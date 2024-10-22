22 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:09

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:09

KOCAELİ ilinde 22 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046., 2808., 2818., 2832., ANAFARTALAR, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER SK., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIBLEPINAR, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SUNNU BABA MEVKII, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLİ mahallelerinde KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARACAOGLAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Ekim Salı 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 209. CD., NUR SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR SK., REHBER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, AHUDUDU SK., AKKAYALAR SK., AKYA SK., ALINTERİ SK., ALP, ALP SK., ANEMON, ANEMON SK., ANIL, ANIL SK., ASIRLIK, ASIRLIK SK., AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., AYNALI SAZAN SK., BAGLAR, BAĞLAR SK., BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BORA SK., BOYAOVA SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI SK., DALGA SK., DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEDE KORKUT, DEFNE CD., DENIZGÜLÜ, DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DESTAN SK., DÜLGER, DÜLGER SK., ERGÜL SK., ESEN YALI SK., FIRUZE, GÖKÇE SK., GÜLLÜK SK., GÜNES, GÜZELYALI, GÜZELYALI CD., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., HATIRA SK., HİSAR SK., HÜRMET SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., HÜSEYIN YILMAZ, HÜSEYİN YILMAZ SK., IHLAMUR SK., IPEK, ISPARI, IŞIK SK., İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İSTİRİDYE SK., KARAGAÇ, KARAGÖZ SK., KARAĞAÇ SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KARBEYAZ SK., KARTOPU SK., KELEBEK SK., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KOLYOZ, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., LEVREK SK., LÜFER, LÜFER SK., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MERCAN SK., MESUT SK., MİMOZA SK., MORSALKIM, MORSALKIM SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., NARLI, ORFOZ SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., ORTANCA, ORTANCA SK., ORUÇ REİS SK., PELTEK SK., PETUNYA SK., PİYALE PAŞA BULVAR, POSTANE SK., REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., SAHRA SK., SAMYELİ SK., SARIGÖZ, SARIKANAT SK., SARISALKIM, SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SİNERİT SK., SUNNI BABA, SUNNİBABA SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., TEKİR SK., TOMURCUK SK., UMUT REIS, YABANGÜLÜ SK., YAKAMOZ SK., YAYIN SK., YENİBAHAR SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEREKÖY, DUMLUPINAR, FULACIK, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, INEBEYLI, İHSANİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, KIZDERBENT, OLUKLU, SEMETLER, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YALAKDERE mahallelerinde 1003. SK., 1006., 1006. SK., 1007., 1007. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1016., 1016. SK., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034., 1037., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1047. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1055. SK., 1061., 1061. SK., 1084., 1094. SK., 1098., 1098. SK., 1099., 1099. SK., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1106. SK., 1108. SK., 1109., 1111. SK., 1142. SK., 1147., 1147. SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 208. CD., 231. CD., 2923., 2925., 2934., 2938., 2939., 2949., 2951., 2953., 3101., 3204., 3207., 3213, 3213., 3215., 3253., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD., ANADOLU CD, ANADOLU CD., ARK SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCI, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AY SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., BAGDAT, BAĞDAT, BESEVLER, BOSNA HERSEK SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., CIHAN, CİHAN CD., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANAKKALE, ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., ÇAVUS MEHMET, ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLI CD., DAMLA SK., DARIYER, DEĞİRMEN SK., DERE YOLU SK, DOĞAN SK., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., ELMAS SK., EMEK SK., ERDOĞAN SK., ERIK, ERİCEK ÇITAKLAR MAH., ESKI BAGLAR, EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD, EYÜP SULTAN CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GÖLCÜKLER, GÜLEN SK., GÜLERSOY SK., GÜREŞ SK., GÜVEN SK., HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE SK., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAZERFEN, HİLAL CD., HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, HÜRRİYET-İHSANİYE YOLU SK, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, ILAYDA DEMIR, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, ISTANBUL, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSTANBUL SK., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARTAL, KARTAL SK., KASATURA, KAYNAK SK., KILIÇ SK., KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., KISIK KAYA CD., KISIKYOL, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KONUT, KONUT SK., KURTULUŞ SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MERDIGÖZ, MESELIK, MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, MOR MENEKŞE SK., NEHIR, OBA, OBA SK., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, OVA SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., SAHİL YOLU SK, SAKIYAN, SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERAP SK., SEYRAN, SEYRAN SK., STAD SK, SU DERESI, SULTAN BAYBARS, ŞAKIYAN SK., ŞEYH ŞAMİL CD., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TEBESSÜM, TOPÇU DERE SK., TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., ÜNLÜ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VATAN CD., YAHYA ALİ SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YAPRAK SK., YAYLACIK SK., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YILDIRIM CD., YOKUŞ SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, BAYRAM, BAYRAM SK., BEYKOZ, BEYKOZ CD., DEGER, DENİZLİ SK., HANLAR MEVKII, İFRAZİYE KÜME EVLER, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, TABAY, YAYGINCA MEVKII, YESILDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANİYE mahallelerinde AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, PAMUKOVA YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNLİK, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, BAĞLIK SK., DEĞER SK, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PINARSUYU, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde AKINTÜRK, AKINTÜRK SK., AKYILDIZ SK., DİVİTLİ SK., GEBEŞLER SK., HAZAN SK., HAZAR, HAZAR SK., HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., İNAL SK., KANUNİ SK., KAYHAN SK., KEMAL REİS SK., MARAL SK., SALİH REİS SK., SEHITLER, ŞEHİTLER CD., VEFALI SK., YAVUZ SELİM SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ekim Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKÇAAĞAÇ SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRYOLU ALTI CD., DEMİRYOLU ALTI. CD., DERMAN SK., GÜRGEN SK., HASKÖY, HASKÖY SK., KARAAĞAÇ SK., KOLA, KOLA SK., KUŞBURNU SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MORLEYLAK SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., MÜRVER SK., SARISALKIM SK., SEDEF SK., TARÇIN SK., TARHUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKASYALI SK., AKÇAOĞLU SK., AKGERDAN, AKGERDAN SK., ALAY CD., ALKAN, ALKAN SK., ALTAN, ALTAN SK., AMBARLI, AMBARLI SK., ANIL SK, ARDA, ASEL, ASEL SK, BATI SK., BİGA SK., DALYAN SK., DEMIR, DEMİR SK., DİCLE CD., DOGU, EMSAL, EMSAL SK., ERTUGAY SK., ESENYEL SK., GÖL, GÖL SK., GÜLSEVEN CD., HARİKA SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARAOĞLAN SK., KERVANDERE SK., KINALITAS, KINALITAŞ CD., KIROĞLU SK., KIZILCA, KIZILCA SK., KIZILERIK, KIZILERİK SK., KUTUP YILDIZI, KUTUP YILDIZI SK, MEŞELİ SK., MİRZA SK., OTOBAN CD., OVACIK SK., PINARCIK, PINARCIK SK., RESITBEY, REŞİTBEY CD., RIHTIM SK., SAHA SK., SAPANCA YOLU, SEÇKİN SK., SEREN SK., SIZMA SK., ŞEHİT ERDİNÇ SATIRER SK., ŞEHİT HARUN KURT SK., TERMAL SK., TUNÇ SK., UĞUREL SK., ULAŞ SK., UZMAN, UZMAN CD., ZEHRA JALE DURUMAN, ZEHRA JALE DURUMAN SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde BURCU, BURCU SK., FERDA SK., FURKAN SK., GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, ÖZGE SK., SELVA, TASKÖPRÜ YOLU, UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde HIZIRREİS SK., KIRÇİÇEĞİ SK., SELVA SK., SENAY, ŞENAY SK., TAŞKÖPRÜ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAĞ mahallelerinde DENİZCİLER CD., ENGİN CD., GÜNAYDIN SK., HAFIZ HASAN YILMAZ CD., ŞEHİT NEDİM KÜÇÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, SIRRIPASA mahallelerinde ENGIN, SEHIT NEDIM KÜÇÜK, TALGIR SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde ERTEN, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., SEYH EDEBALI, ŞENYURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMİŞ SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SUDENAZ, ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ZAHİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSIGIN, AKSIĞIN, CAMIDÜZÜ, CAMİDÜZÜ, KAZANDERE, SERİNDERE, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, TEPECIK, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ, ASAGI ALARTI MEVKII, ASURE, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AVCI PINARI, AVCI PINARI SK., AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII, CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, CEYLAN, CEYLAN SK., ÇATALDERE CD., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAFIZ MUHARREM, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., HAMZADAG, HAMZADAG SK., HAMZADAĞ SK., HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, KARABULUT SK., KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KURTULUŞ CD., PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, RÜZGARLI SK., SEHIT TEVFIK, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SINEM, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., TAKSİM CD., TAŞPINAR SK., TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECIK MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YANIK, YANIK SK., YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA mahallelerinde 458., 458. SK., 460., 460. SK., 462. SK., 581., 581. SK., 582., 582. SK., 583. SK., 607., 607. SK., 608. SK., 609. SK., 610., 610. SK., 612., 613., 613. SK., 614., 614. SK., 616. SK., 617. SK., 620. SK., 621. SK., 624. SK., ATATÜRK BULVAR, FIKRI ÖZBAY, FİKRİ ÖZBAY CD., PIYALEPASA, YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 186. SK., 383. SK., 436., 445. SK., 447. SK., 448., 449. SK., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 454. SK., 455. SK., 457. SK., 466., 466. SK., 468., 468. SK., 471., 557. SK., 558., 558. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565., 565. SK., 576., 576. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 580., 584., 584. SK., 585. SK., 586. SK., 587., 589. SK., 590. SK., 594. SK., BARBAROS HAYRETTİN CD., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD., KARA FATMA, KARAFATMA CD., MALAZGİRT CD., MERİÇ CD., PİYALEPAŞA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATES CD., SÜLEYMAN ATEŞ CD., YASAR DOGU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA mahallelerinde 4141., 456. SK., 588., 588. SK., 626. SK., 628. SK., 629. SK., IPEK YOLU, İPEK YOLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Ekim Salı 08:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ŞEKERPINAR mahallelerinde 521. SK., 522., 526. SK., 527. SK., 528., 528. SK., 529. SK., 535. SK., 539., 539. SK., DEFNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Ekim Salı 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., AKDENIZ, ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., AVCI SK., AYÇA SK., BAĞLARBAŞI CD., ÇAĞATAY SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAYIR SK., ÇİLEK SK., DERELİ SK., DILARA, DINÇ, DİLARA SK., DİNÇ SK., DOLUNAY SK., ECE, ECE SK., ELIF, ELVAN SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., HILAL, HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KARANFIL, KASIMPATI, KOYUNCU, KUMSAL SK., MELODİ, MERT SK., MUHSIN YAZICIOGLU, NERGIS, NESLİHAN SK., NİLÜFER SK., ÖYKÜ, ÖZLEM, RÜZGAR SK., SEHER SK., SELMA SK., SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TURGUT ÖZAL CD., TURKUAZ SK., ULUS SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., ÜSTÜN, YAGMUR, YAPRAK, YILDIZ ÇIÇEGI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Ekim Salı 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1. CD, 2., AÇELYA SK., ADALI, ADALI SK., AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU, ARNIÇ SK., ATAKAN, ATAKAN SK., BARIŞ SK., BOTANIK, BOTANİK SK., BURÇAK SK., CANSU SK., CEYDA SK., CİHAN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLA SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇETİN SK., DEREN, DEREN SK., DERİN SK., DILA, DİLA SK., DOĞUŞ SK., DURAK, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EFE SK., EGE SK., EKİN SK., ERHAN, ERHAN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., FILIZ, FİLİZ SK., FULYA SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜZEL SK., HARMAN SK., HASRET, HÜSEYIN DEMIR, INCE, ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İHLAS SK., İNCE SK., İSMET İNÖNÜ CD., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE, KALE SK., KARACA, KARAYEL SK., KARDELEN SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., KINACI SK., KIVILCIM SK., KIZILCIK SK., LEMAN SK., LODOS SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, MUTLU SK., NAMIK KEMAL CD., NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜRLÜK CD., PAPATYA, RAMAZAN, RAMAZAN SK., SEDİR SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA, TURGUT ÖZAL, UĞUR SK., YABANGÜLÜ, YAHYA KAPTAN CD., YAKAMOZ, YAVUZ, YAVUZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YELKEN, YELKEN SK., YEŞİLVADİ CD., ZAKKUM SK., ZEHRA SK., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Ekim Salı 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ADA SK., AHU, BADEM SK., DORUK SK., ELİF SK., FETİYE CD., FEVZI ÇAKMAK, KAMER SK., KASIMPATI SK., NEHİR SK., ÖZCAN SK., POYRAZ SK., ŞİRİN SK., TEVFİK FİKRET CD., ULUÇ SK., YAĞMUR SK., YASEMİN SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Ekim Salı 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ÖZGÜRLÜK, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 101. SK., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 105/1. SK., 105/2 SK., 106., 107. SK., 107/1. SK., 107/2. SK., 108. SK., 109. SK., 109/1. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112., 112. SK., 113. SK., 114., 114. SK., 117/1., 117/1. SK., 119., 119. SK., 121. SK., 121/1., 121/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/8., 121/8. SK., 123., 123. SK., 123/1., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 123/3. SK., 123/4. SK., 123/5., 123/5. SK., 124., 124. SK., 125., 125. SK., 125/1. SK., 127., 127. SK., 134. SK., 135. SK., 137., 137. SK., 139., 139. SK., 141., 141. SK., 142. SK., 143. SK., 149., 149. SK., 151., 151. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 170., 172., 172. SK., 173. SK., 199. SK., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 2356. SK., 2357., 2357. SK., 240., 240. SK., 242., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 248/2. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 415/3. SK., 416/2. SK., 419. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 422/5., 422/5. SK., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 429. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 448. SK., 45. SK., 45/3. SK., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 49. SK., 49/1., 497. SK., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499., 499. SK., 50. SK., 504., 51., 51. SK., 510. SK., 5104. SK., 521., 522. SK., 523/1., 526., 527., 53. SK., 534. SK., 536. SK., 538., 538. SK., 54. SK., 541. SK., 548. SK., 56. SK., 56/1. SK., 561., 57. SK., 57/2. SK., 58., 58. SK., 58/1., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66/1. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 86., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., AYÇA, AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BAHAR SK., BAHRIYE ÜÇOK, BESTE, BESTE SK., BİLLUR SK., BOSNA CD., ÇAĞRI SK., FİKRİ ALTIOKKA CD., GÖKTÜRK SK., MARMARA CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., NAZIM HİKMET CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., PİRSULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., SARMAŞIK SK., TURGUT, TURGUT SK., VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1322., 1327. SK., 1327/1. SK., 1327/3. SK., 1328., 1328. SK., 1330., TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/4. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1306. SK., 1306/1. SK., 1306/2. SK., 1306/4. SK., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3. SK., 1310., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ekim Salı 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3265, 3273., 3274., FABRİKALAR SK., GEBZE, İSHAKOĞLU SK., KUMTEPE SK., ÖZDEN SK., TOPLUCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ekim Salı 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3258., 3265., 3270., 3271., 3272., ÇAM SK., ERİM SK., KARACA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ekim Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIS SB, BARIŞ, HACIHALİL, ISTASYON, İSTASYON, TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/2. SK., 1302/3. SK., 1302/5. SK., 1302/6., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/4. SK., 1305. SK., 1306., 1306/1., 1306/2., 1306/3., 1306/3. SK., 1307. SK., 1308/3., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/5. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1309. SK., 1310. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/10. SK., 1312/12. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/4. SK., 1312/5. SK., 1312/6. SK., 1312/7., 1312/7. SK., 1312/8. SK., 1312/9., 1312/9. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/3., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1315. SK., 1315/1., 1315/1. SK., 1315/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/1. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4., 1319. SK., 1319/2. SK., 1320. SK., 1321., 1321. SK., 1322. SK., 1323. SK., 1325. SK., 1326. SK., 1327/5. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1344. SK., 1409/2. SK., 1410/1., 1411., 1411. SK., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416. SK., 1416/1. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1455. SK., 1456., 1456. SK., 1458. SK., 1459. SK., 1460. SK., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1467. SK., 1468., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473., 1473. SK., 1474., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1480. SK., 1481., 1481. SK., 1482., 1482. SK., 1483., 1483. SK., 1484., 1484. SK., 1485., 1485. SK., 1486. SK., 1801. SK., 1802., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1803/3. SK., 1804., 1804. SK., 1804/2., 1804/2. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805., 1805. SK., 1805/1. SK., 1805/2. SK., 1805/3. SK., 1805/4. SK., 5001, AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, BİRLİK CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., ESATBEY, ESATBEY CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL, İSTASYON CD., KOSU YOLU, KOŞU YOLU CD., PLEVNE, PLEVNE CD., POLATKAN CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TATLIKUYU, TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ekim Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/1. SK., 1319/3. SK., 1802/1. SK., ANİBAL CD., DR.ZEKİ ACAR CD., GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DIK, DİK SK., ERSOY SK., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, ŞİMAL SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde ARPACI SK., ERİŞ SK., GÖKNAR SK., HÜRRİYET BULVAR, KAZIM KARABEKIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., GÜNER, GÜRKAN SK., HÜSAM SK., KEŞİF SK., TELSİZ SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKİR, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1520., 1520. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1525. SK., 1526. SK., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1530., 1530. SK., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1605/1. SK., 1605/2. SK., 1609. SK., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614. SK., 1614/1. SK., DARI SK, DARI SK., OKUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Ekim Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde BATI PINAR SK., BERKE, BERKE SK., EKBER SK., ENVER SK., ERTÜRK SK., GÖLDERE SK., HURMA, PINARLI SK., SÜKRAN, ŞENOL SK., USTA SK., UZUN, YEMISALAN, YOSUN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 22 Ekim Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILISKELESI, DİLİSKELESİ mahallelerinde 724/1. SK., 729. SK., 729/1. SK., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 730/1. SK., 730/2. SK., 731. SK., 732/1. SK., 732/2. SK., 732/3. SK., 734., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 734/4. SK., 735. SK., 735/3., 735/3. SK., 736., 736. SK., 738. SK., 739. SK., 739/1. SK., 739/2. SK., 740. SK., 800. SK., KAZIM KARABEKİR CD., LIMAN, LİMAN CD., SAİDİ NURSİ CD., ŞEHİTLİK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 22 Ekim Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 106. SK., 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501. SK., 3510., 3511., 3515., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3922. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., AĞCA SK., AKYOL SK., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., CEBELİ SK., ÇEŞME ALTI SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER, ERENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER, GÖLLER CD., GÜL SK., GÜRSOY SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz59, İSTANBUL CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PINARBAŞI SK., SARILAR SK., SEDA SK., SIMGE, SİMGE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.