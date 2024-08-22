22 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:03

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:03

KOCAELİ ilinde 22 Ağustos Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA mahallelerinde BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKIRAZ MEVKII, KEREMLER MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KUZEY, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde AGADERE, AKDENİZ SK., AKGÜL SK., ARI SK., ARIKÇAYIRI HACI KÖYÜ MEVKİ, ARKA SK., ARMA, ARMA SK., AYVA SK., BAG, BAĞ SK., BAHAR SK., BAŞTOPÇU CD., BEGONYA SK., BILDIRCIN SK., BORA, BURAK, BURAK SK., CAMİ SK., CİHAN SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇAVUS, ÇAVUŞ SK., ÇINAR, ÇINAR SK., DEĞİRMEN SK., EFELER SK., EMEKTAR SK., EMİL SK., ERISIR, ERİKLİ SK., ERMAN SK., ESENTEPE CD., EVRİM SK., FIRTINA SK., GAZANFER BİLGE SK., GÜLÇIN SK., GÜLEÇ SK., GÜLLÜ SK., HAMIT KAPLAN, HÜRRİYET BULVAR, IRMAK, IRMAK SK., IŞIKLI SK., İPLİK SK., İRFAN CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KADER, KADER SK., KANARYA, KANTARCI SK., KARA SK., KARAÇAM SK., KARAMÜRSEL SK., KAYA SK., KAYALI SK., KAZA SK., KENDİR SK., KEREM, KOÇAK SK., KORDON SK., KORULU SK., KOŞU SK., KÖPRÜ CD., KUZU SK., LEYLAK SK., MAHMUT ATALAY, MAHMUT ATALAY SK., MALIK AKBAS, MENEKSE, METİN ALAKOÇ SK., MUHLIS YIGIT, MUHLİS YİĞİT CD., ORMAN SK., ÖMER TOPUZ SK., ÖNER SK., RÜZGARLI SK., SAKARYA CD., SAKIZ SK., SANTRAL SK., SARI GÜL SK., SARI SK., SAYGIN SK., SEHIT BILGIN VARLI, SEHIT ERDI DEMIRER, SÖKÜN, ŞARK SK., ŞEHİT ERDİ DEMİRER, ŞEREFİYE CD., TUĞRA SK., TUNA CD., TUNCU, ÜMİT SK., YAŞAR DOĞU CD., YAYLI SK., YELİZ SK., YILDIZLI SK., ZAYİMOĞLU SK., ZEMZEM SK., ZEYTİNLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KUZEY, YAVUZ, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ABDÜLHAMİT HAN CD., AĞADERE CD., AHMET OKTAV, AHMET OKTAV SK., AKBAŞ SK., ARKA, AŞIK MEVLÜT İHSANİ SK., BAHAR, BALLI SK., BELEN CD., BEREKET SK., BORA SK., BÜLBÜL SK., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CİVA SK., COSKUN, COŞKUN SK., CÖMERT SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAYIRBAŞI SK., ÇENEDAG, ÇENEDAĞ CD., ÇEŞME SK., ÇIGDEM, ÇIGDEMLI, ÇIMENLI, ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEMLİ SK., ÇİMENLİ SK., D-100 KARAYOLU CD., DALYAN, DALYAN SK., DERLİ SK., DEVA SK., DOĞU SK., EDIRNE, EDİRNE SK., ERIK, ERIKLI, ERİK SK., ERİŞİR SK., ERTUGRULGAZI, GAZİ CD., GÜLÇİN SK., GÜLLÜK SK., GÜLZADE SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAREKET, HAREKET SK., HARMAN SK., HASAN GEMICI, HASAN GEMİCİ SK., HIZIRREİS CD., IRFAN, İĞDE CD., KANARYA SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KAR SK., KEREM SK., KOÇAK, MALİK AKBAŞ CD., MENEKŞE SK., MERCAN SK., MESCİT SK., NANE SK., NURETTİN ZAFER SK., ORKİDE SK., OYA SK., PAMUK SK., SANDAL SK., SEHIT IZZET, SEHIT SÜLEYMAN, SEREFIYE, SEREFIYE CD., SIRIN, SÖKÜN SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT BİLGİN VARLI SK., ŞEHİT HASAN SK., ŞEHİT İZZET SK., ŞEHİT RIFAT SK., ŞEHİT SÜLEYMAN SK., ŞİMŞEK SK., ŞİRİN SK., TAFRAN SK., TEVFIK KIS, TEVFİK KIŞ SK., TUNCU SK., TURGUT SK., TÜRKELI, TÜRKELİ CD., ÜZÜM SK., YASAR DOGU, YELIZ, YILDIRIMER, YILDIRIMER CD., YILDIZLI, YOSUN SK., ZEKERİYA SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMTEPE, İLİMTEPE mahallelerinde 13. SK., 17. SK., 221. SK., ALPASLAN, ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, SELİMİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE CD., İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, SELIMIYE YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, SEHITLER, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 1 MART, 1 MART CD., 291. SK., 312. SK., 313. SK., 314., 314. SK., 315., 315. SK., 316., 316. SK., 317., 318. SK., 318/1. SK., 320. SK., 322., 322. SK., 323., 323. SK., 324., 325. SK., 326. SK., 327., 328. SK., 331., 331. SK., 332., 332. SK., 333., 333. SK., 336., 336. SK., 337., 337. SK., 338., 338. SK., 340. SK., 341. SK., 478. SK., 478/2., 485. SK., 486. SK., 489. SK., 532/2. SK., 533. SK., 534/1. SK., 534/2. SK., 536., 536. SK., ALI IHSAN PASA, ALİ İHSAN PAŞA CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KIZILIRMAK CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE mahallelerinde ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, DÜZALAN SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AĞA SK, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, PAZARKÖY mahallelerinde 2825., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde ÇANAKKALE CD., İSTANBUL SK., SEYRAN SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE mahallelerinde İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEREKÖY, FULACIK, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, INEBEYLI, İHSANİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, KIZDERBENT, OLUKLU, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 208. CD., 231. CD., 2905., 2923., 2925., 2934., 2938., 2953., 3101., 3204., 3213, 3215., 3414., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKÇA SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., ALI MEHMET AKKIR, ALİ MEHMET AKKIR SK., ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BAHÇE SK., BAKKAL SK., BAŞAK SK., BAŞER SK., BEHÇET HOCA SK., BESEVLER, BILGIN, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., CENGİZTOPEL SK., ÇAĞLAR SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SK., ÇANAKKALE, ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLAR SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., DAMLA SK., DANISMENT, DANIŞMENT SK., DARIYER, DEDE, DEDE SK., DİBEKÖNÜ SK., DOGAN, DOĞAN SK., DUMLUPINAR SK., ELMALIK, ELMAS SK., EMEK SK., ERDOĞAN SK., ERİCEK ÇITAKLAR MAH., EROL SK., ESEN SK., FATİH SK., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GELİNCİK SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜLEN SK., GÜLERSOY SK., GÜREŞ SK., GÜRSES SK., GÜVEN SK., HACI EYÜP SK., HACI ORHAN SK., HAFIZ ALİ SK., HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, ILAYDA DEMIR, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, INKILAP, İDRİS TEMİZ SK., İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNKILAP CD., İSMAİL BAYCAN SK., İSTİKLAL SK., KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KARTAL, KARTAL SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAYNAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KESTANELİK SK., KIBRIS, KIBRIS SK., KILIÇ SK., KIRKPINAR CD., KISIKYOL, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCABAĞLAR SK., KONUT, KONUT SK., KÖSE SK., KÖSEOGLU, KÖSEOĞLU SK., KURTULUŞ SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MERDIGÖZ, MEŞELİK SK., MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLA MUSTAFA SK., MOR MENEKŞE SK., NEHİR SK., NUMAN SK., OBA, OBA SK., OKUL SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, OVA, OVA SK., ÖMER USTA SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., RECEP TUNCER SK., SAKIYAN, SARAY SK., SARI OTLUK SK., SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERAP, SERAP SK., SEYH SAMIL, SEYRAN, SİNOP SK., STAD SK, SU DERESI, SU DERESİ SK., SULTAN BAYBARS, SUSAM SK., ŞAKIYAN SK., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEYH ŞAMİL CD., TANIK, TANIK SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TEBESSÜM, TEMEL SK., TOPÇU DERE, TOPÇU DERE SK., ÜNLÜ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VATAN CD., VEYSEL KARANI, YAHYA ALİ SK., YAPRAK SK., YAYLACIK SK., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YETİŞEN SK., YOKSUL SK., YOKUŞ SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde AKINCILAR, AKINCILAR SK., ALOZ ALİ SK., BATTAL GAZİ SK., DILARA, ERLER, ERLER SK., HAFIZ BAYRAM SK., LİSE SK., MİRAS SK., MUTLU SK., SAYGI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT mahallelerinde KELES, KELEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde 57.ALAY SK., AKINTÜRK, AKINTÜRK SK., AKMEŞE YOLU CD., AKYILDIZ SK., ALTINTAŞ SK., BILGI, BİLGİ SK., CANAN SK., CENNET SK., CEVAHİR SK., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., ÇANTI SK., ÇESMELI, ÇEŞMELİ SK., DİVİTLİ SK., ERKAN SK., FİDANLIK SK., GEBEŞLER SK., GEZER SK., HAZAN SK., HAZAR SK., HAZER, HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., INEGÖL, İNEGÖL CD., KANUNİ SK., KAPLAN SK., KAYHAN SK., KEMAL REİS SK., MARAL, MARAL SK., MERAM, MERAM SK., OKUMUS, OKUMUŞ SK., ORUÇ REİS SK., PIRI REIS, PİRİ REİS SK., RASAT SK., SALİH REİS SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SEHERYILDIZI, SEHERYILDIZI SK., SENOL, SEREF, ŞEHİTLER CD., ŞENOL SK., ŞEREF SK., ŞEYMA SK., TAÇYAPRAK, TAÇYAPRAK SK., TUTKUN, TUTKUN SK., VEFALI SK., YAVUZ SELİM SK., YILDIZ, YILDIZ CD., YÜCEHAN SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADEM YAVUZ CD., EFE SADIK CD., HÜSNÜ EFE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 2. SK., 22., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 25. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 37. SK., 38. SK., 41. SK., IMAR, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220/1. SK., 222/1., 247/2. SK., 251. SK., 253/1. SK., 253/2. SK., 253/3. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 22 Ağustos Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SIRINTEPE mahallelerinde GÜLSEREN, MUAMMER DERELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.