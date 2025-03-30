2.2 milyon yurttaş İmamoğlu'na Adalet ve İktidar Değişimi için: Maltepe'de buluşalım

Yayınlanma: 30.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2025 - 08:03

İki milyondan fazla yurttaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek ve erken seçim ateşini yakmak için dün İstanbul Maltepe Sahil Miting Alanı’nda buluştu. Geçen hafta İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik protestolarda gözaltına alınarak tutuklanan gençlerin aileleri, organize olarak miting alanına “Dik dur oğlum, dik dur kızım, annen baban yanında” sloganları ve taşıdıkları dövizlerle girerken mitingde ilk söz üniversitelilere verildi. İBB’nin açtığı yurtlarda kalan bir üniversite öğrencinin yaptığı konuşmanın ardından Ekrem İmamoğlu’nun ailesi sahneye çıkarak alandaki yurttaşları selamladı. İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, “Ekrem İstanbul’un bütün sokaklarında çarşılarında huzurla dolaşır. Sadece İstanbul’da değil Türkiye’de gösterilen sevgi karşısında hiçbir kibre kapılmadan dolaşır. İşte bu yüzden Ekrem’i cezalandırılıyorlar. Asla Ekrem gibi insanların gönlüne giremeyeceklerini biliyorlar. İstediğinizi yapın. Ekrem’e ceza işlemez” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise daha önce Silivri’deki Marmara Cezaevi’nin kapatılmasına yönelik çağrısını yineleyerek İmamoğlu’na destek verdi. Yavaş “Bizler farklı düşünebiliriz ama vatan sevgisinde biriz. Bu bir kişinin değil halkın davası. Susmayacağız. Bu düzen mutlaka değişecek. Biz bu memleketin taşında toprağında hakkı olanlarız. Biz Mustafa Kemal’in çocuklarıyız. Burada toplanan yüz binler olarak selam olsun Ekrem başkana” ifadelerini kullandı.

‘GERİ ADIM ATMAYACAĞIM’

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu bulunan İmamoğlu’nun mektubunu okudu. Mesajın son kısmı ise yapay zekâ teknolojisi kullanılarak İmamoğlu’nun sesiyle dinletildi. Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Millet zalimin karşısında birleşmiştir. Millet vicdanda, adalette, ortak kader, ortak gelecek arayışında birleşmiştir. Gençler, kadınlar ayaktadır. İstedikleri kadar bizi hapse atsınlar. Millet, devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Ben bu yola çıkarken ‘Hak yemem, hakkımı da yedirmem’ dedim. Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım. Milletin verdiği görevi her şart altında yerine getireceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak mertçe, dürüstçe yarışacağım. Yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğim. Kendimi önce Allah’a sonra milletime emanet ediyorum. Millet bütün iktidarlardan büyüktür.”