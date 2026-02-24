214 kişilik ekip her yerde onu arıyor: Zihinsel engelli yaşlı adamdan 17 gündür haber alınamıyor!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), çalışmaların 17'nci gününde 214 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı.



AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 214 kişilik personel, 23 araç, 1 kadavra köpeği ve 3 dronla Salih Ertaş'ı arıyor. Ekipler, Ertaş'ın evi ile arasında yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Sarum Çayı çevresi başta olmak üzere çevredeki mahalleler, ormanlık alanlar ve çay kenarındaki çalılıklarda arama çalışmalarını sürdürüyor.