22 ayrı suçtan aranan kadın yakalandı
Kastamonu’da 22 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay ay 14 gün hapis cezası bulunan kadın, polis ekipleri tarafından yakandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar nericesinde, ’santaj’, ’cinsel taciz’, ’çocukları fuhuşa teşvik etmek’, ’özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ gibi 22 ayrı suçtan aranması bulunan H.G. isimli kadın yakalandı.
Gözaltına alınan ve 7 yıl 8 ay ay 14 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen H.G. işlemlerinin ardından tutuklandı.
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