22 milyon Euro krediye AKP ve MHP 'evet' dedi: 'Bedavadan biraz daha pahalı'
Niğde Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında Dünya Bankası'ndan İller Bankası aracılığıyla alınması planlanan 22 milyon Euro krediye CHP, İYİ Parti karşı çıkarken, AKP ve MHP gruplarının oyuyla onay verildi. İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Ferit Aydoğan, kredi şartlarına itiraz ederek "Belediye bu kredi şartlarında borç batağına saplanacak" derken Niğde Belediye Meclisi Başkanvekili Türkkan," Bedavadan biraz daha pahalı" dedi.
Niğde Belediye Meclisi, Dünya Bankası'ndan 22 milyon Euro kredi için ologanüstü toplandı.
Belediye meclisinde AKP grubunun önerisiyle Dünya Bankası'ndan 30 yıl boyunca ödeme planı oluşturulan krediye, CHP ve İYİ Parti karşı çıkarken, AKP ve MHP gruplarının oyuyla onay çıktı.
"BEDAVADAN BİRAZ DAHA PAHALI"
Niğde Belediye Meclisi, Dünya Bankalar Birliği'nden 5 yıl ödemesiz 22 milyon Euro kredi çekilmesi konusunda olağanüstü toplandı. 5 yıl ödemesiz 30 yıl boyunca ödenecek kredi koşulları konusunda konuşan Niğde Belediye Meclisi Başkanvekili Nevzat Türkkan, yaptığı konuşmasında, kredi şartlarının uygun olduğunu belirterek, "Bu kredi sıfır faizle 5 yıl ödemesiz, bedavadan biraz daha pahalı" dedi.
"BU KREDİ İLE YAĞMUR SULARI VE KANALİZASYON HATLARI AYRILACAK"
Niğde Belediye Meclisi oturumunu yöneten başkan vekili Nevzat Türkan, "22 milyon Euro 30 yıla sarih ve sıfır faizle ödenecek ve 5 yıl boyunca da ödeme yapılmayacak. Bedavadan azıcık pahalı. Size de deseler sizler de bu kredileri hemen alırsınız. Kaldı ki bu krediler Niğde'de alt yapı hizmetlerinde kullanılacak, İlhanlı ve Selçuk Mahalleleri'nde yağmur suyu ile kanalizasyon hatları ayrılacak. Yağmur suyu arıtmaya girdiği zaman arıtma tesisimize zarar da veriyor. Niğde'de yağmur suyu ile kanalizasyon ayrıştırılmış değil. Dünya Bankası'ndan alınıyor bu kredi çok da cazip ve sıfır faiz. Geçmişte de buna benzer krediler kullanıldı ve ödendi" sözlerini kullandı.
"NİĞDE'NİN 30 YILI İPOTEK ALTINA ALINACAK"
İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Ferit Aydoğan ise Niğde Belediye Meclis Toplantısı'nda kredi şartlarına itiraz ederek şunları söyledi:
"Belediye bu kredi şartlarında borç batağına saplanacak. Daha önce aldığınız 6 milyon liralık krediyi kullanın. Belediyenin bütün gelirleri aşağı yukarı bu kredi şartlarında eriyecek. Bu şartlar ile Niğde Belediyesi'nin daha önceki ve sonraki kredilerine ipotek konuyor. Bu şekilde yüksek kredilerin kullanılmasını ilimiz için riskli görüyoruz. Sıfır faiz de olsa yüksek faiz de olsa bu para ödenecek. Niğde'nin 30 yılı ipotek altına alınacak. İYİ Parti Belediye Meclis grubu olarak reddini talep ediyoruz"
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