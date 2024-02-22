22 Şubat BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:51

Güncelleme: 22.02.2024 - 08:51

BOLU ilinde 22 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 22 Şubat Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜK, CAMI YANI, CAMİ YANI mahallelerinde CAMIYANI MAHALLE YOLU, GÖNCEK KÖYÜ, GÖNCEK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDULLAR, AŞAĞI, HACI, YUKARI mahallelerinde ABDULLAR MAHALLE YOLU, ELMACIK DERE KÖYÜ TOPYERİ, Elmacıkdere Köyü Abdullar Maha, ELMACIKDERE KÖYÜ YOLU, HACI MAH, TAŞKESTİ ELMACIK DERE AŞAĞI ME sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BANAZ, MERKEZ mahallelerinde BANAZ KÖY YOLU, BANAZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 22 Şubat Perşembe 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAK, KANCILAR, KARACALAR, KORKUTLAR, MERKEZ, SARIKADILAR, TÜRKMENLER mahallelerinde ARAK KÖY YOLU, ARAK KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KANCILAR, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KORKUTLAR YOLU, SARIKADILAR KÖY YOLU, SARIKADILAR KÖYÜ YOLU, TÜRKMENLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.