mahallelerinde ADALET, AİLE SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA SK., BAYRAK, BEGÜM, BEGÜM SK., CANSU SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., GENCE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., KALENDER SK., KILIM, KİLİM SK., MUKABELE SK., MUKADDES SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., ŞİMAL SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TAÇ SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ABIDE, AŞIK VEYSEL CD., BATTALGAZİ CD., BELGİN SK., BEREKETLİ SK., BEYLİK SK., DELİL SK., DORUKAN SK., KURBAN SK., MALAZGİRT SK., ORHUN SK., SEYREK SK., SÜVARI, SÜVARİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, OSMANGAZİ mahallelerinde AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ATMACA, ATMACA SK., BEYLIK, BOSNA SK., CANSEVER, CANSEVER SK., DADAŞ SK., DAMAR, DAMAR SK., DEVA, DEVA SK., ENDÜLÜS SK., EROL SK., EYLEM, EYLEM SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜRAY, GÜRAY SK., HACI SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HAYAT, HAZAN SK., INÖNÜ, İNÖNÜ CD., LEVENT, LEVENT SK., MİRAÇ SK., MUHARREM, MUHARREM SK., MURTAZA SK., NİYET SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SITKI SK., TURAN, TURAN SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜSTÜN SK., VEFA SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKAİD SK., AKBAŞ SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞİYAN SK., BASAK, BİLGEN SK., ÇAPA, ÇAPA SK., ENSAR SK., GÜLŞAH SK., MEŞALE SK., NIL, NİL SK., ÖĞE SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., SEVGİ SK., SIFA, SIFA SK., ŞİFA SK., USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde 1543. SK., 1544. SK., 1546. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., ALKIN, ALKIN SK., ANIL, ARDIÇ SK., ATASAY SK., AYGÜN SK., AYYILDIZ SK., BANKA SK., BARAN, BARAN SK., BAYBORA SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYZA SK., BIRGÜL, BIROL, BİNGAZİ SK., BİRGÜL SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOZ SK., BURAK, BURAK SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇORUH SK., DARI, DARI SK., DERİNCE SK., DİVAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECMEL SK., ERKAN, ERKAN SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLİSTAN SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞEN SK., GÜNEŞ SK., HAK SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., KAHYA, KAHYA SK., KAMACI SK., KARAMAN SK., KOVAN SK., LİDER SK., MECNUN, MECNUN SK., MESİRE SK., MINARE, MIZRAK SK., MİNARE SK., MURAT SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS, NERGIS SK., NEŞE SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERİHAN SK., PINARBASI, POLAT, POLAT SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SAHIN, SEHIT GAFFAR OKKAN, SELÇUK, SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVENGÜL SK., SIRAT SK., SULTAN SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞENLİK SK., TALHA SK., TANSU SK., TURNALI, TURNALI SK., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULUBATLI SK., UMUT, ÜÇAYLAR SK., YAĞIZHAN SK., ZERAFET SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ABİDE SK., ANBER SK., BARIŞ SK., BATTALGAZI, BELEN SK., BERAT SK., BULUT, BULUT SK., BURÇAK SK., DİNAMİT SK., EKEN, EKEN SK., ETKI SK., ETKİ SK., FERIDE, FERİDE SK., GÜNNUR SK., HACI BEKİR SK., HELVACI SK., KADI SK., LOKMAN HEKİM CD., RECEP, RECEP SK., TERTİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 21 Mart Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖĞÜTLER, ULUS, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 2122., 2123. SK., 2123/1. SK., 2123/2. SK., 2126. SK., 2134. SK., 2135/1. SK., 2136/1. SK., 2136/2. SK., 2137/1. SK., 2138., 2139. SK., 2139/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/3. SK., 2141. SK., 2141/1. SK., 407/1. SK., 407/2., 407/2. SK., ORDU CD., SEHIT MEHMET KARTAL, SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MEHMET KARTAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 21 Mart Perşembe 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK, 3236. SK., 3248., BANU SK., EMİR SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖMÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1984. SK., 1986. SK., 1986/1. SK., 1986/2. SK., 1986/3. SK., 1987. SK., 1991. SK., 1991/2. SK., 1991/3. SK., 1994. SK., 1996., 1996. SK., 1997. SK., ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ, TERMINAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ÇERKESLI, ÇERKESLIOSB, ÇERKEŞLİ, ÇERKEŞLİ OSB, DEMIRCILER, DEMIRCILEROSB, DEMİRCİLER, DENİZLİ, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİKENT mahallelerinde 1, 106. SK., 14, 14. SK., 16. SK., 18, 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3501, 3501., 3501. SK., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 36. SK., 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 38. SK., 3901., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3913, 3913., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 42. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 5. CD., 6. CD., AGCA, AHLAT SK., AKAR SK., AKPINAR SK., AKYOL SK., ALICI SK., ALIVELI YOKUSU, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., ARSLAN AĞACI SK., ASLAN SK., AŞAĞI PINAR SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BALIKAYA SK., BASAKLI, BASAKLI SK., BAŞAKLI SK., BAŞARAN SK., BAYRAM, BEZİR SK., BEZİRHANE SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., BURUNCUK SK., CEBELİ SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇERKEŞLİ OSB YOLU SK, ÇEŞME ALTI SK., ÇEŞME SK., ÇIFTLIK, ÇIKRIK SK., ÇINAR. SK, DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DERYA SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD, ESKİ İSTANBUL YOLU CD., ESREF, EŞREF SK., FATİH SK., FAZILET, FAZİLET SK., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GONCA SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER CD., GÜLTEPE, GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., GÜRSOY SK., HACI ALİ SK., HAFIZ ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HALİL ÇAVUŞ SK., HATIPLER, HATİPLER CD., HAVUT ÇEŞME SK., IMES, IMES-2, İKİZ ÇEŞME SK., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARA HARMAN CD., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAŞARHANE SK., KAYABAŞI SK., KAYAPINARI, KAYNARCA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOCA ÇEŞME SK., KOCAALİ SK., KONAK SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜTAŞ SK., KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUYUBASI SK., KUYUBAŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MANİ SK., MEHTAP SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MUS, MUŞ SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUR SK., OLUKLU SK., OSMAN SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SPOR SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., UZUNTARLA, VALILER, VAROL, YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YALAKDERE, YALAKDERE SK., YENİKÖY SK., YENİYOL SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ÇAYIROVA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220., 220. SK., 229., 229. SK., 231., 231. SK., 233., 235. SK., 237. SK., 239. SK., 239/1., 239/1. SK., 239/2., 243/1. SK., 243/2., 243/2. SK., 243/3., 243/3. SK., 251/1. SK., 251/2. SK., 251/3., 251/3. SK., 251/4., 251/4. SK., 251/5., 251/5. SK., 255/1. SK., 272. SK., 369. SK., ASIK VEYSEL CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., MURAT ÇOBANOĞLU CD., RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Mart Perşembe 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, DONANMA, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, TEPEKÖY, ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 1045., 1116. SK., 1126. SK., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1141. SK., 1145., 1145. SK., 1146., 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010. SK., 2011. SK., 2013. SK., 2015. SK., 2017. SK., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068., 2068. SK., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2077., 2077. SK., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087. SK., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2135. SK., 2136. SK., 2137. SK., 2138. SK., 2144. SK., 2145. SK., 233. SK., 269. SK., 3236, 338. SK., 344. SK., 715. SK., 716. SK., 833., AHUDUDU SK., AKKAYALAR SK., AKYA SK., ALİ İHSAN PAŞA CD., ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, ANEMON SK., ANIL SK., ASIRLIK SK., AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., AYNALI SAZAN SK., BAGLAR, BAĞLAR SK., BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BEGONYA, BORA SK., BOYAOVA SK., BURCU SK., CEVHER SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇESMEALTI CD., ÇEŞMEALTI CD., ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI SK., DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEDE KORKUT, DEFNE CD., DENİZ SK., DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DESTAN SK., DÜLGER SK., DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., ESEN YALI SK., ESKI KÖY, ESKİ KÖY CD., FUNDA SK., GÜLLÜK SK., GÜZELYALI CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., HANIMELİ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., HATIRA SK., HİSAR SK., HÜRMET SK., HÜRRİYET CD., HÜSEYİN YILMAZ SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İSTİRİDYE SK., İŞKİNE SK., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KADİFE SK., KALKAN SK., KARAGÖZ SK., KARAĞAÇ SK., KARAKESTANE CD., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KARBEYAZ SK., KARSIBASI, KARTOPU, KEVSER SK., KIRLANGIÇ, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KİRAZ SK., KOLYOZ, KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., LEVREK SK., LÜFER SK., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MERCAN SK., MERT SK., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MORSALKIM SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., NARLI SK., OKUL YOLU CD., ORFOZ SK., ORKİDE SK., ORKİNOS SK., ORTANCA SK., ORUÇ REİS SK., OSMAN ÖZGÜN SK., PAPALİN SK., PAZARLIDERE, PAZARLIDERE CD., PELTEK SK., PETUNYA SK., PİR SULTAN CD., PİYALE PAŞA BULVAR, POSTANE SK., REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RÜZGAR SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAHRA SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SAMYELİ SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SARIGÖZ SK., SARIKANAT SK., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SİNERİT SK., SOKULLU CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TAŞÇI BURUN CD., TEKİR SK., TOMURCUK SK., TURNA SK., UMUT REIS, UYURSU, UYURSU CD., YABANGÜLÜ SK., YAYIN SK., YENİBAHAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Mart Perşembe 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ATATÜRK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇAMÇUKUR, DEĞİRMENDERE MERKEZ, EREGLI, EREĞLİ, IHSANIYE, KARAKÖPRÜ, KARAPINAR, KAYACIK, KÖRFEZ, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YUKARI mahallelerinde 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1007. SK., 1009. SK., 101., 101. CD., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023. SK., 1034. SK., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1044. SK., 1046. SK., 1047. SK., 1048., 1048. SK., 1050. SK., 1051. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1055. SK., 1056. SK., 1057. SK., 1061., 1061. SK., 107. CD., 1084. SK., 109. CD., 1094. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1135. SK., 1136. SK., 1137., 1137. SK., 1138. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1146. SK., 1147., 1147. SK, 1147. SK., 1148., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2098. SK., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113. SK., 2818., 2825., 2875., 3021., 3021. SK., 3023. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3032., 3032. SK., 3033. SK., 3035., 3035. SK., 3042., 3089, 3126., 3126. SK., 3142., 3142. SK., 3145., 3145. SK., 3149. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADALET SK., ADEMOĞLU SK., AGAH EFENDİ SK., AHMET YESEVİ CD., AKÇAKOCA CD, AKÇAKOCA CD., AKIN, AKYÜZ SK., AMİRAL, AMİRAL CD, ATİLLA SK., AYDIN YILMAZ SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., BAG YOLU, BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU CD., BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CEVHER, CIHAN, CİHAN CD., CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE SK., GARİPLER SK., GÖKTÜRK SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ ISMAIL, HAFIZ İSMAİL CD., HARBİŞ CD., HİLAL CD., HÜSEYİN YÜKSEL CD., İ.BAYRAKTAR CD., İPEK SK., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADEMDERE SK., KADER, KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KARŞIBAŞI CD., KIBLEPINAR, KISIK KAYA CD., KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., KONCA CD., KONCA YOLU CD., MANDIRA CD., MARTI SK., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MUAZZEZ ARUOBA SK., NAİL AYDIN SK., NECİP FAZIL CD., NEJAT TÜMER SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ÖZKANLI SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTİN ZAİM CD., SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SAHİL YOLU SK, SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SARIKUM CD., SEKİ SK., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., TOPRAK SK, TÜRKMENOĞLU SK., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, VELİOĞLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YASEMİN SK., YILDIRIM CD., YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, YURT SK., YÜKSEL, YÜKSEL SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTİNLİK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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