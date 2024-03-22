22 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:44

Güncelleme: 22.03.2024 - 09:44

BOLU ilinde 22 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 22 Mart Cuma 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOYACILAR, GÖBELLER, HİLALLER, KARACALAR, KIZILKUYU, KİLCİLER, KÖSTEKLER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, NARZANLAR, NIGIT, NİĞİT mahallelerinde ARIZLAR KÖY YOLU, ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, KARACALAR KÖY YOLU, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, MEMECELER KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NIGIT MAHALLESI YOLU, NİYİT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mart Cuma 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFŞAR, ALIÇÖREN, ASAGI, AŞAĞI, ÇITAKLAR, GİDİRİŞ, KIRHA, KUZÖRENDAĞLI, KÜLTÜR, MERKEZ, SAĞLIK, SULTANBEY, YENIÇAYDURT MERKEZ, YENIGÜNEY YAYLASI, YENİÇAYDURT, YENİGÜNEY, YENİGÜNEY YAYLASI mahallelerinde AFSAR KÖY YOLU, AFŞAR KÖYÜ DİNLENME TESİSİ, AFŞAR KÖYÜ YOLU, ALIÇÖREN, ALIÇÖREN ÇAYDURT MAH, ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, ALIÇÖREN ORTAOKULU İÇİ YOLU, ANKARA BOLU YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ, CAHİT DİNÇTÜRK SK., ÇITAKLAR MAHALLE YOLU, ERICEK KÖY YOLU, ERİCEK KÖYÜ, ERİCEK KÖYÜ YOLU, KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KIRHA KÖY YOLU, KIRHA KÖYÜ YOLU, NUHLAR KÖYÜ KÖROĞLU MEVKİİ, SULTANBEY-1. SK., UAVTEDE YOK, YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENIGÜNEY YAYLA YOLU, YENİ ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI, YENİÇAYDURT KÖYÜ, YENİGÜNEY KÖYÜ YOLU, YENİGÜNEY YAYLASI YOLU, YUVA ÇAYDURT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCÜK, KARTALLAR, MERKEZ mahallelerinde GÖLCÜK MAHALLE YOLU, KARTALLAR MAHALLE YOLU, KUZÖRENEMIRLER KÖY YOLU, KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇALAR, FAKILAR, MERKEZ mahallelerinde IŞIKLAR KÖY YOLU, KUZÖREN DAĞLI KÖY YOLU, KUZÖRENDAGLI KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.