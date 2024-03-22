22 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:44

Güncelleme: 22.03.2024 - 09:44

KOCAELİ ilinde 22 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, KIRKARMUT, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, SİNANLIBİLALLİ, SUCUALI, SUCUALİ, YUSUFÇA mahallelerinde AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT DURAKLI MEVKII, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ANTAPLI, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ, ÇERÇİLİ mahallelerinde ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYI MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLİ mahallelerinde AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, HÜRRIYET., HÜRRİYET. CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER SK., ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ATMACA SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BEGONYA SK., BERIL, BERİL SK., BESTE SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY SENOL, ÇINAR SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DENIZ, DERYA SK., DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİK SK., DİNÇ SK., EKİN SK., ELZEM CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜN SK., GÜNBATIMI SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KUM, MERVE SK., NAZ SK., ORKİDE SK., ORMAN. SK., PAPATYA SK., SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK CD., ŞİMAL SK., TUNÇ, UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SİNANLIBİLALLİ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KÖSELI MEVKII, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKSEMSEDDIN, ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., BAGDAT, BALLICA SK., BAŞAKÇI SK., BESIK, BEYAZ GÜL SK., BILDIRCIN, BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, CEM SULTAN, CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DUT SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., EMRAH, EMRAH SK., ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, GAZI, GAZI CD., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., HAREM SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., ISTIKBAL SK., IZMIT., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., KARANLAR, KARATAY SK., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KULELI, KURTBEY SK., LAÇİN SK., MELEK, MELEK SK., MINE, MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, ÖNDER, ÖNDER SK., PLATIN, PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAMANYOLU SK., SARAYBAHÇE, SEHERYELI, SERÇE SK., SIMGE, SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAŞKIN SK., TUNALI SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., YAĞCILAR SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMİR SK., ALADAĞ SK., AYDINLI SK., BALKAYA SK., BALLICA, BASAKÇI, BEŞİK SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN SK., BİRLİK SK., BURÇ SK., CEM SULTAN SK., ÇAMLI SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ENERJİ SK., ENGINAR, FETİH SK., GAZİ CD., GENÇLİK SK., GÖZDE SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., HAMAMLI, HANIMAĞA CD., HARMAN SK., HAVAİ SK., HÜNER SK., İDEAL SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KESER CD., KETEN, KOVAN, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, LEYLEK, MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MİNE SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NİDA SK., OYA SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATİN SK., SAKİN SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERAP SK., SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SÜLEYMANİYE CD., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TURNA, UYGAR, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAKACIK SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASRA SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, DÜRÜST SK., ERKUL SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HASAN KAR SK., KUBİLAY SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SULTAN BABA SK., TOPALLAR CD., ULUBATLI, YAYLACIK CD., YELIZ, YILDIRAY, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, MEHMETAĞA, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BAŞYİĞİT CD, BEYAZ GÜL, ÇINARCIK SK., ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., DOGANTEPE, DOĞANTEPE CD., ENGIN, KARAMÜRSEL CD., SELMAN SK., ŞAHİNLER SK., TIKTIK MEVKİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, BASAR, BİRİNCİ SK., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., EĞİTİM SK., GEDİZ SK., HACI HASAN SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KUMRULU SK., SERİNCAN SK., TALİM SK., TOPALLAR, VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YELİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU mahallelerinde DEMİRYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KÖSEKÖY, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ADALAR SK., ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARSLAN, ARTVIN, AYDINLIK, AYDINLIK SK., BAHÇELİEVLER SK., BELLİSAN SK., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERTUĞ SK., FERHAT AĞA SK., GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLYALI SK., GÜMÜŞÇÜ SK, HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., KADEM SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., ŞİRİNYOL SK., TALİP SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, UZAK SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ALİ EFENDİ SK., BESIKTAS, BEŞİKTAŞ SK., CEZAYİR SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., GÜLENCE SK., KIRMALAR SK., MESCİT SK., RUMELİ SK., UZUN YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, SOĞUKSU, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KARTOPU SK., KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE, KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY mahallelerinde ALİ FUAT CEBESOY CD., ATILIM CD., CUMHURİYET. CD., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, SARIMEŞE mahallelerinde ALTINAY SK., ESKİ OKUL SK., EYÜP CD., GÜRGENLİK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MEZARLIK SK., OTOBAN CD., ÖYKÜ SK., STAD SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TUĞCULAR SK., YILDIZELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde DİCLE CD., HAMİT SK., KORU CD., KOZAKLI SK., MANOLYA SİTESİ SK, OTOBAN, OVALI SK., ÖZDEŞ SK., SAPANCA YOLU, YİĞİTHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, SIRINTEPE mahallelerinde CAHIDE, ERGENEKON CD., KARABULUT SK., KİMYA SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATİH SULTAN mahallelerinde BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BUDAK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, ESENYEL SK., GEYİK SK., GEZER SK., ISIL, IŞIL SK., KAFKAS SK., KARLI SK., KILAVUZ, KIRAÇ SK., NARLI SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde DILAVER DENIZ, İSFENDİYAR SK., SEFER SK., SELÇUK SK., UNCU SK., UYGAR SK., UZUNOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde KARABEY ALANI KÜME EVLER, TOYLAR KÖY YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Mart Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ SULTAN mahallelerinde DİLEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PAŞADAĞ, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde BABAYİĞİT SK., BAGLI, BAĞLI SK., BEYAZ, BUKET, BUKET SK., CENNET KUSU, CENNET KUŞU SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇESME, DIYAR, DİYAR SK., ECEGÜL SK., GALIP ERENOGLU, GALIP ERENOGLU CD., GALİP ERENOĞLU CD., GÖNÜLLÜ SK., HABER SK., HAZERAN SK., HÜDA, HÜDA SK., HÜRLER CD., ISLAMOGLU, İSLAMOĞLU SK., İSMAİL ÇAVUŞ SK., KARAYEMİŞ SK., KORKMAZ SK., KUSBURNU, KUŞBURNU SK., LADEN SK., MAVI, MEHMET KASIM SK., MEVLANAM CD., ONUR SK., ORMAN DEPOSU SK., ORTADİL SK., OSMAN USTA, OSMAN USTA SK., SARRAF SK., SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, SEVECEN SK., SÖNMEZ SK., SÜRMELİ SK., SÜSEN SK., ŞAL SK., ŞUHEDA SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., UĞUR SK., UZUNLAR, UZUNLAR SK., YAĞMUR SK., YESIL DOGA, YEŞİL DOĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mart Cuma 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, ŞEHİTEKREM mahallelerinde AZERI, AZERİ SK., BAKIR SK., BASAMAK SK., BOYAMA, BOZDAĞ SK., BUHAR SK., BULUŞ SK., CEVIZLI, CEVİZLİ SK., ÇEÇENOĞLU SK., DÜZ SK., DÜZLÜK CD., GARDENYA SK., GÖKSU SK., HACILAR SK., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., KUMLUK CD., KÜPELI, KÜPELİ SK., MENEKŞELİ SK., SADIK SK., SAKSI SK., SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SEVER, SEVER SK., TUNCA, TUNCA SK., YAYLA CD., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde TAŞIL SK., TENA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., IHSAN, KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BOSNA HERSEK SK., ÇAY SK., HORON, KAĞAN SK., KOCA, KOCA SK., KORGAN SK., LALEZAR SK., ORDULULAR, ORDULULAR SK., UZUN SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMİLİ SK., DADAS, EMİNOĞLU SK., FEZA SK., İBİŞOĞLU SK., KARACA SK., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, OSMAN ŞENOL CD., POSTACI, SOYSAL SK., ŞİMAL SK, YILDIZLAR SK., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, FATIH, FATİH, GÜNEY mahallelerinde ADNAN KAHVECİ CD., AKSU SK., ARIKAN SK., ARPACI SK., ASLI SK., ATLI SK., AVCI SK., BEYAZIT, BODUR SK., CANBAY SK., CEVİZ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAKMAKLI SK., ÇERKEZ SK., ÇİM SK., DEMIRKOL, DEMİRKOL SK., ELMALI SK., EMEL SK., ERIS, ERİŞ SK., FETIH, FETİH CD., GARP SK., GİZEM SK., GÜLDEN SK., HACI MUHARREM SK., HİCRET CD., HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU SK., ILGIN SK., İ.OZAN SK., KANAL SK., KARANFİL SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KENT CD., KİRAZ CD., MEHTAP, MEHTAP CD., MEYDAN SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., NEYZEN SK., POLIS, POLİS SK., SEHER SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., SUNA SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ YOLU S, VARAN SK., YEŞİLÇINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENİ SK., YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IRSADIYE, İRŞADİYE mahallelerinde İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK YENİ mahallelerinde PİRİREİS CD., ÜÇEVLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., KARAKALDIRIM CD., KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PINAR CD., SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMEŞE CUMHURİYET, ÇAVUSOGLU mahallelerinde ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖĞÜTLER, ULUS, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 2122., 2123. SK., 2123/1. SK., 2123/2. SK., 2126. SK., 2134. SK., 2135. SK., 2135/1. SK., 2136/1. SK., 2136/2. SK., 2137/1. SK., 2138., 2139/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/3. SK., 2141. SK., 2141/1. SK., 407/1. SK., 407/2., 407/2. SK., ORDU CD., SEHIT MEHMET KARTAL, SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MEHMET KARTAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cuma 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK, 3236. SK., 3248., BANU SK., EMİR SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖMÜR SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1984. SK., 1986. SK., 1986/1. SK., 1986/2. SK., 1986/3. SK., 1987. SK., 1991. SK., 1991/2. SK., 1991/3. SK., 1994. SK., 1996., 1996. SK., 1997. SK., ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3265, 3265., 3270., 3271., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., ATATÜRK CD., ÇATAL SK., ERİM SK., FABRİKALAR SK., İSHAKOĞLU SK., KUMTEPE SK., ÖZDEN SK., PELITLI YOLU, TOPLUCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ÇERKESLI, ÇERKESLIOSB, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILER, DEMIRCILEROSB, DEMİRCİLER, DENİZLİ, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİKENT mahallelerinde 1, 11. SK., 14, 14. SK., 16. SK., 18, 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 36. SK., 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 38. SK., 3901., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3913, 3913., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 41. SK., 42. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 5. CD., 6. CD., AGCA, AHLAT SK., AKAR SK., AKPINAR SK., AKYOL SK., ALICI SK., ALIVELI YOKUSU, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., ARSLAN AĞACI SK., ASLAN SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BALIKAYA SK., BASAKLI, BASAKLI SK., BAŞAKLI SK., BAYRAM, BEZİR SK., BEZİRHANE SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BURUNCUK SK., CAMİ SK., CEBELİ SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇERKEŞLİ OSB YOLU SK, ÇEŞME ALTI SK., ÇIFTLIK, ÇIKRIK SK., ÇINAR. SK, DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER, ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD, ESKİ İSTANBUL YOLU CD., ESREF, EŞREF SK., FAZILET, FAZİLET SK., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GONCA SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER CD., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HACI ALİ SK., HAFIZ ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HALİL ÇAVUŞ SK., HATIPLER, HATİPLER CD., HAVUT ÇEŞME SK., IMES, IMES-2, İKİZ ÇEŞME SK., İSTANBUL CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARA HARMAN CD., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAŞARHANE SK., KAYABAŞI SK., KAYAPINARI, KAYNARCA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOCA ÇEŞME SK., KOCAALİ SK., KONAK, KONAK SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜTAŞ SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYUBASI, KUYUBASI SK., KUYUBAŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MANİ SK., MEHTAP SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MUS, MUŞ SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUR SK., OLUKLU SK., OSMAN SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PINARBAŞI SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SARILAR SK., SPOR SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., TEKKE SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., UZUNTARLA, VALILER, VAROL SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YALAKDERE, YALAKDERE SK., YENİKÖY SK., YENİYOL SK., YILDIZLI SK., YUKARI PINAR SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., BORA SK., BOYAOVA SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DEFNE CD., ESEN YALI SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., İNCİ SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜREN SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TURNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Mart Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AKÇAT AKÇAT mahallelerinde AKÇA SK., BİLGİN SK., ÇINARLAR SK., DANISMENT, DANIŞMENT SK., DİBEKÖNÜ SK., ELMALIK SK., GAMZE SK., GÜRSES SK., HACI EYÜP SK., INKILAP, İDRİS TEMİZ SK., İNKILAP CD., KOCABAĞLAR SK., MOLLA MUSTAFA SK., NUMAN SK., OGUZ, ÖMER USTA SK., SARI OTLUK SK., SU DERESİ SK., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEYH ŞAMİL CD., YOKSUL SK., YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Mart Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1123., 1123. SK., 1124., 1145., DÜZBAGLAR, HOCALIBAGLAR, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Mart Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMETLER mahallelerinde SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Mart Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, DONANMA, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, TEPEKÖY, ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1045., 1119., 1122. SK., 1126. SK., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1141. SK., 1146., 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010. SK., 2011. SK., 2013. SK., 2015. SK., 2017. SK., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068., 2068. SK., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2077., 2077. SK., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087. SK., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2136. SK., 2137. SK., 2138. SK., 2139. SK., 2144. SK., 2145. SK., 233. SK., 269. SK., 338. SK., 344. SK., 715. SK., 716. SK., 833., AHUDUDU SK., AKKAYALAR SK., AKYA SK., ALİ İHSAN PAŞA CD., ANAFARTALAR, ANEMON SK., ASIRLIK SK., AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., AYNALI SAZAN SK., BAGLAR, BAĞLAR SK., BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BEGONYA, CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇESMEALTI CD., ÇEŞME SK., ÇEŞMEALTI CD., ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI SK., DAROVA SK., DEDE KORKUT, DENİZ SK., DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DESTAN SK., DÜLGER SK., DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., ERGÜL SK., ESKI KÖY, ESKİ KÖY CD., FİDAN SK., FUNDA SK., GÜLLÜK SK., GÜZELYALI CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., HANIMELİ SK., HASBEYLER YAYLASI SK., HATIRA SK., HİSAR SK., HOCALIBAĞLAR CD., HÜRMET SK., HÜSEYİN YILMAZ SK., IPEK, ISPARI, İSKELE SK., İSPARİ SK., İSTİRİDYE SK., İŞKİNE SK., İZMİT CD., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KADİFE SK., KALKAN SK., KARAGÖZ SK., KARAĞAÇ SK., KARAKESTANE CD., KARBEYAZ SK., KARSIBASI, KARTOPU, KELEBEK SK., KEVSER SK., KOLYOZ, KONCA YOLU, KORDONBOYU, KUMYALI, KUMYALI CD., LEVREK SK., LÜFER SK., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MERCAN SK., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MORSALKIM SK., MÜMİN YILDIZ SK., OKUL YOLU CD., ORFOZ SK., ORKIDE, ORKİNOS SK., ORTANCA SK., ORUÇ REİS SK., OSMAN ÖZGÜN SK., PAPALİN SK., PAZARLIDERE, PAZARLIDERE CD., PELTEK SK., PETUNYA SK., PİR SULTAN CD., PİYALE PAŞA BULVAR, POSTANE SK., REYHAN SK., REZENE, SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAHRA SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SAMYELİ SK., SARDALYA SK., SARIGÖZ SK., SARIKANAT SK., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SARMAŞIK SK., SELANİK CD., SELVİCİK CD., SİNERİT SK., SUNNİBABA SK., ŞAFAK SK., TAŞÇI BURUN CD., TEKİR SK., TOMURCUK SK., UMUT REIS, UYURSU, UYURSU CD., YABANGÜLÜ SK., YAVUZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYIN SK., YENİBAHAR SK., YONCA, YONCA SK., YUNUS SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Mart Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ATATÜRK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇAMÇUKUR, DEĞİRMENDERE MERKEZ, EREGLI, EREĞLİ, IHSANIYE, KARAPINAR, KAYACIK, KÖRFEZ, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YUKARI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1007. SK., 1009. SK., 101. CD., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023. SK., 1034. SK., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1044. SK., 1046. SK., 1047. SK., 1048., 1048. SK., 1050. SK., 1051. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1055. SK., 1056. SK., 1057. SK., 1061., 1061. SK., 107. CD., 1084. SK., 109. CD., 1094. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1135. SK., 1136. SK., 1137., 1137. SK., 1138. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1146. SK., 1147., 1147. SK, 1147. SK., 1148., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2098. SK., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113. SK., 2818., 2825., 2875., 3021., 3021. SK., 3023. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3032., 3032. SK., 3033. SK., 3035., 3035. SK., 3042., 3089, 3126. SK., 3142., 3142. SK., 3145., 3145. SK., 3149. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOĞLU SK., AGAH EFENDİ SK., AHMET YESEVİ CD., AKÇAKOCA CD, AKIN, AMİRAL, AMİRAL CD, ATİLLA SK., ATLAS SK., AYDIN YILMAZ SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., BAG YOLU, BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU CD., BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CIHAN, CİHAN CD., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE SK., GARİPLER SK., GÖKTÜRK SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ ISMAIL, HAFIZ İSMAİL CD., HARBİŞ CD., HİLAL CD., HÜSEYİN YÜKSEL CD., İ.BAYRAKTAR CD., İPEK SK., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADEMDERE SK., KADER, KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KISIK KAYA CD., KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., KONCA CD., MANDIRA CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MUAZZEZ ARUOBA SK., NAİL AYDIN SK., NECİP FAZIL CD., NEJAT TÜMER SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTİN ZAİM CD., SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SAHİL YOLU SK, SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SARIKUM CD., SEKİ SK., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., TOPRAK SK, TÜRKMENOĞLU SK., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, VELİOĞLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YILDIRIM CD., YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, YURT SK., YÜKSEL, YÜKSEL SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTİNLİK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde MARMARA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde TURGUT, TURGUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220., 220. SK., 229., 229. SK., 231., 231. SK., 233., 235. SK., 237. SK., 239. SK., 239/1., 239/1. SK., 239/2., 243/1. SK., 243/2., 243/2. SK., 243/3., 243/3. SK., 251/1. SK., 251/2. SK., 251/3., 251/3. SK., 251/4., 251/4. SK., 251/5., 251/5. SK., 255/1. SK., 272. SK., 369. SK., ASIK VEYSEL CD., İSTİKLAL CD., MURAT ÇOBANOĞLU CD., RAHMI DIBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cuma 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AHU, AKDENIZ, AYÇA SK., BADEM SK., BAHAR SK., CEMRE SK., CİHAN SK., ÇAĞATAY SK., ÇİĞDEM SK., ÇİLEK SK., DADALOĞLU SK., DOLUNAY SK., DORUK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ELİF SK., ELVAN SK., ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATIH SULTAN MEHMET, FESLEĞEN SK., FETİYE CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GAMSIZ SK., GELİNCİK SK., GÜNBATI SK., GÜNDOĞDU SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ, ILGAZ SK., IRMAK SK., KAMER SK., KASIMPATI SK., KUMRU SK., KUMSAL SK., MANDIRA YOLU SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NEHİR SK., NERGİS SK., NİLÜFER SK., ÖZCAN SK., ÖZEN SK., PIRILTI, POYRAZ SK., SEDEF SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SUSAM SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞEHİT ABDULLAH ALİ CD., ŞİRİN SK., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFİK FİKRET CD., TURGUT ÖZAL CD., TURKUAZ SK., TUTKU SK., ULUÇ SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., YAGMUR, YAPRAK SK., YASEMİN SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZEYNEP SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ÖZGÜRLÜK, YENİ mahallelerinde 101., 101. SK., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 105/1. SK., 105/2 SK., 106. SK., 107. SK., 107/1. SK., 107/2. SK., 108. SK., 109. SK., 109/1. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 114., 114. SK., 116. SK., 117/1., 117/1. SK., 118. SK., 119., 119. SK., 120. SK., 121. SK., 121/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 122. SK., 122/1. SK., 123. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 123/3. SK., 123/4. SK., 123/5. SK., 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 125., 125. SK., 125/1. SK., 126., 126. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 130. SK., 130/1. SK., 130/2., 130/2. SK., 132., 132. SK., 133., 134., 134. SK., 135., 135. SK., 135/1. SK., 136., 136. SK., 137., 137. SK., 138. SK., 139. SK., 140. SK., 141., 142. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 149., 149. SK., 151., 151. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 170., 170. SK., 172., 172. SK., 173. SK., 199., 199. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 2321. SK, 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2356. SK., 2357., 2357. SK., 238. SK., 240., 240. SK., 2407. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 248/2., 248/2. SK., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., 410. SK., 410/2. SK., 410/3. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 430., 430. SK., 431., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 45/3. SK., 458., 458. SK., 459., 459. SK., 46. SK., 470. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/2., 471/2. SK., 471/4., 472. SK., 472/1. SK., 474., 474. SK., 475. SK., 476., 476. SK., 477. SK., 478. SK., 479. SK., 485/1., 49/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 50. SK., 504., 504. SK., 51., 51. SK., 510., 510. SK., 5104. SK., 511. SK., 512. SK., 513. SK., 52. SK., 53. SK., 54. SK., 541. SK., 542. SK., 545., 545. SK., 55/1. SK., 553. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 561., 57. SK., 57/2. SK., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., BOSNA, BOSNA CD., ERTUĞRUL GAZİ CD., FEVZI ÇAKMAK, FİKRİ ALTIOKKA CD., ISTIKLAL, MİMAR SİNAN CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., PIR SULTAN, PİRSULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ŞEKERPINAR mahallelerinde 457., 501., 546. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 552. SK., 553., 554., 554. SK., 560., 560. SK., 561. SK., ECE SK., İHSAN DEDE CD, REZENE SK., SÜMBÜL, VEYSEL KARANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.