21 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:02

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:02

DÜZCE ilinde 21 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVIZLIK, DELI MEHMET, DEPO, HACIYAKUP, HAMAMÜSTÜ, KARACA, MERKEZ, N KENDISI, ORTA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, CEVIZLIK, DELI MEHMET, DEPO, GÜZELDERE, GÜZELDERE KÖYÜ YOLU, HACIYAKUP, HACIYAKUP KÖYÜ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ YOLU, KARACA, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 733., 733. SK., 734., 734. SK., CELAL NALBANTOĞLU SK., GÜN SK., GÜNEY, GÜNEY SK., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KONURALP SK., KUYUMCUZADE, MEHMET AKİF CD., MURAT REİS SK., MURATBEY SK., PALACI AHMET SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMAMDAGI, MERKEZ, UĞUR mahallelerinde HAMAMDAGI, TORKUL YAYLASI SK., UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BÜYÜK AÇMA, DERE, DORUK, FABRIKA, GÖKÇE, HAMAMÜSTÜ, KARDELEN, N KENDISI, TATIL, YENI mahallelerinde 1 SK., 11., 13., 17., 2 SK., 3 SK., 5600., 6., 7 SK., 7000., 7512., 7530., 7550., 7555., 7580./1, 7700., 7701., 8036., BAHÇELIEVLER, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, DORUK, FABRIKA, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, HAMAMÜSTÜ, KARDELEN, TATIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KIREMITOCAGI, MERGIÇ mahallelerinde 1001. SK., 1007. SK., 1015., 1016., 1016. SK., 1017. SK., 1018., 1018. SK., 1022., 1027., 1028. SK., 1030., 1030. BULVAR, 1058., 1080., 2180., 955. SK., 974. SK., 975. SK., 979., 980. SK., 982., 982. SK., 983. SK., 984., 984. SK., 985. SK., 986. SK., 987., 987. SK., 988., 988. SK., 989., 989. SK., 990., 990. SK., 992. SK., 994. SK., 997. SK., BÜLBÜL SK., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT, ESKİ BAĞDAT CD., MARTI, MARTI SK., ÖZMEN SK., PARK İÇİ YOLU, SAHIN, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAPOGLU, DINLER, DİNLER, DOKUZPINAR, IZMIRLI, MERKEZ, MEZARLIK, N KENDISI, OSMANCA, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TERZIALILER, YAYLA, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 100, 101, 101 CD., 102, 102 CD., 103, 103 SK., 104 SK., 105 SK., 106, 106 SK., 108, 108 SK., 109 SK., 110 SK., 111, 111 SK., 112, 112 SK., 113, 113 SK., 114, 114 SK., 115, 117, 118, 200, 200 CD., 201, 201 SK., 202, 202 SK., 204 SK., 205, 205 SK., 206, 206 SK., 207, 207 SK., 208., 300 CD., 302 SK., 304 SK., 305 SK., 306 SK., 401, 402, 402 SK., 404, BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, CAPOGLU, DINLER, DOKUZPINAR1, DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, ESER, IZMIRLI, KABALAK KÖYÜ YOLU, KONURALP GÜVEN, KÖY SOKAĞI, MEZARLIK, OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU, SEKERPINAR3, SEKERPINAR4, TRAFO SK., YAKA, YAYLA, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU, YAYLA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 446. SK., 458. SK., 459. SK., 461. SK., 462. SK., 464., 464. SK., 484. SK., 490., 5717., 5729., 5731., 5731. SK., 5734., 5736., 5736. SK., 5916., AZMIMILLI, BAYRAK, ÇATAK SK., ERCİYES SK., GAZHANE CD., HAYDAR GÖSTERİŞLİ SK., NİSAN 17. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1003., 1003. CD., 1012., 1014., 1023., 679., 686., 698. SK., 996. SK., DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, DÜZCE DEVLET HASTANESİ ACİL Gİ, ESKI TEKAVIL, ESKİ TEKAVİL SK., GÜNEL SK., HACI BILAL, HACI BİLAL SK., HASTANE, HASTANE SK., KADIRGA SK., MARMARA, MARMARA SK., OFIS, OFİS SK., ŞAHİN SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 235. SK., 236. SK., 237. SK., DÜZCE CD., KONURALP 235. SK., KONURALP 236., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP DÜZCE CD., KONURALP TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 233. SK., 261. SK., KONURALP 234. SK., KONURALP 261., KONURALP TAŞLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18019., 18081., 18082., 18200. SK., CEYLAN SK., ÇİÇEK SK., HÜRRİYET CD., ŞEHZADE ÇK., ŞEHZADE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYAZI, BALLAR, ÇAYIRTARLA, DOKUZPINAR, HATIPLI, IZMIRLI, KETENCİLER, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, OTLAKLAR, PETEKLI, SANCAKDERE, SARIKASIM, SEKERPINAR, SUBAŞI, TANTAN KUYU, TEKIRPINAR, TONYALI mahallelerinde 200. CD., 300, 300. CD., 403, 501, 501. SK., 502, 502 SK., 502. SK., 503. SK., 504, 504. SK., 601, 601 SK., 602, 602 SK., 603 SK., 604 SK., 605 SK., 606, 606 SK., 607 SK., AKYAZI KÖYÜ YOLU, ALTUNÇAY, CAMLISU İÇ YOLU, ÇIFTLIK MERKEZ, DUMLUPINAR2, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, HATIPLI, HATİPLİKETENCİLER KÖYÜ YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KETENCILER, KETENCİLER SK., KURTSUYU KÖYÜ İÇ YOLU, KURTSUYU MERKEZ, MUSABABA KÖYÜ, OTLAKLAR, PETEKLI, SANCAKDERE, SANCAKDERE KÖYÜ YOLU, SARIKASIM, SARIKASIM MAHALLESİ, SEKERPINAR1, SUBASI, SUNCUK, TANTAN KUYU, TEKIRPINAR, TONYALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞA, AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, CAMİKEBİR, ÇAY, DARICI mahallelerinde 1950. CD., 1957., 2103., 2103. SK., 2104. SK., 2106., 413. SK., 431. SK., 433. SK., 461., 473. SK., 474. SK., 475. SK., 481. SK., 499., 500. SK., 511. SK., 512. SK., 522. SK., 533., 541. SK., 549. SK., 550. SK., 553. SK., 558. SK., 560. SK., 561. SK., 569. SK., 5690., 5691., 5691. SK., 5692. SK., 5693. SK., 5695. SK., 5696., 5696. SK., 5699. SK., 570. SK., 5700., 5701., 5702., 5702. SK., 5703. SK., 5704., 5705., 5708. SK., 5709., 5711., 5711. SK., 5713., 5713. SK., 5715., 5719., 5726. SK., 5727., 5727. SK., 5728. SK., 5744. SK., 575., 575. SK., 5752., 5752. CD., 5755. SK., 5756. SK., 5758. SK., 5759., 5759. SK., 5760. SK., 5767. SK., 5769., 5769. SK., 577., 5772., 5772. SK., 578. SK., 5788., 5788. SK., 579. SK., 5790., 5790. SK., 5791., 5791. SK., 5796. SK., 580. SK., 5800., 5800. SK., 581., 581. SK., 5824. SK., 5825., 5825. SK., 583. CD., 5847. SK., 585. SK., 5850., 5850. SK., 5858., 586. SK., 5877., 5883., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 598., 598. SK., 599. SK., 600. SK., 601., 601. SK., 602., 602. SK., 603., 603. SK., 605., 606., 611., 612., 615., 615. SK., 616., 616. SK., 618., 619. SK., 620. SK., 623. SK., 624. SK., 626. SK., 644., 644. SK., 648. SK., 650., 650. SK., AGALAR, AĞALAR SK., ARABACI SK., ARKA SK., AYDIN GÜNEY SK., AYDIN SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., AZIZ YILDIRIM, AZMİMİLLİ SK., BAKIR, BAKIR SK., BARBAROS, BARBAROS SK., BARTIN SK., BATI SK., BATUMLU AHMET SK., BAYRAK CD., BAYRAKTARBAŞI SK., BEZMEN SK., BOYACI SK., BOZKURT, BOZKURT SK., CAVİT AYIŞIK SK., CEMAL HIZAL SK., CEVDET KOMİT CD., ÇALDIRAN SK., ÇATAK, ÇAY SK., ÇELEBİ SK., ÇELIK, ÇELİK SK., ÇIKMAZ SK., ÇINAR SK., DAR SK., DARICI SK., DEMİRCİ SK., DERYA SK., DUT SK., ELA BAHRIYE ORAL, ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, ELMA SK., EMNIYET, ERDEM SK., FABRİKA SK., GENERAL SAMİ SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ SK., HALE SK., HATİP SK., HÜSEYIN SENA, HÜSEYİN SENA SK., İNANIR SK., İSMAİL ÇAKMAN SK., KADIOGLU ALI, KADIOĞLU ALİ SK., KARTAL SK., KAZIM ORBAY, KAZIM ORBAY SK., KEFLİ SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KİREMİT SK., KUZEY, KUZEY SK., MELTEM SK., MERİÇ SK., MESİRE SK., NARIN, NARİN SK., NEMLİ SK., NURİ ÖZKASAP CD., OCAK SK., ÖNER, ÖNER SK., POYRAZ SK., RIHTIM CD., SAATÇİGİL CD., SAİM TUT SK., SÖNMEZ SK., ŞAFAK SK., ŞAİR NEDİM SK., ŞEHİT MAHMUT NEDİM SK., ŞEHİT YAŞAR ÖZGÜNER SK., ŞÜKRÜ KOMİT SK., TUNA SK., TÜFEKÇI, TÜFEKÇİ SK., ULUS SK., UZAY, UZAY SK., YAĞMUR SK., YALÇIN SK., YAPRAK SK., YAVUZ SK., YESIM, YEŞİM SK., YILDIZ SK., YILMAZ SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, N KENDISI mahallelerinde 5400., 5435., 9500., 9659., 9670., 9805., 9840., D100 KARAYOLU, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, MERKEZ HACIALILER, MERKEZ HACIALİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜŞPINAR, N KENDISI, YENI mahallelerinde 8010., 8017, 9663., 9688., KİRAZLI KÖYÜ YOLU, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAYTAR SK., KETMENLİ CD., ŞAHİNKAYA SK., ÜÇDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde SARIOĞLU SK., TEPELİ SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜCAVIR mahallelerinde 1024, 105 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde NAZIMBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAZIMBEY mahallelerinde NAZIMBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde AKAY SK., AKÇA SK., AKÇAKOCABEY BULVAR, BARIS, BURCU, BÜLBÜL, CEVAHİR SK., CUMAYERİ KÖY YOLU, ÇERÇİLER SK., EDİLİ KÖY YOLU, EDİLLİ, EDİLLİ CD., EGEMEN, ELFIN, GÜNBATIMI, HACI ŞAKİR SK., HASRET, HASRET SK., HAYALİM SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., İREM SK., İSTANBUL, KALE YOLU, KOKURDAN CD., KORU SK., KUMRU SK., MEYDAN, MEYDAN SK., NİGAR SK., PINAR YANI SK., SADIK REIS, SADIK REİS SK., SANCAK SK., SASMAZ, SELIN, SELİN SK., SİTE SK., SUMRU SK., SUSAM, SUSAM SK., TEKKE SK., TUNCA, TUNCA SK., TURNA SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, ASAR, DARIYERİ YÖRÜKLER, DEMETEVLER, KARAÇALI, KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU, KÖYÜN KENDİSİ, KUYUMCUHACIALİ, MERKEZ, MUNCURLU, MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR, MUSABABA MÜCAVIR, N KENDISI, NALBANTOGLU, NALBANTOĞLU, YESILÇAM MÜCAVIR, YEŞİLÇAM, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 10050., 10830., 10905., 10915., 10917., 10925., 10930., 10970., 10975., 10990., 11020., 11025., 11030., 11040., 11080., 11200., 11210., 11225., 11250., 11330., 11345., 11350., 28 EVLER, 3530., 3762. SK., 3786. SK., 3845., 3864., 3866., 3870., 3873., 3875., 3878., 3882., 3886., 3887., 3893., 3900., 3902., 3920., 4196., 4773., 4775., 4779., 4779. SK., ALTINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, ALTINPINAR KÖYÜ YOLU, ASAR KÖYÜ YOLU, DARIYERİYÖRÜKLER KÖYÜ YOLU, DARIYERİYÜRÜKLER KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜRSEL SK., ISIK, IŞIK SK., KAYNASLI BAGLANTISI, KAZUKOĞLU YOLU, KÖY KÜME EVLER, KÖY SK., KUYUMCU HACI ALİ KÖYÜ YOLU, MUNCURLU BESNI, MUNCURLU BESNİ, MUNCURLU BESNİ KÖY SOKAĞI, MUNCURLU IŞIK KÖY SOKAĞI, MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU, MUNCURLU KÖYÜ YOLU, MUNCURLU PARKI İÇİ YOLU, MUSABABA KÖYÜ İÇ YOLU, MUSABABA KÖYÜ YOLU, TRAFO MERKEZİ, Uavtede Yok, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU SK., ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Cuma 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, ÇAKMANLAR, ÇALICUMA, DARICI, DURAKLAR, GÖKÇE, HATIPLAR, KAVAKLAR, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, PINARLAR, SIRALIK, ŞIRALIK, YENI, YENİ mahallelerinde 1 CD., 1., 1. CD., 1_2, 101 SK., 101., 103., 105., 106., 1107., 111., 112., 113., 117., 120., 121., 122. SK., 124., 126, 13. CD., 1302., 1302. SK., 1305., 14., 1403. SK., 15., 2, 2_1, 3., 3_1, 302., 303., 307., 309., 310., 315., 317., 319., 321., 323., 325., 4., 4. CD., 4_1, 402., 407., 408., 5., 503., 5500., 5505. KÜME EVLER, 5517. SK., 5534. SK., 5537., 5557., 5560., 5570., 5578., 5582., 5592., 5594., 5598., 5600 SK., 5600. CD., 5602., 5605., 5605. SK., 5606., 5615., 5616., 5623. SK., 5628., 5632., 5632. SK., 5640. SK., 5645., 5646., 5646. SK., 5651., 5660., 5784., 5893., 5893. CD., 6000., 6000. CD., 6050., 6100., 6150., 6200., 6211., 6320., 6450., 6450./1, 6500., 6550., 6560., 6650., 6700., 7., ANADOLU OTOYOLU, BEYKÖY İÇ YOLU, ÇALICUMA KÖYÜ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DARICI, GAZHANE, KANAL SK., KARAÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, KAVAKLAR, KÖY, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ İÇ YOLU, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SİNİRCİ KÖYÜ YOLU, TOKİ BEYKÖY KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Şubat Cuma 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLTEPE mahallelerinde 106. SK., 107. SK., 113. SK., 120. SK., 9.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, N KENDISI mahallelerinde KÖSELER, KÖSELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETÇILER, AHMETÇİLER, ATATÜRK mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, KALICI KONUTLAR, MILLI EGEMENLIK, PAZAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 21 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETÇİLER, ATATÜRK, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde AHMETÇİLER, AHMETÇİLER CD., ATATÜRK, ATATÜRK CD., AZIZLER, MERT, MILLI EGEMENLIK1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.