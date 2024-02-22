22 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:51

Güncelleme: 22.02.2024 - 08:51

İZMİR ilinde 22 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 08:30:22.178-2024-02-22 09:30:33.867 saatleri arasında Haykıran; 800/2. Sk., 800/1. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 800. Sk., 800. Cd., 826, 818, 800, İsimsiz10, Ara Sokak, Dsi Kanal Yolu, Sarıkaya Mevki Yolu, Yol, , İsimsiz4, 801. Sk., 812. Sk., İc Yol, 803. Sk., 802. Sk., İsimsiz9, İsimsiz6, 821. Sk., 819. Sk., İc Sokak, 810. Sk., 811. Sk., 900. Sk., 817. Sk., 815. Sk., 813/1. Sk., 813. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 08:30:22.178-2024-02-22 09:30:33.867 saatleri arasında Belen; İsimsiz3, İsimsiz13, , 712. Sk., 713. Sk., Ahmet Kahraman, Belen Yayla Arası Yolu, Dsi Kanal Yolu, İsimsiz14, 701. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 700. Sk., 713 Sokak Küme Evleri , 713 Sokak Küme Evleri , 713/1, İsimsiz19, İsimsiz26, İsimsiz18, 713/1, İsimsiz17, 713, 713 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 08:30:22.178-2024-02-22 09:30:33.867 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 08:30:22.178-2024-02-22 09:30:33.867 saatleri arasında Çukurköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, affet evleri, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evler , çukurköy küme evler , 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6016. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., Çukur Köy Yolu, Çukurköy, çukurköy küme evleri, çukur köy küme evler, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evleri, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz44, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz101, ÇUKURKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 08:30:22.178-2024-02-22 09:30:33.867 saatleri arasında Yanıkköy; 503. Sk., 502. Sk., , İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz85, 500. Sk., 501. Sk., İsimsiz22, 517. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 521/1. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 525. Sk., Deniz, Kanal Yolu Dere, Nehir, Okyanus, 503/1. Sk., 503/2. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 507/1. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 511. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 516/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 08:30:22.178-2024-02-22 09:30:33.867 saatleri arasında Yayla; İsimsiz52, İsimsiz89 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 08:30:22.178-2024-02-22 09:30:33.867 saatleri arasında Doğa; İsimsiz21, Adalar Küme Evleri, 601/2, İsimsiz24, Buruncuk Yanık Köy Yolu, 610/2, 610/2, 610/1 Sk., 601, 600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., , İsimsiz1, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 08:30:22.178-2024-02-22 09:30:33.867 saatleri arasında Hasanlar; , İsimsiz5, 900. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 904/1. Sk., 905. Sk., Dsi Kanal Yolu, Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 08:30:22.178-2024-02-22 09:30:33.867 saatleri arasında Yahşelli; Manisa Asfaltı Cd., 6332. Sk., 6335/1, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz31, İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:14.823-2024-02-22 16:00:25.038 saatleri arasında Haykıran; 800, İc Yol, İc Sokak, Yol, Dsi Kanal Yolu, Ara Sokak, 812. Sk., 810. Sk., 808. Sk., 807. Sk., 806. Sk., 805. Sk., 804. Sk., 803. Sk., 802. Sk., 801. Sk., 800/2. Sk., 800/1. Sk., 800. Cd., İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:14.823-2024-02-22 16:00:25.038 saatleri arasında Belen; Ahmet Kahraman elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:14.823-2024-02-22 16:00:25.038 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:35.465-2024-02-22 16:00:44.562 saatleri arasında Haykıran; Dsi Kanal Yolu, 804. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 821. Sk., 900. Sk., 800. Sk., Sarıkaya Mevki Yolu, İc Yol, İsimsiz6, 818, 826, 800. Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:35.465-2024-02-22 16:00:44.562 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 10:00:23.334-2024-02-22 16:00:33.386 saatleri arasında Gölcük; Turgut Özal Blv., 442. Sk., 436. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 10:00:44.432-2024-02-22 16:00:58.386 saatleri arasında Irmak; 547. Sk., 548. Sk., 543. Sk., 542. Sk., 541. Sk., 538/1. Sk., 538. Sk., Turgut Özal Blv., 548/1. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 10:00:44.432-2024-02-22 16:00:58.386 saatleri arasında Gölcük; Turgut Özal Blv., 9437. Sk., 9434. Sk., 443. Sk., 442. Sk., 436. Sk., 435. Sk., 431. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 10:00:44.432-2024-02-22 16:00:58.386 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 10:00:46.661-2024-02-22 16:00:54.302 saatleri arasında Gölcük; 431. Sk., , 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 424. Sk., 430. Sk., 433. Sk., 435. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 441/1. Sk., 441/2. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 9409. Sk., 9413. Sk., 9432. Sk., 9434. Sk., 9437. Sk., Turgut Özal Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 10:00:46.661-2024-02-22 16:00:54.302 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 09:00:07.772-2024-02-22 15:00:16.437 saatleri arasında Rafet Paşa; 5499/1. Sk., 5379/1. Sk., 5378. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:07.772-2024-02-22 15:00:16.437 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:07.772-2024-02-22 15:00:16.437 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; 5490. Sk., 5490/1. Sk., 5499/1. Sk., 5490/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:18.086-2024-02-22 12:00:28.522 saatleri arasında Yeşilova; 4039. Sk., , 4131, 4131, 4080, 4080, Abdi İpekçi Cd., Abdi İpekçi Cd., 4139. Sk., 4139. Sk., 4137. Sk., 4137. Sk., 4135. Sk., 4135. Sk., , 4039. Sk., 4129. Sk., 4129. Sk., 4127. Sk., 4127. Sk., 4125. Sk., 4125. Sk., 4088. Sk., 4088. Sk., 4084. Sk., 4084. Sk., 4082. Sk., 4082. Sk., 4045. Sk., 4045. Sk., 4039/4. Sk., 4039/4. Sk., 4039/3. Sk., 4039/3. Sk., 4039/2. Sk., 4039/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:18.086-2024-02-22 12:00:28.522 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERIHISAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 09:00:26.878-2024-02-22 17:00:36.838 saatleri arasında Hıdırlık; 100/1. Sk., , İsimsiz6, 100/8. Sk., 100/9 Sk., 100/9, 83/2. Sk., Errahman Cd., KUŞADASI, İsimsiz7, bahçeköy önü, İsimsiz52, 100/5, 100/1, 100, 100 Sk., 100. Sk., 100/4. Sk., 100/6 Sk., 100/6. Sk., 100/3. Sk., 100/3 Sk., 100/7 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:26.878-2024-02-22 17:00:36.838 saatleri arasında Tepecik; KUŞADASI, Kavakdere Cd., Tepecik Cd., Hisar, Errahman Cd., Bahçeköyönü, Ahmetbey Çeşmesi Küme Evleri, 108. Sk., 103/1. Sk., 102/3 Sk., 102. Sk., 101. Sk., bahçeköy önü, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:26.878-2024-02-22 17:00:36.838 saatleri arasında Turabiye; İsimsiz17, İsimsiz43 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 09:00:26.878-2024-02-22 17:00:36.838 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 09:00:30.414-2024-02-22 17:00:42.181 saatleri arasında Yenigün; 254. Sk., , 254/11. Sk., 268/3. Sk., 254/10. Sk., 254/4. Sk., 268/11. Sk., 268/9. Sk., 268/7. Sk., 268/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:30.414-2024-02-22 17:00:42.181 saatleri arasında Kozağaç; 254. Sk., 246. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:30.414-2024-02-22 17:00:42.181 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:36.002-2024-02-22 14:00:46.793 saatleri arasında Ufuk; 910/3. Sk., 910/2. Sk., 910/1. Sk., 910. Sk., 917/2. Sk., 917/1. Sk., 917/3. Sk., 2763. Sk., 905. Sk., 917. Sk., 915. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:36.002-2024-02-22 14:00:46.793 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:36.002-2024-02-22 14:00:46.793 saatleri arasında Şirinkapı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 09:00:41.596-2024-02-22 17:00:46.726 saatleri arasında Çiftlik; İsimsiz18, 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 15. Sk., 150. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19/1 Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 22. Sk., 22/1. Sk., 24. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 31 Sk. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 49. Sk., 5. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 11. Sk., 1107. Sk., 111. Sk., 1112/2, 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 12. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 7. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 75/1. Sk., 79. Sk., 79/1. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 94. Sk., 94/1. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Dag, Karanfil, 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 14. Sk., , 93, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, 140. Sk., İsimsiz11, 76. Sk., 76 sk, 76, 43. Sk., İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, 135/1 sk, 136/1, İsimsiz34, 87, 95, 76/1, 10. Sk., 141. Sk., 142. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:41.596-2024-02-22 17:00:46.726 saatleri arasında Musalla; , İsimsiz250, İsimsiz251, 1114/2, 1107. Sk., 1108. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1114/1. Sk., 1115. Sk., 1115/1. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1126. Sk., 1127. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131 Sk., 1132. Sk., 1133. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1136. Sk., 1137. Sk., 1138. Sk., 1141. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:41.596-2024-02-22 17:00:46.726 saatleri arasında Şehit Mehmet; , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz21, İsimsiz37, İsimsiz42, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz201, İsimsiz48, İsimsiz66, 332, 333. Sk., 334. Sk., Pamukova, Pırlanta Yakası Sitesi, Sera Kent Sitesi, Tatil Sitesi, Tire Altın Evler A Blok, Tire Altın Evler B Blok, Tire Altınevler C Blok, Yeni Doğakent Sitesi, Öz Pırlanta Sitesi(A Blok), Öz Pırlanta Sitesi(B Blok), İz. Serakent Kooperatifi, 330, 331, 335 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:41.596-2024-02-22 17:00:46.726 saatleri arasında Ovacık; , İsimsiz166, İsimsiz174 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:41.596-2024-02-22 17:00:46.726 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:41.596-2024-02-22 17:00:46.726 saatleri arasında Altınkum; , İsimsiz94, İsimsiz120, İsimsiz128, İsimsiz136, İsimsiz139, İsimsiz142, İsimsiz21, İsimsiz150, İsimsiz154, İsimsiz155, İsimsiz160, İsimsiz168, İsimsiz171, İsimsiz173, İsimsiz195, İsimsiz196, Yeni Doğakent Sitesi, 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 204. Sk., 208. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 43. Sk., Akay Sitesi, Beş Evler Sitesi, Bizbize Sitesi, Site İci Yol, İc Yol, İmbat 88 Konut Sitesi, 136/1, 215 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 10:00:37.934-2024-02-22 15:00:45.413 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 10:00:37.934-2024-02-22 15:00:45.413 saatleri arasında Ovacık; 7083/1. Sk., 7112. Sk., , 7000. Sk., 7083. Sk., Köy Yolu, 7116. Sk., 7115. Sk., 7114. Sk., 7113. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 11:00:00.791-2024-02-22 16:00:06.679 saatleri arasında Ovacık; Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Kabaçelik Mevkii, BALLIBAĞ MEVKİİ, Özpamir Sitesi, Özberil Sitesi, Çağdaşkent Sitesi, Yuvamkentsitesi, Sutur Sitesi, Sertur Sitesi, Sağlıkçılar Sitesi, Pembe Evler Sitesi, Ovakent, , 7400, sağlıkçılar sitesi yolu, İsimsiz23, Kızkapan, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz60, İsimsiz34, İsimsiz88, İsimsiz66, KIZKAPANI, İsimsiz105, 7400. Sk., İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz117, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz80, İsimsiz132, İsimsiz134, İsimsiz136, İsimsiz138, 7400 Sk., İsimsiz155, İsimsiz208, İsimsiz211, İsimsiz212, Cumhurıyet Sıtesı, Market Bostancı Sitesi, Ovacık Sağlık Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 11:00:00.791-2024-02-22 16:00:06.679 saatleri arasında Musalla; İsimsiz16, Kızkapan, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz45, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz61, İsimsiz68, İsimsiz17, İsimsiz18, Soğanlık Küme Evleri, , 7172 sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 11:00:00.791-2024-02-22 16:00:06.679 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 11:00:00.791-2024-02-22 16:00:06.679 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 11:00:00.791-2024-02-22 16:00:06.679 saatleri arasında Çakabey; , 2010/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 09:00:41.596-2024-02-22 17:00:46.726 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:45.541-2024-02-22 15:00:52.584 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 10:00:17.523-2024-02-22 14:00:43.786 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 10:00:37.934-2024-02-22 15:00:45.413 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:33.964-2024-02-22 14:00:02.621 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:47.083-2024-02-22 14:00:01.404 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 09:00:45.541-2024-02-22 15:00:52.584 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMIŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 09:00:45.541-2024-02-22 15:00:52.584 saatleri arasında Yeniceköy; İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, , Işık Evler Sitesi İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:45.541-2024-02-22 15:00:52.584 saatleri arasında Üç Eylül; 2046, Şen Sk., Ülker Sk., Özer Sk., Yali Sk., Park Sk., ORDU, Nur Sk., Mutlu Sk., Mevlana Cd., Kırımlı Sk., Kıbrıs Cd., Köprü Sk., Kantarcı Sk., Işıklı Sk., Hızır Reis Sk., Hikmet Kardeş Sk., Hacı İbrahim Sk., Göztepe Sk., Gökçen Efe Cd., Emniyet Sk., Elmas Sk., EKMEKÇİ, Demiryolu Cd., Bağlar Cd., Atik Sk., 3. Köprüs Sk., 3. Elmas Sk., 2050. Sk., 2038. Sk., 2035. Sk., 2034. Sk., 2025. Sk., 2024. Sk., 2023. Sk., 2021. Sk., 2019. Sk., 2015. Sk., 2012. Sk., 2010. Sk., 2008. Sk., 2007. Sk., 2003. Sk., 2. Nur Sk., 2. Köprü Sk., 2. Elmas Sk., 1. Nur Sk., 1. Elmas Sk., İsimsiz31, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz77, İsimsiz71, İsimsiz65, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:45.541-2024-02-22 15:00:52.584 saatleri arasında Türkmen; Ömür Sk., Zambak Sk., Yılmaz Sk., Tekin Sk., Pazar Sk., Papatya Sk., ORDU, Nergiz Sk., MANYASI, Kutlu Sk., Kent Sk., Işık Sk., Gülsu Sk., Güllü Sk., Filiz Sk., Doktor Neşvet Kahraman Cd., Buldur Sk., Bayındır Sk., Bayrak Sk., Ateş Sk., Aslan Sk., Akyol Sk., 2. Zambak Sk., 2. Renkli Sk., 2. Papatya Sk., 2. Kanarya Sk., 2. Bayındır Sk., 126. Sk., prfsör dr. muzaffer şerif cad., 114. Sk., 109. Sk., 108. Sk., 106. Sk., 105. Sk., 103. Sk., 102. Sk., İsimsiz68, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, 2.BAYINDIR SK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:45.541-2024-02-22 15:00:52.584 saatleri arasında Mimar Sinan; GEDİZ, BEYDAĞ, gediz cadd, BARBAROS, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:00:45.541-2024-02-22 15:00:52.584 saatleri arasında Kuvvetli; Çamlıyer Sk., Çalışır Sk., Palmiye Sk., Menekşe Sk., MANYASI, Karacaoğlan Sk., Gölyeri Sk., Feslihan Sk., Bulur Sk., Beydağı 3. Çk., BEYDAĞ, Aydın Sk., 470. Sk., 468. Sk., 460. Sk., 458. Sk., 427. Sk., 423. Sk., 422. Sk., 420. Sk., 419. Sk., 417. Sk., 410. Sk., 408. Sk., 406. Sk., 404. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 2. Aydın Sk., beydağ çıkmazı, BARBAROS, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, Beydağ 1. çıkmazı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 09:30:06.257-2024-02-22 15:30:57.585 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:30:06.257-2024-02-22 15:30:57.585 saatleri arasında Eğridere; , İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz130, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz129 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:30:06.257-2024-02-22 15:30:57.585 saatleri arasında Kurudere; İsimsiz147, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:30:14.531-2024-02-22 15:30:45.591 saatleri arasında Eğridere; İsimsiz118, İsimsiz116, İsimsiz116, İsimsiz126, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz125, İsimsiz119, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz115, İsimsiz115, , , İsimsiz129, İsimsiz127, İsimsiz130, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz127 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:30:14.531-2024-02-22 15:30:45.591 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 09:30:14.531-2024-02-22 15:30:45.591 saatleri arasında Kurudere; İsimsiz151, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz149, İsimsiz148, İsimsiz148, İsimsiz147, İsimsiz147 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TIRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 10:00:17.523-2024-02-22 14:00:43.786 saatleri arasında Cumhuriyet; Ziya Gökalp Cd., Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd., Mithat Paşa Cd., Namazgah Cd., Lise Cd., FATİH, Enstitü Cd., Cumhuriyet Cd., AYDINOĞLU, Ali Okan Cd., İsimsiz15, İsimsiz4, İsimsiz3, İSTASYON, , Namık Kemal Cd., Nişancı Paşa Cd., ORTAOKUL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 10:00:17.523-2024-02-22 14:00:43.786 saatleri arasında Yeni; , İsimsiz14, İsimsiz19, Atatürk Cd., AYDINOĞLU, Cumhuriyet Cd., Enstitü Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 10:00:17.523-2024-02-22 14:00:43.786 saatleri arasında 4 Eylül; Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd., Yunus Emre Cd., Oruç Reis Cd., Hasan Polatkan Cd., Fatin Rüştü Zorlu Cd., , FATİH, Doğan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:33.964-2024-02-22 14:00:02.621 saatleri arasında Kurtuluş; , İsimsiz2, İsimsiz11, İsimsiz13, 23 Nisan Cd., Adnan Menderes Blv., Celal Bayar Blv., Fidan Sk., Gül Sk., Güvercin Sk., Hakimiyet Cd., Mehmet Akif Cd., Mis Sk., Nergiz Sk., Site Cd., Stad Cd., Yeni Park Sk., Yenipark Sk., İsmail Taşlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:33.964-2024-02-22 14:00:02.621 saatleri arasında 4 Eylül; , Doğan Cd., FATİH, Fatin Rüştü Zorlu Cd., Hasan Polatkan Cd., Oruç Reis Cd., Yunus Emre Cd., Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:33.964-2024-02-22 14:00:02.621 saatleri arasında Cumhuriyet; , İSTASYON, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz15, Ali Okan Cd., AYDINOĞLU, Cumhuriyet Cd., Enstitü Cd., FATİH, Lise Cd., Mithat Paşa Cd., Namazgah Cd., Namık Kemal Cd., Nişancı Paşa Cd., ORTAOKUL, Ziya Gökalp Cd., Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:33.964-2024-02-22 14:00:02.621 saatleri arasında İpekçiler; Celal Bayar Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:33.964-2024-02-22 14:00:02.621 saatleri arasında Yeni; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, Akyol Cd., Atatürk Cd., AYDINOĞLU, Belediye Hanı Cd., Cumhuriyet Cd., Enstitü Cd., Fevzi Paşa Cd., Kendir Pazar Sk., Ketenköprü Sk., Lütfü Paşa Cd., Merve Çarşı Sk., Paşa Cami Geçidi Sk., Sakarya Cd., Soğan Pazar Sk., Yeni Han Geçidi Sk., Çatal Pazar Sk., Çit Pazarı Sk., İsmail Taşlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:47.083-2024-02-22 14:00:01.404 saatleri arasında Dumlupınar; İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz13, İsimsiz6, İsimsiz5, , Üzüm Gç., Yavan Çeşme Sk., Sanızade Çk., Kıvrık Sk., KÜTÜKMİNARE, KAPLANÇEŞME, KALFA, Harlak Sk., Gine Sk., Dibek Meydan Sk., AĞA, 3. Yavan Çeşme Sk., 2. Yavan Çeşme Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:47.083-2024-02-22 14:00:01.404 saatleri arasında Cumhuriyet; İbni Sina Sk., İbni Melek Cd., Çağaloğlu Çk., Çağaloğlu Sk., Yeşil İmaret Sk., Yassıyol Çk., YASSIYOL, Yanık Konak Sk., Yamukağa Sk., Yalın Ayak Sk., Yahşibey Sk., Tahtakale Cd., Karahasan Cd., KAPLANÇEŞME, Gazazhane Sk., FATİH, Enstitü Cd., Dörtyol Sk., Debboy Cd., Cumhuriyet Cd., AĞA, AYDINOĞLU, Alaybey Çk., Alaybey Sk., Akkup Sk., 2. Karahasan Sk., 1. Ülkü Sk., BEDESTAN, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:47.083-2024-02-22 14:00:01.404 saatleri arasında Kurtuluş; Çınar Sk., İsmail Taşlı , , İsimsiz5, Keten köprü Sk., Akyol Cd., Akyol Çk., Balcı Cd., Gelin Sk., Gümüş Pala Cd., Gündüz Sk., Hafize Hatun Sk., Hakimiyet Cd., Karaefe Sk., Kiraz Sk., Köprülü Cd., Nergiz Sk., Tahtakale Cd., TÜRKOCAĞI, Yıldız Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:47.083-2024-02-22 14:00:01.404 saatleri arasında Yeni; , İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz19, Atatürk Cd., AYDINOĞLU, Bakırhan Cd., Balcı Cd., BEDESTAN, Belediye Hanı Cd., Kavaflar Sk., Lütfü Paşa Cd., Mektep Cd., Menekşe Sk., Merve Çarşı Sk., Pabuçcular Sk., Pamukpazarı Sk., Soğan Pazar Sk., Tahtakale, Tahtakale Cd., Tahtakale Gç., TÜRKOCAĞI, Ulucami Sk., Unkapanı Sk., Uzun Çarşı Sk., İsmail Taşlı , İsmailağa Sk., Gün Pazarı Gç., Ekmekçi Ali Sk., Eski Hallaçlar Sk., Fevzi Paşa Cd., Gazazhane Sk., Gümüş Pala Cd., Gün Pazar Sk., Hasır Pazarı Sk., Karanlık Çarşı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:47.083-2024-02-22 14:00:01.404 saatleri arasında Bahariye; İnci Yokuşu, Ünlü Sk., Ünlü Gç., Çeşme Sk., UZUNİRİM, Topal Sk., İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz21, İsimsiz23, BÖREKÇİBAĞI, 2. Havuzlu Sk., 2. Küp Sk., 3. Havuzlu Sk., Arabacı Halil Ağa Sk., Atlanbac Sk., Buğday Dede Cd., Eflatun Sk., Buğdaydede Cd., Buğdaydede Türbesi Sk., BÜYÜKKÜP, Depo Sk., İsimsiz9, Sofuyokusu Cd., Sofu Yokuşu Sk., Sirehatun Sk., Sire Hatun Sk., Neşe Sk., Neşe, Narin Gç., Kup Sk., Katırcılar Sk., Kakaçlar Sk., , Havuzlu Sk., ERTUĞRUL, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:47.083-2024-02-22 14:00:01.404 saatleri arasında Ketenci; , İBNİMELEK, İsimsiz2, İsimsiz6, Baruthane Cd., FATİH, Filiz Sk., Kavaklaraltı Cd., Leylak Sk., ORTAOKUL, SABUNHANE, ŞANİZADE, Tekin Gç., Tekin Çk., Yeniceköy Sk., Şehit İsa Yüksel Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:47.083-2024-02-22 14:00:01.404 saatleri arasında 4 Eylül; ORTAOKUL, SABUNHANE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:47.083-2024-02-22 14:00:01.404 saatleri arasında Ertuğrul; Kısa Sk., Nuh Efendi Sk., UZUNİRİM, Yalın Ayak Sk., Yamaçlı Sk., YASSIYOL, KÜTÜKMİNARE, Yayla Sk., Çukur Sk., Öncü Sk., Külhan Sk., Kuyumcu Ali Sk., Konak Sk., Kaziroğlu Sk., KAPLANÇEŞME, KAPLAN YOLU, Kanbur Sk., KALFA, Gine Sk., Eski Yeni Hamam Sk., Emirgan Sk., DAR, Börekçi Bağı Sk., AYDINOĞLU, Aslan Sk., Ankara Cd., Akarsu Sk., BEDESTAN, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 10:00:17.523-2024-02-22 14:00:43.786 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:33.964-2024-02-22 14:00:02.621 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 13:00:47.083-2024-02-22 14:00:01.404 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-22 2024-02-22 11:20:09.795-2024-02-22 17:20:57.616 saatleri arasında Cumhuriyet; İnci Sk., Şair Eşref Cd., Şehit Fethi Bey Sk., ÖZDEN, Gülçehre Sk., Kestel Sk., Kubilay Cd., Köroğlu Sk., Kısmet Sk., Martı Sk., Mevlana Cd., Mimar Sinan Cd., Nazlı Sk., Pehlivan Sk., Prof. Muammer Aksoy Cd., Pırlanta Sk., Rengin Sk., Saka Sk., Fener Sk., Sedef Sk., Serap Sk., Gülistan Sk., Sakin Sk., Dilek Cd., Deniz Sk., Canpolat Sk., Bora Sk., BARBAROS, Balaban Sk., Adil Sk., ÜLGEN, , Songül Sk., Tanrıverdi Sk., Ulus Cd., Uluç Sk., Yeliz Sk., Zafer Cd., ZİYA GÖKALP, Çalıkuşu Sk., Özlem Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-22 2024-02-22 11:20:09.795-2024-02-22 17:20:57.616 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.