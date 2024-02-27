21 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla yaşadığı evde ölü bulundu
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 21 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı evde ölü olarak bulundu.
Bursa'da, 21 yaşındaki Mustafa Can Aki, evinde ölü bulundu.
Aki'nin cansız bedenini birlikte yaşadığı iki arkadaşı buldu.
Olay, Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi 2 No'lu Sokak
üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Mustafa Can Aki, bir
süredir birlikte yaşadığı 2 arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde
yatarken bulundu.
İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekiplerinin yaptığı kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Aki, masaj yapılarak
ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Aki, buradaki müdahaleye rağmen de hayata döndürülemedi.
Aki'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu
Morgu'na götürülürken, 2 arkadaşının ifadesine başvuruldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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