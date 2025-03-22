22 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:47

Güncelleme: 22.03.2025 - 11:47

MANİSA ilinde 22 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 09:00:06.583-2025-03-22 15:00:23.354 saatleri arasında Yukarıçobanisa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 09:00:06.583-2025-03-22 15:00:23.354 saatleri arasında Aşağıçobanisa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 10:00:00.142-2025-03-22 16:00:00.784 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, İsimsiz2, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 09:00:55.476-2025-03-22 15:00:02.754 saatleri arasında Pınarbaşı; İsimsiz7, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Pınarbaşı, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 10:00:48.675-2025-03-22 16:00:09.064 saatleri arasında Fatih; İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz12, Aslan Sk., Fatih Mah Okul İçi Yolu, Fatih Mah İç Yolu, Yaşar Öz Cd., İsimsiz11, Çeşme Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.