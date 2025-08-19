219 kişiye mezar olmuştu... Atilla Eren Apartmanı davasında sanıklardan 'tahliye' talebi!

Hatay’da, 6 Şubat depremlerinde Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılarak 219 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada 3'ü tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Müşteki avukatı Ecevit Alkan, “Şantiye şefi gitmemiş, denetim firması denetlememiş; biri değil hepsi suçlu, kimse görevini yapmamış” dedi.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu müteahhit Hikmet Günsay, yapı denetim şirketi sahibi Gökhan Tutar ve şantiye şefi Buket Günsay, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"ÜÇ KİŞİ GÜNAH KEÇİSİ OLDU"

Sanıklardan Tutar, ciddi sağlık sorunları yaşadığını anlatarak, “Ne inşaat mühendisiyim ne de mimar. Elektrik mühendisiyim. 2017 yılında yapı denetim firmasını satın aldım. Firari sanık Ahmet Cambaz ifade verip adli kontrolle serbest bırakılmış. Aylardır tutukluyum, cezaevinde ameliyat oldum. Adam firari, savunma yapıp gidecek, biz bilimsel veriler sunup kusurlu olacağız, bunu kabul etmiyorum. Üç kişi günah keçisi oldu, duygularla hareket ediliyor, bilimle değil” şeklinde konuştu.

“KALİTESİZ ZEMİNE İMAR İZNİNİ BENİM MÜVEKKİLİM Mİ VERDİ?”

Tutar’ın avukatı ise bu müvekkilinin mağdur olduğunu savundu.

Müvekkilinin müteahhit ve fenni mesul değil, yapı denetim firması yetkilisi olduğunu ifade eden avukat, apartmanın zemininden su çıktığını söyledi. Avukat, “Bu kadar kalitesiz zemine kim 16 kat imar izni verdi, müvekkilim mi verdi? Neden kamu görevlileri yargılanmıyor? İnfaz boyutuna ulaşan bir tutukluluk var. Ayrıca bir müteahhit içeride, diğer müteahhit firari bırakılıyor” dedi.

“YIKILAN BİNALARIMI DEĞİL, YIKILMAYANLARI SAYIN”

Tutuklu müteahhit Hikmet Günsay ise iki yıldır neden tutuklu olduğunu hala bilmediğini, yaptığı binanın belediye dahi tüm denetimlerden geçtiğini, bir kusur atfedilemeyeceğini ifade etti.

Müşteki avukatının Hikmet Günsay’ın yıkılan binalarını saymasına tepki gösteren Günsay, “Avukat Bey yıkılan binalarımı sayıyor, onlarca bina yaptım, yıkılmayan binalarımı saysın. 24 aydır suçsuz yere yatıyorum, tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

“YAŞADIKLARIMI HAK EDECEK NE YAPTIM?”

Tutuklu sanık şantiye şefi Buket Günsay, “Bina yapıldığı tarihlerde yeni mezundum, babam şantiye şefi olarak gösterdi ama ben hiç yapmadım. Mimarım, bina dayanıklılığından anlamam. Şantiye şefi Ahmet Azus. 15 aydır tutukluyum, sağlığım bozuldu. Hiçbir kusurum olmamasına rağmen tutukluyum, 60 kişilik koğuşta kalıyorum. Yaşadıklarımı hak edecek ne yaptım? Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Buket Günsay’ın avukatı ise depremde sadece binaların değil, sistemin de çöktüğünü belirtti. Depremde yıkılan yerlere yeni binalar yapılmayacağı söylenmesine rağmen yıkımın olduğu yerlere binalar yapıldığını aktaran avukat, bir şantiye şefinin beş farklı inşaatta şantiye şefliği yapabildiğine, dolayısıyla sistemin sorunlu olduğuna dikkat çekti.

“KİMSE GÖREVİNİ YAPMAMIŞ”

Müşteki avukatı Ecevit Alkan ise eşitlik ilkesi gereği dosyada yargılanan tüm sanıkların tutuklanmasını talep ederek, 219 kişinin öldüğü Atilla Eren apartmanında yargılananların hepsinin bu suçu işlediğini kaydetti.

Hikmet Günsay, Alya Uçar, Akademi City, Buket, Atilla Eren apartmanının müteahhit Hikmet Günsay’ın depremden yıkılan bazı binalarından olduğunu anlatan Alkan, “Şantiye şefi gitmemiş, denetim firması denetlememiş; biri değil hepsi suçlu, kimse görevini yapmamış” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına kararı verirken, davayı 26 Eylül’e erteledi.