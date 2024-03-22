22 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:44

Güncelleme: 22.03.2024 - 09:44

MANİSA ilinde 22 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:06.23-2024-03-22 13:00:17.787 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:06.23-2024-03-22 13:00:17.787 saatleri arasında Barbaros; , İsimsiz3, İsimsiz7, İsimsiz13, İsimsiz14, 4203. Sk., 4400. Sk., 4402. Sk., 4404, 4406. Sk., 4408. Sk., 4410, 4416. Sk., 4418, 4420, 4422, 4425. Sk., 4427. Sk., 4429. Sk., 4431. Sk., 4433. Sk., 4435. Sk., 4437, 4438, 4439. Sk., 4440, 4441. Sk., 4442. Sk., 4449. Sk., Hafızlar Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.294-2024-03-22 15:00:48.246 saatleri arasında Muradiye; 407, 408, sevinçli, 406, KARANFİL, MANOLYA, YAĞMUR, küçükçayiçi, ÖZDEMİR, YEŞİL, MUHASEBE, DEMİRYOLU, DEMİRYOLU, GENÇLİK, GÖNÜL, EVRENOS, AKYÜZ, YEŞİL, 401, ATA, NAFİBEY, 413, 203, çiçek sk, kazım karabekir, Lale Sk., LEYLAK, Manisa Cd., Menekşe Sk., MUHASEBE, çullu, NABİ, NERGİS, CUMHURİYET, SAĞLIK, Saygın Sk., Sağlık Sk., SIHHIYE, Topcu Sk., TURAN., ULU, Utku Sk., UYUMAZ, Yakar Sk., Yaver Sk., Yağhane Çk., yeşil, ZÜMRÜT, ÇETİN, Çiçek Sk., İŞLEK, 411, genç, kasranfil, 409, GÖKSU, Çullu Cd., ÖZTÜRK, İSTASYON, , KÜÇÜK ÇAYİÇİ, f.çakmak cad, yağhane, KURMAY, KAZIM KARABEKİR, Kayıkcı Çk., Karataş Sk., zümrüt, KARADAĞ, Hoca Sk., ERBİL, DÜZYOL, DİLA HANIM, GÜMÜŞ, Cambaz Sk., Bilge Sk., BAYINDIR, BAHÇE, Bahar Sk., AYVALI, Avcı Sk., Ata Sk., UMUT, AKASYA, 93, 89, 62. Sk., 60. Sk., 6, 407. Sk., 4. Sk., ÇULLU, GÜLER, Gül Sk., 23. Sk., 21. Sk., MUHASEBE, 208, 205, 204, 202. Sk., 201. Sk., 200, 2. Sk., muhasebe sk, MUHASEBE, 402, çeltik, çeltik, ÇİÇEK, BAHAR, İsimsiz38, ÇİÇEK, evranos, 412, Şahane Sk., ÜRGEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.294-2024-03-22 15:00:48.246 saatleri arasında Evrenos; İsimsiz16, evrenos, İsimsiz8, ARAZİ, İsimsiz29, , EVRANOS, ARAZİ, Manisa Cd., f.çakmak cad, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz37, İsimsiz27, İsimsiz25, evrenos sk, evrenos_1, ARAZİ, ARAZİ, evrenos sk, evrenos sk, ARAZİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.294-2024-03-22 15:00:48.246 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:40.896-2024-03-22 13:00:51.281 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:40.896-2024-03-22 13:00:51.281 saatleri arasında Barbaros; İsimsiz56, 4229. Sk., Hafızlar Küme Evleri, , İsimsiz10, Hafızlar küme evleri, DOLGUNLAR, İsimsiz22, İsimsiz37, İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Sarma; Sarma Köyü İç Yolu, sarma, İsimsiz5, KALEKÖY SARMA, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:59.566-2024-03-22 16:00:10.913 saatleri arasında Kozaklar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:59.566-2024-03-22 16:00:10.913 saatleri arasında Küçükbelen; , İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz7, küçükbelen iç yolu, KÜÇÜKBELEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:59.566-2024-03-22 16:00:10.913 saatleri arasında Osmancalı; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:59.566-2024-03-22 16:00:10.913 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:12.199-2024-03-22 15:00:21.249 saatleri arasında Turgutalp; Çiftlik Sk., Kozanlı Cd., Nur Sk., SAYGILI, YASİN, BERGAMA, DERE, İsimsiz198, SEFA, ELİF, , ELMAS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:12.199-2024-03-22 15:00:21.249 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:33.541-2024-03-22 15:00:45.708 saatleri arasında Efendi; İsimsiz65, , 382/1., 382. Sk., İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz66, 382, 382/2. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:33.541-2024-03-22 15:00:45.708 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:51.143-2024-03-22 15:00:05.525 saatleri arasında Efendi; İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz142, İsimsiz144, İsimsiz146, 382, 382, 267. Sk., 272/4. Sk., 279. Sk., 279/3. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 382/1., 272/2., 272., 382., 272, , İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz83, İsimsiz118 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:51.143-2024-03-22 15:00:05.525 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:33.541-2024-03-22 15:00:45.708 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.294-2024-03-22 15:00:48.246 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:47.429-2024-03-22 16:00:52.671 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.183-2024-03-22 15:00:48.153 saatleri arasında Şirinyer; İsimsiz3, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Şirinyer Köyü Yolu, Şirinyer Köyü İç Yolu, İsimsiz134 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.183-2024-03-22 15:00:48.153 saatleri arasında Yeniköy; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz63, İsimsiz69, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz77, İsimsiz32, yeni köy iç yol, Yeniköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.183-2024-03-22 15:00:48.153 saatleri arasında Çaypınar; İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, , MUSLUK GEDİĞİ, Çaypınar Köyü İç Yolu, Çaypınar Köyü Yolu, 46. Sk., İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.183-2024-03-22 15:00:48.153 saatleri arasında Başlıoğlu; İsimsiz146, Başlıoğlu Köyü İç Yolu, Başlıoğlu Köyü Yolu, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.183-2024-03-22 15:00:48.153 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.183-2024-03-22 15:00:48.153 saatleri arasında Sart; , İsimsiz4, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.183-2024-03-22 15:00:48.153 saatleri arasında Baktırlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.183-2024-03-22 15:00:48.153 saatleri arasında Karaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı köy içi yolu, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, halıtlı, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz9, HALITLI, Halıtlı Caddesi, halıtlı, İsimsiz24, halıtlı sk, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Karayenice; karayenice , KARAYENİCE, Karayenice Köy Yolu, karayenice, , karayenice, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Sarıalan; , sarıalan, Sarıalan Köyü İç Yolu, MERKEZ, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz1, sarıalan, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, sarıbeyler, İsimsiz11, İsimsiz12, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Çınarlıkuyu; , Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu, çınarlı kuyu iç yolu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Çamköy; çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Tekeliler; çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Kalemli; İsimsiz9, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, kalemli, İsimsiz1, , İsimsiz10, İsimsiz7, KALEMLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Kaleköy; kaleköy, kale, KALEKÖY, kaleöy, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Kaleköy Caddesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Kırançiftliği; kırançiftliği sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, karayenice, belenyenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:52.538-2024-03-22 15:00:04.256 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 10:00:06.388-2024-03-22 16:00:12.474 saatleri arasında 4 Eylül; SÜMBÜL, OSMAN GAZİ, NALÇACI DEDE, MEVLANA, M.AKİF ERSOY, GÜL, 291., ŞHT.MEHMET ALİ KARADUMAN, , SELVER HATUN, İsimsiz42, İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:06.388-2024-03-22 16:00:12.474 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:47.429-2024-03-22 16:00:52.671 saatleri arasında 4 Eylül; 294., 297., , 296, 303, 344., IŞIK, 305., İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, ZÜMRÜT, MENEKŞE, AKASYA, 308., 304. Sk., 303. Sk., 302., 301., 300., 299., 298., 296. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:47.429-2024-03-22 16:00:52.671 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.