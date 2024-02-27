Mersin’de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Mersin’in Silifke ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Silifke’den Gülnar’ın Büyükeceli Mahallesi’ne yolcu taşımacılığı yapan Abdurrahman Karabıyık yönetimindeki 33 C 4540 plakalı minibüs ile Kamil Uysal idaresindeki 33 K 1146 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs dereye uçtu. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Musa Bozkurt (62) hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi.
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