21 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla yaşadığı evde ölü bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 21 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

DHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 19:18
21 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla yaşadığı evde ölü bulundu
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Bursa'da, 21 yaşındaki Mustafa Can Aki, evinde ölü bulundu. Aki'nin cansız bedenini birlikte yaşadığı iki arkadaşı buldu.

Olay, Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi 2 No'lu Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Mustafa Can Aki, bir süredir birlikte yaşadığı 2 arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde yatarken bulundu.

İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Aki, masaj yapılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Aki, buradaki müdahaleye rağmen de hayata döndürülemedi. Aki'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, 2 arkadaşının ifadesine başvuruldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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