21 yaşındaki işçinin kafası yük asansörüne sıkıştı: Durumu kritik!

3.12.2025 23:27:00
3.12.2025 23:27:00
İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir marketin yük asansöründe sıkışan genç işçi ağır yaralandı. İşçinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir markette yük asansöründen malzeme indiren Yeter B.'nin (21) kafası asansöre sıkıştı.

Yaralanan kadın, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

