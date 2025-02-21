21 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:02

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:02

MANİSA ilinde 21 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 09:00:36.774-2025-02-21 15:00:44.035 saatleri arasında Gürle; , GÜRLE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:36.774-2025-02-21 15:00:44.035 saatleri arasında Emlakdere; EMLAKDERE, KAYAPINAR KEÇİLİKÖY, emlakdere, çapaçarık, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, yukarı emlakdere, yukarı emlakdere, İsimsiz8, YUKARI MH., emlakdere sk., KAYAPINAR KEÇİLİKÖY, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:36.774-2025-02-21 15:00:44.035 saatleri arasında Akgedik; AKGEDİK, Akgedik Köyü Yolu, İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:36.774-2025-02-21 15:00:44.035 saatleri arasında Keçiliköy OSB; KAYAPINAR KEÇİLİKÖY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:36.774-2025-02-21 15:00:44.035 saatleri arasında Uzunburun; Uzunburun Köyü İç Yolu, Uzunburun Köyü Yolu, uzunburun, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, uzunburun, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:36.774-2025-02-21 15:00:44.035 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:47.845-2025-02-21 15:00:55.745 saatleri arasında Uncubozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:47.845-2025-02-21 15:00:55.745 saatleri arasında Turgutalp; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 10:00:41.627-2025-02-21 16:00:47.907 saatleri arasında Yıldız; İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz34, zafer, , Selendi İç Yol, Yıldız Köyü İç Yol, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.