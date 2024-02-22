22 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:51

Güncelleme: 22.02.2024 - 08:51

KOCAELİ ilinde 22 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKONAK mahallelerinde ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇINARLIK SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., MERMER SK., YEŞİL PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEFKEN mahallelerinde 19018, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., EKŞİ SK., GÖLOVA, GÖLOVA SK., GÜNAY SK., KARAKULLUKÇU SK., KEFKEN ATATÜRK, MODA SK., ÖMÜR SK., SEHIT OGUZ KIR CD., ŞEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, ÇALYER mahallelerinde ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜLLÜ mahallelerinde SÜLLÜ ASAGI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ÇARŞI, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI, TERZİLER mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALKAN SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BEGONYA SK., BERIL, BERİL SK., BESTE SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİK SK., DİNÇ SK., DOĞAN SK., DORUK SK., EKİN SK., ELZEM CD., ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜN SK., GÜNBATIMI SK., GÜNDÜZ SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., İZMİT CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞELİK SK., MURAT, NAZ SK., ORKIDE, ORMAN. SK., OZAN SK., PAPATYA SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHIN, SAHİL CD., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., ŞENOL SK., ŞİMAL SK., TUNÇ, TUNÇ SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BABALI, BALLAR, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde 571., 587, ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DENIZ, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BABALI KARANFIL, BABALI ZAMBAK, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARIŞ SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BESTE, BİRGÜL SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CAMİ SK., CANAN SK., CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CEVHER SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLICA SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAMLAR YANI SK., DEMİR SK., DENİZ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DIKILI, DINÇER, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOKUZ EVLER SK., EMANET SK., EMEL SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., EYÜP, EYÜP SK., FATİH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖL SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANPARA SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARATAŞ SK., KARSI, KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALELİ SK., LEVENT SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERVE SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, OBRUK SK., OBRUK. SK., ONUR SK., ORMAN SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN SK., PAPATYA SK, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SENOL, SEVGI, SEVGİ SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLCÜK, ŞİRİN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAMAÇ SK., YAPRAK SK., YILMAZ SK., YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK, ZAFER SK., ZAMBAK SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2051. SK., 2138. SK., 2144. SK., 2145. SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., TAŞÇI BURUN CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2023. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2050. SK., 2053., 2053. SK., HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KARAKESTANE CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, YUKARI mahallelerinde ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde ARSLAN CD., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER mahallelerinde ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., KORCAN CD., MESUDIYE CD., MESUDİYE. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AKTAŞ SK., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., BAKIRLIK, BAKIRLIK CD., BELEDİYE CD., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., CENGAVER SK., ÇAVUS, ÇAVUŞ SK., DAĞYOLU SK., DOĞALAR SK, EFES SK., EMIRGAZI, EMİRGAZİ CD., ENVER PAŞA CD., ESKİ SK., GÖKDERE SK., GÜLENLER SK., GÜLOVA SK., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜZELHİSAR CD., İNCİ TANESİ SK., KARABEYLİ SK., KIŞLA CD., KIZILDERE SK., KÖPRÜLÜ SK., KUMLU, KUMLU SK., KURS SK., MAKBER SK., MESUDİYE CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., RUŞEN SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TEMEL SK., TOROS SK., ÜZÜLMEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADNAN MENDERES, ARSLANBEY, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT CD., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAYRAK SK., ÇİMENLER SK, EVREN, EVREN CD., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., KUZU SK., MERVE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, FATİH, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAHÇELER SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATIH, DERBENT FATİH CD., DERNEK SK., DESTAN SK., DİCLE CD., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İLKE SK., İRİS SK., KAFDAĞI SK., KAMELYA SK., KAMU, KAMU CD., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTEŞEM SK., NEVRUZ SK., ÖZGÜ SK., ROKA SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., ÜÇGEN, YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİL SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde AYAZKÖY SK., DEMET SK., GÜNEYSU SK., İNCİR. SK., KADIOGLU, KARASU SK., KIRGIZLAR SK., MİROĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde GEVREK SK., KADIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT SK., ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., AŞİKAR SK., AYAZ SK., BAGDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇAKIR SK., ÇESME SK., ÇİÇEK SK., DEPO SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., IBRISIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., İNCİ SK., KALELİ SK., KASIMPATI SK., KASIRGA SK., KERİM SK., KERİME SK., KETEN, KÜTÜK SK., MALAZGİRT CD., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR SK., YEŞİLCE SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER mahallelerinde AYKANAT SK., CAHİT KÜLEBİ SK., CAHİT SITKI TARANCI SK., FALİH RIFKI ATAY SK., FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL SK., GÜZELTEPE SK., HASAN ALİ YÜCEL SK., İSMETPAŞA CD., MELİH CEVDET ANDAY SK., PILOT, PİLOT SK, SIBEL, SİBEL SK., ULUBATLI HASAN CD., VADI, VADİ SK., YAĞMUR SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, MEŞELİK, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ALEMDAG, ALPASLAN, CEBESOY SK., DEDE KORKUT, DEDE KORKUT CD., DELİORMAN SK., EDALI SK., EFEDAĞ SK., ESRA SK., FARABI, FARABİ SK., HESAPÇILAR SK., LATIFE, LATİFE SK., MİRAÇ SK., NİZAM-I CEDİT CD., SEKBANLI SK., SEZENLER CD., TOK SK., VARAN SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMIRHAN, EMİRHAN mahallelerinde SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 3.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AYVAZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., DOGAL SK., ERDOĞAN SK., ERENLER CD., EROĞLU SK., GALYANÇLAR SK., HAFIZ YUSUF SK., İRFAN, MÜEZZİN MEHMET SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SOBACI SK., TOPÇULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde BASKALE, BAŞKALE SK., BAYIR SK., BUSE SK., DELIORMAN, DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİSARCIK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KELEŞ SK., KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, ÖNER, ÖNER SK., SADE, SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÖZLÜ SK., SUADIYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET, SÜKUNET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANTEPE mahallelerinde BEYAZ ORKİDE SK., BORA SK., ESEN SK., MEŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİMAR SİNAN mahallelerinde AYIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, HAKANİYE, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, KARAYAKUPLU, OSMANLI mahallelerinde DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, OSMANLI MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, KÖRFEZ, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 2266 SOK, ADA KARANFİLİ SK., ATAKAN SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BATI TRAKYA, BATI TRAKYA CD., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., DAYI, DAYI SK., EFLATUN SK., ELIF, GELİBOLU SK., GÜLBAHAR, HACI MAKSUT CD., ILTER, IZNIK, İLTER SK., İMAR SK., İMREN SK., İZNİK CD., KANARYALAR SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCATÜRK SK., KOLAY SK., KOSOVA, KÖKNAR SK., KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., KUYU SK., KÜÇÜK, KÜÇÜK SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEZRA SK., NAME SK., NARÇİÇEĞİ CD., NASİP SK., NURGÜL SK., PEKİN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., REMZİ SK., RIHTIM SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAFA SK., SEÇIM, SEÇİM SK., SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEYHAN SK., SOĞUKSU SK., SÜMERLER SK., ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞÖHRET SK., TEKİN SK., TRAKYA, TRAKYA SK., UZUNER SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YILDIZELİ CD., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ASIL, ASİL SK., AYAZ, ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., HARMANLIK CD., PELIN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, TAHTALI mahallelerinde DAVULCULAR MEVKII, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ mahallelerinde OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 5112. SK., 5114., 5114. SK., 5114/1. SK., 5114/3. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, GAZİLER, HACIHALİL, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/3. SK., 1302/6. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306., 1306. SK., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/2. SK., 1306/3., 1306/3. SK., 1306/4., 1306/4. SK., 1308., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1309. SK., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/10. SK., 1312/12. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1312/5. SK., 1312/6. SK., 1312/7. SK., 1312/8. SK., 1312/9., 1312/9. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/2. SK., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1315. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/1. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4. SK., 1319., 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1319/3. SK., 1319/4., 1319/4. SK., 1327/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., 1327/5. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1344. SK., 1802/1. SK., 1806., 1806. SK., 1807., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/3. SK., 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837., 1837. SK., 1837/1. SK., 1838., 1838. SK., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1840/1. SK., 1841., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1843. SK., 1843/1. SK., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., 1857. SK., 1859. SK., 1860. SK., 4123., 4140., 4142., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL, ANIBAL CD., ANİBAL CD., AŞAĞIBAĞLAR SK., BAĞLAR SK., BARIS, BARIŞ CD., D-100 KARAYOLU CD., DENIZ, DENİZ CD., DR.ZEKİ ACAR CD., EZGI, EZGİ CD., GÖZDE SK., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., GYTE MUALLİMKÖY YERLEŞKESİ YOL, HAYRI MACAR, HAYRİ MACAR CD., ISSIKGÖL CD., KOŞU YOLU CD., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., LALE SK., MUALLİM KÖY, SİTE SK., TATLIKUYU CD., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1804/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.