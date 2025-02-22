22 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:09

Güncelleme: 22.02.2025 - 09:09

MANİSA ilinde 22 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Hüseyni Baba; Patika, Sanayıı B Blok, SANAYİİ C BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ H BLOK, Sanayıı J Blok, SÜMBÜL, ŞHT.PİY, ŞEHİTLER, ZAFER, TÜTÜNCÜLER, SANAT, HÜRRİYET, BAŞAK, AKINCILAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, , 30 AGUSTOS, 5 EYLÜL, ANAFARTALAR, CENGİZ TOPEL, Dilek Sk., FATİH, Gördes Köprübaşı Yolu, GÜL, HARMANDALI, HAYAT, KARAKAZIM PAŞA, KARANFİL, MİLLİ HAKİMİYET, NERGİZ, SANAYİİ A BLOK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, KEPEZ, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, HARMANDALI, SANAYİİ F BLOK, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, HÜSEYNİ BABA, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, FATİH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Fundacık; Fundacık, Fundacı Köyü İç Yol, Akhisar Gördes Yolu, , Fundacık Köyü İç Yolu, MERKEZ, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz11, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, İsimsiz66, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Efendili; BÖREZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Dutluca; Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca, İsimsiz19, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, DUTLUCA, Dutluca Köü İç Yol, Dutluca Köyü İç Yol, Dutluca Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Dereçiftlik; Çiğiller, osmanlar, osman yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, BAYAT DEREÇİFTLİK, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereciftlik İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Dalkara; Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Çiğiller; Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, tarla yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, Çiğiller Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Çiçekli; iç yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, DEPREM EVLERİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, AHIRCIK, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), FATİH_1, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, FATİH, Çiçekli Köyü İç Yol, Çiçekli Köyü İç Yoku, Çiçekli Köyü İç Köyü, KALE, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Çağlayan; ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, Çaglayan, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Boyalı; ÇAYBAŞI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Korubaşı; Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, ÇİMENTEPE, , Korubaşı, Korubaşı Köyü Yolu, Patika, çimentepe sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Nakıpağa; , ŞEHİT MAKBULE HANIM, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, OĞULDURUK 5 EYLÜL, ATATÜRK, İSTİKLAL, ÇAMLICA, OSMAN PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, GÜNEY, FEVZİ PAŞA, Cumhuriyet Cd., BOZKURT, BAYRAKTAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Kuşluk; , OVACIK KUŞLUK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Malaz; , Malaz Köyü İç Yol, Malaz Köyü İç Yoş, Mlaz Köyü İç Yol, Patika, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Malkoca; , Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Adnan Menderes; , ANADOLU, BAHAR, BAŞAK, CEMAL AYBEY, CENGİZ TOPEL, GAZİLER, HAYAT, HÜRRİYET, KARAKAZIM PAŞA, Leylak Sk., LONCA GEÇİDİ, MİMAR SİNAN, Patika, SANAT, SANTRAL GEÇİDİ, ZAFER, ZEMBİLLİ, İLKAYA, ŞEHİTLER, iç yol., HAYRİ BÜKE, ZAMBAK, YENİ HUZUR , ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Atatürk; , 19 MAYIS, 23 NİSAN, ALİRIZA BEY, CİHANGİR, Gördes İç Yol, Gördes İç Yolu, HALİL ZEYBEK, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, MİTHAT PAŞA, NAMIK KEMAL, Patika, SAKARYA, Y.SULTAN SELİM, YEŞİL KIBRIS, ZİYA GÖKALP, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLAN, ZÜBEYDE HANIM, Kartal, Gördes Köprübaşı Yolu, ŞHT.ER AHMET ARAN, GAZİ İBRAHİM KÖSE, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, ESKİ GÖRDES, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, KEPEZ KÜME EVLER, FATİH, HALİL EFE, KANARYA, GAZİ ALİ TEMEL, Gördes Köprübaşı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Beşeylül; , BEREKET, Demirci Gördes Yolu, ERGENEKON, HALİL ZEYBEK, KOCAMURTLUK, MALAZGİRT, MİSAKI MİLLİ, NAMAZGAH, Patıka, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İsimsiz2, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Cuma; , BEREKET, CEMAL ÇAĞLAR, Cumhuriyet Cd., Demirci Gördes Yolu, FEVZİ PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, HUZUR, MOLLA FENARİ, MURAT, OSMAN PAŞA, Patika, ULUS, VATAN, YAĞMUR, ÇAMLICA, İSTANBUL, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, HAVUZLU ÇARŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Divan; , 23 NİSAN, ADALET, AY, GÖLKAŞI, HALİL ZEYBEK, M.AKİF ERSOY, MEHMETÇİK, MEHTER GEÇİDİ, SAKARYA, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, YILDIZ, İRFAN, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ADALET, FATİH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Börez; Börez, Börez, Börez, ARAZİ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BEĞEL BÖREZ, Börez, Börez, merkez, Börez Köyü Yolu, Börez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Beğel; Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, BÖREZ MALAZ, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL BÖREZ, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, KALEMOĞLU BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, DEĞİRMEN BOĞAZI, Begel Köyü İç Yol, Begel, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Bayat; OKÇULAR, ALAN, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ATATÜRK BAYAT, ALAN BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Balıklı; Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI BAYAT, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Patika, Balıklı Köyü İç Yolu, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Bayat, Balıklı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Oğulduruk; Oğulduruk, AKYAR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, merkez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Şahinkaya; , Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, arazi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Salur; MALAZ SALUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Sarıaliler; , Sarıaliler, Sarıaliler Köyü İç Yolu, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Tepeköy; , Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Kabakoz; , Akhisar Gördes Yolu, Kabakoz Köyi İç Yolu, Kabakoz, Kabakoz, ARAZİ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, KABAKOZ, Kabakoz, Kabakoz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Kalemoğlu; , Kalemoğlu Köyü Yolu, Kalemoğlu Köyü İç Yolu, KALEMOĞLU, kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU FUNDACIK, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, BOZOVA, İsimsiz87, KALEMOĞLU, İsimsiz90, KALEMOĞLU, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz98, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz103, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz116, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, İsimsiz122, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Karaağaç; , Karaagac Köyü İç Yol, Karaağaç, Karaağaç Köyü İç Yolu, MERKEZ, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Karayağcı; , Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcıl, Patika, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, ÇALKOCA, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Tüpüler; , Parika, Patika, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Yakaköy; , Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, KÖY YOLU, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Yeniköy; , Yeniköy, Yeniköy Köyü Yolu, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Karayakup; , Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Kayacık; , Kayacık Köyü İç Yo, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yolu, Paika, Patika, KAYACIK, BAĞDAMLARI YOLU, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz301, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, KAYACIK, 1, KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz459, İsimsiz461, Kayacık, Kayacık, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), ATATÜRK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, YANIKDAĞ, kayacık arazi, kayacık, isimsiz 168, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, 34, CUMHURİYET MEYDANI, BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Uzunçam; ŞEHİT MAKBULE HANIM, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Ümit Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., YILDIRIM BEYAZIT, Patıka, Patika, Orman İşletme Sk., Akhisar Gördes Yolu, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, KIRAN UZUNÇAM, SOFTALAR, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, Uzunçam, Uzunçam, ATATÜRK, ŞAİR EŞREF, İSTİKLAL, ÇAĞLAYAN, ÇAMLICA, ULUS, SAĞLIK, Pınar Sk., Oğuz Gç., Meltem Sok, HACI ETHEM BÜKE, DAMLA, Cumhuriyet Cd., BARBAROS, Akıncılar Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Kılcanlar; , Kılcanlar Köyü Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Patika, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Kıran; , Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KABAOZ UZUNÇAM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Kayacık; , Patika, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI, Kayacık, Kayacık, Kayacık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Şahinkaya; , Şahinkaya Köyü İç Yolu, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Nakıpağa; İSTİKLAL, ŞEHİT MAKBULE HANIM, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, OĞULDURUK 5 EYLÜL, ATATÜRK, ÇAMLICA, OSMAN PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, GÜNEY, FEVZİ PAŞA, Cumhuriyet Cd., BOZKURT, BAYRAKTAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Yeniköy; Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy Köyü Yolu, Yeniköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Yakaköy; KÖY YOLU, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Tüpüler; Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Patika, Parika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Tepeköy; Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Sarıaliler; Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler Köyü İç Yolu, Sarıaliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Salur; MALAZ SALUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Şahinkaya; arazi yolu, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Oğulduruk; AKYAR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, merkez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Uzunçam; ŞEHİT MAKBULE HANIM, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Ümit Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., YILDIRIM BEYAZIT, Patıka, Patika, Orman İşletme Sk., Akhisar Gördes Yolu, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, KIRAN UZUNÇAM, SOFTALAR, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, Uzunçam, Uzunçam, ATATÜRK, ŞAİR EŞREF, İSTİKLAL, ÇAĞLAYAN, ÇAMLICA, ULUS, SAĞLIK, Pınar Sk., Oğuz Gç., Meltem Sok, HACI ETHEM BÜKE, DAMLA, Cumhuriyet Cd., BARBAROS, Akıncılar Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Hüseyni Baba; ŞHT.PİY, ŞEHİTLER, ZAFER, TÜTÜNCÜLER, SANAT, HÜRRİYET, BAŞAK, AKINCILAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, KEPEZ, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, HARMANDALI, SANAYİİ F BLOK, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, HÜSEYNİ BABA, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, FATİH, SÜMBÜL, Sanayıı J Blok, SANAYİİ H BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ C BLOK, Sanayıı B Blok, SANAYİİ A BLOK, Patika, NERGİZ, MİLLİ HAKİMİYET, KARANFİL, KARAKAZIM PAŞA, HAYAT, HARMANDALI, GÜL, Gördes Köprübaşı Yolu, FATİH, Dilek Sk., CENGİZ TOPEL, ANAFARTALAR, 5 EYLÜL, 30 AGUSTOS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Divan; FATİH, ADALET, ATATÜRK, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İSTİKLAL, İRFAN, YILDIZ, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, SAKARYA, MEHTER GEÇİDİ, MEHMETÇİK, M.AKİF ERSOY, HALİL ZEYBEK, GÖLKAŞI, AY, ADALET, 23 NİSAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Cuma; HAVUZLU ÇARŞI, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, ATATÜRK, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İSTİKLAL, İSTANBUL, ÇAMLICA, YAĞMUR, VATAN, ULUS, Patika, OSMAN PAŞA, MURAT, MOLLA FENARİ, HUZUR, HACI ETHEM BÜKE, FEVZİ PAŞA, Demirci Gördes Yolu, Cumhuriyet Cd., CEMAL ÇAĞLAR, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, ÇALTILI, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, İsimsiz2, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, Patıka, NAMAZGAH, MİSAKI MİLLİ, MALAZGİRT, KOCAMURTLUK, HALİL ZEYBEK, ERGENEKON, Demirci Gördes Yolu, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Atatürk; Gördes Köprübaşı Yolu, GAZİ ALİ TEMEL, KANARYA, HALİL EFE, FATİH, KEPEZ KÜME EVLER, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, ESKİ GÖRDES, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, GAZİ İBRAHİM KÖSE, ŞHT.ER AHMET ARAN, Gördes Köprübaşı Yolu, Kartal, ZÜBEYDE HANIM, CEYLAN, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ZİYA GÖKALP, YEŞİL KIBRIS, Y.SULTAN SELİM, SAKARYA, Patika, NAMIK KEMAL, MİTHAT PAŞA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, HALİL ZEYBEK, Gördes İç Yolu, Gördes İç Yol, CİHANGİR, ALİRIZA BEY, 23 NİSAN, 19 MAYIS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Adnan Menderes; ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, YENİ HUZUR , ZAMBAK, HAYRİ BÜKE, iç yol., ŞEHİTLER, İLKAYA, ZEMBİLLİ, ZAFER, SANTRAL GEÇİDİ, SANAT, Patika, MİMAR SİNAN, LONCA GEÇİDİ, Leylak Sk., KARAKAZIM PAŞA, HÜRRİYET, HAYAT, GAZİLER, CENGİZ TOPEL, CEMAL AYBEY, BAŞAK, BAHAR, ANADOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Malkoca; Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Malaz; Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Patika, Mlaz Köyü İç Yol, Malaz Köyü İç Yoş, Malaz Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Kuşluk; OVACIK KUŞLUK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Korubaşı; ÇİMENTEPE, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, çimentepe sk., Patika, Korubaşı Köyü Yolu, Korubaşı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Kıran; KABAOZ UZUNÇAM, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Kılcanlar; Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Patika, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Kayacık; BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, CUMHURİYET MEYDANI, 34, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, isimsiz 168, kayacık, kayacık arazi, YANIKDAĞ, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, ATATÜRK, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), Kayacık, Kayacık, İsimsiz461, İsimsiz459, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KAYACIK, 1, KAYACIK, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz301, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz19, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, BAĞDAMLARI YOLU, KAYACIK, Patika, Paika, Kayacık Köyü İç Yolu, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yo, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Karayakup; Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Karayağcı; FUNDACIK, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, ÇALKOCA, Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Patika, Karayağcıl, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Karaağaç; DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, MERKEZ, Karaağaç Köyü İç Yolu, Karaağaç, Karaagac Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Kalemoğlu; KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz122, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, İsimsiz116, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz103, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz98, İsimsiz95, İsimsiz94, KALEMOĞLU, İsimsiz90, KALEMOĞLU, İsimsiz87, BOZOVA, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU FUNDACIK, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU KABAKOZ, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu Köyü İç Yolu, Kalemoğlu Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Kabakoz; Kabakoz, Kabakoz, KABAKOZ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, ARAZİ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz Köyi İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Fundacık; Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, İsimsiz66, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, İsimsiz11, İsimsiz8, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, MERKEZ, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacı Köyü İç Yol, Akhisar Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Efendili; BÖREZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Dutluca; Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca, İsimsiz19, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, DUTLUCA, Dutluca Köü İç Yol, Dutluca Köyü İç Yol, Dutluca Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Dereçiftlik; Çiğiller, osmanlar, osman yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, BAYAT DEREÇİFTLİK, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereciftlik İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Dalkara; Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Çiğiller; Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, tarla yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, Çiğiller Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Çiçekli; iç yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, DEPREM EVLERİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, AHIRCIK, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), FATİH_1, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, FATİH, Çiçekli Köyü İç Yol, Çiçekli Köyü İç Yoku, Çiçekli Köyü İç Köyü, KALE, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Çağlayan; ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, Çaglayan, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Boyalı; ÇAYBAŞI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Börez; Börez, Börez, Börez, ARAZİ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BEĞEL BÖREZ, Börez, Börez, merkez, Börez Köyü Yolu, Börez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Beğel; Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, BÖREZ MALAZ, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL BÖREZ, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, KALEMOĞLU BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, DEĞİRMEN BOĞAZI, Begel Köyü İç Yol, Begel, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Bayat; OKÇULAR, ALAN, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ATATÜRK BAYAT, ALAN BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Balıklı; Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI BAYAT, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Patika, Balıklı Köyü İç Yolu, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Bayat, Balıklı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Kalemoğlu; KALEMOĞLU, , Kalemoğlu Köyü Yolu, Kalemoğlu Köyü İç Yolu, KALEMOĞLU, kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz116, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, İsimsiz122, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz103, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz98, İsimsiz95, İsimsiz94, KALEMOĞLU, İsimsiz90, KALEMOĞLU, İsimsiz87, BOZOVA, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU FUNDACIK, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Dalkara; Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Beğel; DEĞİRMEN BOĞAZI, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, KALEMOĞLU BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, BÖREZ MALAZ, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL BÖREZ, Beğel, Beğel, Beğel, , Begel, Begel Köyü İç Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Akpınar; , Demirci Gördes Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Balıklı; , Balıklı, Balıklı Bayat, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Köyü İç Yolu, Patika, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI BAYAT, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Dereçiftlik; DEREÇİFTLİK ESENÇAY, BAYAT DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, osman yolu, osmanlar, Çiğiller, , Dereciftlik İç Yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Dutluca; , Dutluca Köyü Yolu, Dutluca Köyü İç Yol, Dutluca Köü İç Yol, DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, İsimsiz19, Dutluca, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Fundacık; Fundacı Köyü İç Yol, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, MERKEZ, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz11, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, İsimsiz66, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, , Akhisar Gördes Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Kabakoz; , Akhisar Gördes Yolu, Kabakoz Köyi İç Yolu, Kabakoz, Kabakoz, ARAZİ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, KABAKOZ, Kabakoz, Kabakoz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Karaağaç; , Karaagac Köyü İç Yol, Karaağaç, Karaağaç Köyü İç Yolu, MERKEZ, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Karayağcı; , Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcıl, Patika, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, ÇALKOCA, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Karayakup; , Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Kayacık; , Kayacık Köyü İç Yo, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yolu, Paika, Patika, KAYACIK, BAĞDAMLARI YOLU, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz19, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz301, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, KAYACIK, 1, KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz459, İsimsiz461, Kayacık, Kayacık, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), ATATÜRK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, YANIKDAĞ, kayacık arazi, kayacık, isimsiz 168, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, 34, CUMHURİYET MEYDANI, BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Çiğiller; Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, tarla yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, Çiğiller Köyü Yolu, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, , Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Kılcanlar; , Kılcanlar Köyü Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Patika, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Kıran; , Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KABAOZ UZUNÇAM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Korubaşı; , Korubaşı, Korubaşı Köyü Yolu, Patika, çimentepe sk., Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, ÇİMENTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Kuşluk; , OVACIK KUŞLUK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Malaz; , Malaz Köyü İç Yol, Malaz Köyü İç Yoş, Mlaz Köyü İç Yol, Patika, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Malkoca; , Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Adnan Menderes; , ANADOLU, BAHAR, BAŞAK, CEMAL AYBEY, CENGİZ TOPEL, GAZİLER, HAYAT, HÜRRİYET, KARAKAZIM PAŞA, Leylak Sk., LONCA GEÇİDİ, MİMAR SİNAN, Patika, SANAT, SANTRAL GEÇİDİ, ZAFER, ZEMBİLLİ, İLKAYA, ŞEHİTLER, iç yol., HAYRİ BÜKE, ZAMBAK, YENİ HUZUR , ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Atatürk; , 19 MAYIS, 23 NİSAN, ALİRIZA BEY, CİHANGİR, Gördes İç Yol, Gördes İç Yolu, HALİL ZEYBEK, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, MİTHAT PAŞA, NAMIK KEMAL, Patika, SAKARYA, Y.SULTAN SELİM, YEŞİL KIBRIS, ZİYA GÖKALP, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLAN, ZÜBEYDE HANIM, Kartal, Gördes Köprübaşı Yolu, ŞHT.ER AHMET ARAN, GAZİ İBRAHİM KÖSE, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, ESKİ GÖRDES, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, KEPEZ KÜME EVLER, FATİH, HALİL EFE, KANARYA, GAZİ ALİ TEMEL, Gördes Köprübaşı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Beşeylül; , BEREKET, Demirci Gördes Yolu, ERGENEKON, HALİL ZEYBEK, KOCAMURTLUK, MALAZGİRT, MİSAKI MİLLİ, NAMAZGAH, Patıka, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İsimsiz2, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Cuma; , BEREKET, CEMAL ÇAĞLAR, Cumhuriyet Cd., Demirci Gördes Yolu, FEVZİ PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, HUZUR, MOLLA FENARİ, MURAT, OSMAN PAŞA, Patika, ULUS, VATAN, YAĞMUR, ÇAMLICA, İSTANBUL, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, HAVUZLU ÇARŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Divan; , 23 NİSAN, ADALET, AY, GÖLKAŞI, HALİL ZEYBEK, M.AKİF ERSOY, MEHMETÇİK, MEHTER GEÇİDİ, SAKARYA, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, YILDIZ, İRFAN, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ADALET, FATİH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Hüseyni Baba; , 30 AGUSTOS, 5 EYLÜL, ANAFARTALAR, CENGİZ TOPEL, Dilek Sk., FATİH, Gördes Köprübaşı Yolu, GÜL, HARMANDALI, HAYAT, KARAKAZIM PAŞA, KARANFİL, MİLLİ HAKİMİYET, NERGİZ, Patika, SANAYİİ A BLOK, Sanayıı B Blok, SANAYİİ C BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ H BLOK, Sanayıı J Blok, SÜMBÜL, FATİH, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, HÜSEYNİ BABA, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, SANAYİİ F BLOK, HARMANDALI, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, KEPEZ, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, AKINCILAR, BAŞAK, HÜRRİYET, SANAT, TÜTÜNCÜLER, ZAFER, ŞEHİTLER, ŞHT.PİY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Nakıpağa; , BAYRAKTAR, BOZKURT, Cumhuriyet Cd., FEVZİ PAŞA, GÜNEY, HACI ETHEM BÜKE, OSMAN PAŞA, ÇAMLICA, İSTİKLAL, ATATÜRK, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ŞEHİT MAKBULE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Uzunçam; , Akıncılar Cd., BARBAROS, Cumhuriyet Cd., DAMLA, HACI ETHEM BÜKE, Meltem Sok, Oğuz Gç., Pınar Sk., SAĞLIK, ULUS, ÇAMLICA, ÇAĞLAYAN, İSTİKLAL, ŞAİR EŞREF, ATATÜRK, Uzunçam, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, Uzunçam, SOFTALAR, KIRAN UZUNÇAM, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, Akhisar Gördes Yolu, Orman İşletme Sk., Patika, Patıka, YILDIRIM BEYAZIT, Yıldırım Beyazıt Cd., Ümit Sk., Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, ŞEHİT MAKBULE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Oğulduruk; , merkez, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, AKYAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Şahinkaya; , Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, arazi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Salur; MALAZ SALUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Sarıaliler; , Sarıaliler, Sarıaliler Köyü İç Yolu, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Tepeköy; , Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Tüpüler; , Parika, Patika, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Yakaköy; , Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Yeniköy; , Yeniköy, Yeniköy Köyü Yolu, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Çiçekli; iç yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, DEPREM EVLERİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, AHIRCIK, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), FATİH_1, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, FATİH, Çiçekli Köyü İç Yol, Çiçekli Köyü İç Yoku, Çiçekli Köyü İç Köyü, KALE, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Çağlayan; ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, Çaglayan, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Boyalı; ÇAYBAŞI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Börez; Börez, Börez, Börez, ARAZİ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BEĞEL BÖREZ, Börez, Börez, merkez, Börez Köyü Yolu, Börez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Efendili; BÖREZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Bayat; , Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN BAYAT, ATATÜRK BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN, OKÇULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Karayakup; , Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Yeniköy; Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy Köyü Yolu, Yeniköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Yakaköy; Yakaköy, KÖY YOLU, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Tüpüler; Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Patika, Parika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Tepeköy; Yakaköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Sarıaliler; Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler Köyü İç Yolu, Sarıaliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Salur; MALAZ SALUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Şahinkaya; arazi yolu, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Oğulduruk; AKYAR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, merkez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Uzunçam; ŞEHİT MAKBULE HANIM, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Ümit Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., YILDIRIM BEYAZIT, Patıka, Patika, Orman İşletme Sk., Akhisar Gördes Yolu, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, KIRAN UZUNÇAM, SOFTALAR, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, Uzunçam, Uzunçam, ATATÜRK, ŞAİR EŞREF, İSTİKLAL, ÇAĞLAYAN, ÇAMLICA, ULUS, SAĞLIK, Pınar Sk., Oğuz Gç., Meltem Sok, HACI ETHEM BÜKE, DAMLA, Cumhuriyet Cd., BARBAROS, Akıncılar Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Nakıpağa; ŞEHİT MAKBULE HANIM, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, OĞULDURUK 5 EYLÜL, ATATÜRK, İSTİKLAL, ÇAMLICA, OSMAN PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, GÜNEY, FEVZİ PAŞA, Cumhuriyet Cd., BOZKURT, BAYRAKTAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Hüseyni Baba; ŞHT.PİY, ŞEHİTLER, ZAFER, TÜTÜNCÜLER, SANAT, HÜRRİYET, BAŞAK, AKINCILAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, KEPEZ, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, HARMANDALI, SANAYİİ F BLOK, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, HÜSEYNİ BABA, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, FATİH, SÜMBÜL, Sanayıı J Blok, SANAYİİ H BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ C BLOK, Sanayıı B Blok, SANAYİİ A BLOK, Patika, NERGİZ, MİLLİ HAKİMİYET, KARANFİL, KARAKAZIM PAŞA, HAYAT, HARMANDALI, GÜL, Gördes Köprübaşı Yolu, FATİH, Dilek Sk., CENGİZ TOPEL, ANAFARTALAR, 5 EYLÜL, 30 AGUSTOS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Divan; FATİH, ADALET, ATATÜRK, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İSTİKLAL, İRFAN, YILDIZ, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, SAKARYA, MEHTER GEÇİDİ, MEHMETÇİK, M.AKİF ERSOY, HALİL ZEYBEK, GÖLKAŞI, AY, ADALET, 23 NİSAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Cuma; HAVUZLU ÇARŞI, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, ATATÜRK, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İSTİKLAL, İSTANBUL, ÇAMLICA, YAĞMUR, VATAN, ULUS, Patika, OSMAN PAŞA, MURAT, MOLLA FENARİ, HUZUR, HACI ETHEM BÜKE, FEVZİ PAŞA, Demirci Gördes Yolu, Cumhuriyet Cd., CEMAL ÇAĞLAR, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, ÇALTILI, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, İsimsiz2, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, Patıka, NAMAZGAH, MİSAKI MİLLİ, MALAZGİRT, KOCAMURTLUK, HALİL ZEYBEK, ERGENEKON, Demirci Gördes Yolu, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Atatürk; Gördes Köprübaşı Yolu, GAZİ ALİ TEMEL, KANARYA, HALİL EFE, FATİH, KEPEZ KÜME EVLER, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, ESKİ GÖRDES, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, GAZİ İBRAHİM KÖSE, ŞHT.ER AHMET ARAN, Gördes Köprübaşı Yolu, Kartal, ZÜBEYDE HANIM, CEYLAN, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ZİYA GÖKALP, YEŞİL KIBRIS, Y.SULTAN SELİM, SAKARYA, Patika, NAMIK KEMAL, MİTHAT PAŞA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, HALİL ZEYBEK, Gördes İç Yolu, Gördes İç Yol, CİHANGİR, ALİRIZA BEY, 23 NİSAN, 19 MAYIS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Adnan Menderes; ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, YENİ HUZUR , ZAMBAK, HAYRİ BÜKE, iç yol., ŞEHİTLER, İLKAYA, ZEMBİLLİ, ZAFER, SANTRAL GEÇİDİ, SANAT, Patika, MİMAR SİNAN, LONCA GEÇİDİ, Leylak Sk., KARAKAZIM PAŞA, HÜRRİYET, HAYAT, GAZİLER, CENGİZ TOPEL, CEMAL AYBEY, BAŞAK, BAHAR, ANADOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Malkoca; Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Malaz; Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Patika, Mlaz Köyü İç Yol, Malaz Köyü İç Yoş, Malaz Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Kuşluk; OVACIK KUŞLUK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Korubaşı; ÇİMENTEPE, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, çimentepe sk., Patika, Korubaşı Köyü Yolu, Korubaşı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Kıran; KABAOZ UZUNÇAM, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Kılcanlar; Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Patika, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Kayacık; BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, CUMHURİYET MEYDANI, 34, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, isimsiz 168, kayacık, kayacık arazi, YANIKDAĞ, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, ATATÜRK, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), Kayacık, Kayacık, İsimsiz461, İsimsiz459, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KAYACIK, 1, KAYACIK, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz301, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, BAĞDAMLARI YOLU, KAYACIK, Patika, Paika, Kayacık Köyü İç Yolu, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yo, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Karayağcı; FUNDACIK, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, ÇALKOCA, Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Patika, Karayağcıl, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Karaağaç; DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, MERKEZ, Karaağaç Köyü İç Yolu, Karaağaç, Karaagac Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Kalemoğlu; KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz122, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, İsimsiz116, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz103, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz98, İsimsiz95, İsimsiz94, KALEMOĞLU, İsimsiz90, KALEMOĞLU, İsimsiz87, BOZOVA, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU FUNDACIK, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU KABAKOZ, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu Köyü İç Yolu, Kalemoğlu Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Kabakoz; Kabakoz, Kabakoz, KABAKOZ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, ARAZİ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz Köyi İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Fundacık; Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, İsimsiz66, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, İsimsiz11, İsimsiz8, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, MERKEZ, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacı Köyü İç Yol, Akhisar Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Efendili; BÖREZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Dutluca; Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca, İsimsiz19, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, DUTLUCA, Dutluca Köü İç Yol, Dutluca Köyü İç Yol, Dutluca Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Dereçiftlik; Çiğiller, osmanlar, osman yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, BAYAT DEREÇİFTLİK, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereciftlik İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Dalkara; Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Çiğiller; Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, tarla yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, Çiğiller Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Çiçekli; iç yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, DEPREM EVLERİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, AHIRCIK, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), FATİH_1, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, FATİH, Çiçekli Köyü İç Yol, Çiçekli Köyü İç Yoku, Çiçekli Köyü İç Köyü, KALE, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Çağlayan; ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, Çaglayan, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Boyalı; ÇAYBAŞI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Börez; Börez, Börez, Börez, ARAZİ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BEĞEL BÖREZ, Börez, Börez, merkez, Börez Köyü Yolu, Börez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Beğel; Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, BÖREZ MALAZ, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL BÖREZ, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, KALEMOĞLU BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, DEĞİRMEN BOĞAZI, Begel Köyü İç Yol, Begel, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Bayat; OKÇULAR, ALAN, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ATATÜRK BAYAT, ALAN BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Balıklı; Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI BAYAT, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Patika, Balıklı Köyü İç Yolu, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Bayat, Balıklı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Yeğenoba; ARAZİ YOLU, DAĞYAKA, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz59, İsimsiz52 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Kavakalan; ARAZİ YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Hamitköy; İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Dağdere; İsimsiz136, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 08:00:53.004-2025-02-22 09:00:10.699 saatleri arasında Çıtak; köy iç yolu, köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:11.185-2025-02-22 10:00:24.442 saatleri arasında Kayalıoğlu; İsimsiz33, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:11.185-2025-02-22 10:00:24.442 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:11.185-2025-02-22 10:00:24.442 saatleri arasında Hürriyet; Hal İci, Akhisar Galericiler Sitesi İç Yolu, 501. Sk., 461. Sk., 460. Sk., 450., 449. Sk., 448. Sk., 445. Sk., 440. Sk., 429. Sk., 428. Sk., 427. Sk., 426. Sk., 425. Sk., 424. Sk., 423. Sk., 422. Sk., 419. Sk., 418. Sk., 417. Sk., 416. Sk., 415. Sk., 414. Sk., 413. Sk., 412. Sk., 411. Sk., 410. Sk., 409. Sk., 405., 402. Sk., 401. Sk., 400. Sk., 396. Sk., 376. Sk., 224. (ŞEHİT MURAT İLERİGELEN), 223. Sk., 222., 221. Sk., 220. Sk., 219. Sk., 218. Sk., 217. Sk., 216. Sk., 215. Sk., 214., 213. Sk., 212. Sk., 211. Sk., 210. Sk., 209. Sk., 208. Sk., 207., 206. Sk., 205. Sk., 159sk., İsimsiz28, İsimsiz29, 463, İsimsiz33, manisa izmir yolu, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz49, İsimsiz87, İsimsiz71, İsimsiz92, İsimsiz97, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz106, İsimsiz108, İsimsiz111, İsimsiz99, İsimsiz121, İsimsiz123, İsimsiz126, İsimsiz138, 151.(HİLALİYE), 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), 418 sk, 444, 123. Sk., İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, 450, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz1, , 151, 463, Şehit Mehmet Dönmez Sk., Manisa Akhisar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:11.185-2025-02-22 10:00:24.442 saatleri arasında Ulu Camii; BALIKESİR YOLU, Akhisar Sındırgı Yolu, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, seyitahmet mah, İsimsiz48, İsimsiz86, 374 serpme evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:11.185-2025-02-22 10:00:24.442 saatleri arasında Seyit Ahmet; Zeytinciler Çarşısı İç Yolu, BALIKESİR YOLU, Akhisar Bergama Yolu, 192., 374, 374 serpme evler, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, 192, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, seyitahmet mah, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz26, İsimsiz16, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:11.185-2025-02-22 10:00:24.442 saatleri arasında Reşat Bey; 650, 649 Sk., 316. Sk., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 648, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz102, İsimsiz97, İsimsiz58, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz51, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:11.185-2025-02-22 10:00:24.442 saatleri arasında Ragıp Bey; O, BALIKESİR YOLU, 18. Sk., 17. Sk., 16/2. Sk., 16/1. Sk., 16. Sk., 158. Sk., 156. Sk., 155. Sk., 151 Sk., 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), 151. (HİLALİYE ), İsimsiz103, İsimsiz23, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:11.185-2025-02-22 10:00:24.442 saatleri arasında Hacı İshak; 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:11.185-2025-02-22 10:00:24.442 saatleri arasında Atatürk; 572. Sk., İsimsiz52, 572, İsimsiz37, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz18, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:11.185-2025-02-22 10:00:24.442 saatleri arasında Paşa; 13. Sk., 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:11.185-2025-02-22 10:00:24.442 saatleri arasında İnönü; 237., 236. Sk., 235. Sk., 234. Sk., 234 Sk., 233. Sk., 232. Sk., 231. Sk., 230. Sk., 229. Sk., 228. Sk., 227/1. Sk., 227. Sk., 226. Sk., 224. (ŞEHİT MURAT İLERİGELEN), 157. Sk., 154/1. Sk., 154. Sk., 153. Sk., 152. Sk., 150. Sk., 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), İsimsiz6, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Efendi; İsimsiz275, İsimsiz274, 280, İsimsiz271, İsimsiz269, İsimsiz268, İsimsiz267, İsimsiz265, İsimsiz264, İsimsiz263, İsimsiz261, İsimsiz259, İsimsiz258, İsimsiz257, İsimsiz255, İsimsiz254, İsimsiz250, İsimsiz249, İsimsiz248, İsimsiz247, İsimsiz246, İsimsiz245, İsimsiz244, İsimsiz243, İsimsiz242, İsimsiz241, 280 sk, İsimsiz239, 280, İsimsiz237, İsimsiz236, İsimsiz235, İsimsiz234, İsimsiz233, İsimsiz232, İsimsiz231, İsimsiz230, İsimsiz229, İsimsiz228, İsimsiz227, İsimsiz225, İsimsiz224, İsimsiz223, İsimsiz222, İsimsiz221, İsimsiz220, İsimsiz219, İsimsiz218, İsimsiz217, İsimsiz216, İsimsiz214, 273, İsimsiz212, İsimsiz210, İsimsiz209, İsimsiz208, İsimsiz207, İsimsiz206, 382, İsimsiz204, İsimsiz203, İsimsiz202, 280, İsimsiz200, İsimsiz199, 280sk, İsimsiz197, İsimsiz196, İsimsiz195, 280, İsimsiz193, 280, 280 sk, İsimsiz190, 381, İsimsiz188, İsimsiz186, İsimsiz185, İsimsiz184, İsimsiz183, 279, İsimsiz181, İsimsiz179, 279, ŞEHİT SERDAR DENİZER, İsimsiz172, İsimsiz170, İsimsiz169, İsimsiz168, İsimsiz167, İsimsiz165, İsimsiz164, İsimsiz163, İsimsiz162, İsimsiz161, İsimsiz160, 272/2, İsimsiz158, şehit serdar deniz er sk, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz153, 272/2, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz148, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz139, 279 sk, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz118, 382 serpme evler, İsimsiz116, İsimsiz115, İsimsiz114, 281/1, 280 KUZEYİ SERPME EVLER, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88, 383 serpme evler, 280 kuzeyi serpme evler, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, 280 sk kuzeyi serme evler, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz60, 267/1, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, 267/2, 270, İsimsiz34, İsimsiz33, 270, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, 270, 272, 272/3, 275 sokak, 280, , İsimsiz110, 267/1., 272., 279/2., 382., 270, 270 sk, 275, 382/2 sk, sokak3, 272/3, 267/1, 382, 273, 267/4, 96. Sk., 95., 86., 85. Sk., 84. Sk., 83. Sk., 73. Sk., 72., 71., 70. Sk., 69. Sk., 68., 66. Sk., 65. Sk., 64. Sk., 63. Sk., 62. Sk., 61. Sk., 60. Sk., 59/1. Sk., 59. Sk., 57. Sk., 56. Sk., 55., 49. Sk., 382/2., 382/1., 382. Sk., 381. Sk., 36. Sk., 280, 279/5. Sk., 279/4. Sk., 279/3. Sk., 279/1. Sk., 279. Sk., 278. Sk., 277/1. Sk., 277. Sk., 276/1. Sk., 276. Sk., 275. Sk., 274. Sk., 273., 272/4. Sk., 267/4, 272/2. Sk., 272/1. Sk., 271., 270/2. Sk., 270/1. Sk., 270., 269., 267/4. Sk., 267/3. Sk., 267/2. Sk., 267/1. Sk., 267. Sk., şehit serdar deniz er , 382, şehit serdar denizer sk, 267/1, 280, su kuyuları , 279/2, 280, 272/2, 279/1, şehit sedar denir er sk, t.s., 280sk, şehit serdar denir er sk, ŞEHİT SERDAR DENİZER , 382/2, 269, Akhisar Sındırgı Yolu, ŞEHİT SERDAR DENİZER, 267/4., 279., İsimsiz277, İsimsiz276 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Reşat Bey; 622. Sk., 603. Sk., 597. Sk., 595. Sk., 590/1. Sk., 589. Sk., 587. Sk., 586 Sk., 585. Sk., 584. Sk., 583. Sk., 366. Sk., 365. Sk., 592, 363. Sk., 335. Sk., 323., 333. Sk., 324. Sk., 321. Sk., 316. Sk., 289. Sk., 287. Sk., 192., 167/1. Sk., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 334, 363, 334, 364, 592, 594 sk, 613., 316.SK.SONU SERPME EVLER, İsimsiz115, İsimsiz89, 316/1, İsimsiz110, İsimsiz109, 316sk sonu serpme evler, İsimsiz152, halime keklik tr2, İsimsiz105, İsimsiz104, 167 serpme evler, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz96, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz71, GIDACILAR SİTESİ, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz54, İsimsiz143, İsimsiz141, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz25, İsimsiz19, İsimsiz2, , tekstilciler sitesi, 316.(RUMELİ), 643., 642. Sk., 641. Sk., 640. Sk., 638., 638 Sk, 637. Sk., 636. Sk., 634. Sk., 633. Sk., 632. Sk., 631. Sk., 630. Sk., 629. Sk., 625 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Cumhuriyet; 269., 265/1., 265. Sk., 263/2. Sk., 263/1. Sk., 263., 262. Sk., 260. Sk., 259/1., 259. Sk., 258/1., 258. Sk., 258 Sk., 257. Sk., 256/4. Sk., 256/3. Sk., 256., 256 Sk., 255 Sk., 251/1. Sk., 251., 256, 260, 256, 256, 258, 251 SK, ŞEHİT SERDAR DENİZER, 258., İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz59, 269, 258, İsimsiz54, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz45, 258, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz26, 256, İsimsiz24, 256, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, 269, 256, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Atatürk; 510., 510 sk, 522, 520., 167, Manisa Akhisar Yolu, 570. Sk., 569. Sk., 566. Sk., 565. Sk., 564. Sk., 559. Sk., 551. Sk., 550. Sk., 549. Sk., 547. Sk., 545. Sk., 544. Sk., 543. Sk., 542. Sk., 541. Sk., 540. Sk., 538., 536, 535, 534 Sk., 529., 527., 526. Sk., 524. Sk., 523. Sk., 522. Sk., 521. Sk., 519. Sk., 517. Sk., 514. Sk., 513. Sk., 511. Sk., 359. Sk., 358/1 Sk., 358. Sk., 357/2. Sk., 357. Sk., 356. Sk., 355. Sk., 354. Sk., 353/1. Sk., 353., 353. Sk., 352., 351. Sk., 350. Sk., 349. Sk., 348. Sk., 346 Sk., 345. Sk., 344. Sk., 340. Sk., 339. Sk., 338. Sk., 336. Sk., 197. Sk., ŞEHİT AHMET TEZCAN, 186/1.Sk., 186/1. Sk., 186., 186 Sk., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 166., 165. Sk., 164. (ŞEHİT SÜREYYA ATLIHAN), 163. Sk., 162., 161/2. Sk., 161., 160. Sk., 521, 535, 520, 547, 526, 161 sk, 569, 513, 558, İsimsiz102, İsimsiz101, 540, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, 533, 346, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz38, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, 542 sk, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, 510, 524, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Çamönü; 382 kuzeyi, İsimsiz64, İsimsiz61, İsimsiz60, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Bekirler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Ragıp Bey; BALIKESİR YOLU, 43. Sk., 26., 22., 20. Sk., 19. Sk., 18. Sk., 17. Sk., 16. Sk., 14. Sk., İsimsiz11, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Paşa; 8. Sk., 6., 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), 5. Sk., 34. Sk., 33., 32., 30., 3. Sk., 29. Sk., 27. Sk., 26., 2. Sk., 19. Sk., 145. Sk., 14. Sk., 13. Sk., 126. Sk., 125. Sk., 121. Sk., 12. Sk., 117. Sk., 11. Sk., 11 Sk., 10. Sk., 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), 28., 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Kethüda; 194, BALIKESİR YOLU, 47., 45 Sk., 44., 43. Sk., 42. Sk., 41. Sk., 40 Sk., 39. Sk., 38. Sk., 37. Sk., 26., 23. Sk., 22/1. Sk., 22., 195., 193. Sk., 190. Sk., 188. Sk., 183. Sk., 182., 181., 177. Sk., İsimsiz92, İsimsiz59, İsimsiz105, İsimsiz104, 378. Sk., 377. Sk., 376. Sk., 376 Sk., 375. Sk., 373/2 Sk., 373. Sk., 35 Sk., 34. Sk., 281. Sk., 279. Sk., 194 sk, 44, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Hacı İshak; İsimsiz10, İsimsiz11, 141. Sk., 142., 143. Sk., 202. Sk., 150. Sk., 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında İnönü; 227. Sk., 153. Sk., 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Has Hoca; 93. Sk., 91., 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), 142., 14. Sk., 133. Sk., 132. Sk., 131., 130. Sk., 129 Sk., 127. Sk., 118., 117. Sk., 114. Sk., 110. Sk., 109. Sk., 108. Sk., 107. Sk., 106. Sk., 105. Sk., 103. Sk., 10. Sk., 6., 5. Sk., 4.Sk., 2. Sk., 19. Sk., 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Ulu Camii; İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, seyitahmet mah, İsimsiz54, İsimsiz55, 388, İsimsiz57, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz65, 383 serpme evler, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz252, 478, İsimsiz83, 383 serpme evler, İsimsiz88, İsimsiz90, İsimsiz10, İsimsiz91, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, 386, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, 281/1, İsimsiz115, İsimsiz116, 384, SERPME EVLER, 282, 487, 180, 374 serpme evler, 3784 serpme evler, 385, 475 sk, 178. Sk., 179. Sk., 283, 181., 182., 198. Sk., 26., 280, 281. Sk., 282. Sk., 282/1. Sk., 282/2. Sk., 282/3. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 32., 33., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 373/1. Sk., 373/2 Sk., 374.KUZEYİ SERPMEEVLER, 375. Sk., 376. Sk., 377. Sk., 378. Sk., 388, 380. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 391. Sk., 393 Sk., 398. Sk., 399., 44., 44/1., 464. Sk., 465. Sk., 466. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 469. Sk., 47., 470. Sk., 472. Sk., 473., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 479 Sk., 48. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 481/1. Sk., 484. Sk., 49. Sk., 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), 51. Sk., 52. Sk., 53 Sk., 54. Sk., 55., 57. Sk., 58. Sk., Akhisar Sındırgı Yolu, 374 serpme evler, 282/1, 383, 374 sokak serpme evler, 473, 30., İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, 724, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, 374 kuzeyi serpme evler, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz86, 374 serpme evler, İsimsiz22, 374 SERPME EVLER, 374 serpme evler, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz60, 471, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Seyit Ahmet; 751., 790, Zeytinciler Çarşısı İç Yolu, 316.(RUMELİ), BALIKESİR YOLU, 745. Sk., 794. Sk., 790. Sk., 755., 784. Sk., 782. Sk., 775. Sk., 756. Sk., 754. Sk., 753. Sk., 752. Sk., 709. Sk., 643., 642. Sk., 641. Sk., 638., 192., 775, 745, 745, 613, 747, 316.SK.SONU SERPME EVLER, İsimsiz149, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz89, İsimsiz88, 192, 790 batısı küme evler, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz80, İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz45, İsimsiz43, 724, 786., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:14.013-2025-02-22 10:00:21.764 saatleri arasında Şeyhisa; 98. Sk., 97. Sk., 96. Sk., 95., 94. Sk., 92. Sk., 91., 90. Sk., 89. Sk., 88. Sk., 87. Sk., 86., 83. Sk., 82. Sk., 81sk., 81. Sk., 80. Sk., 79sk., 79 Sk., 78. Sk., 77sk., 77 Sk., 76sk., 73sk., 72sk., 72., 71., 68., 55., 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), 46. Sk., 25. Sk., 122. Sk., 122 Sk., 119sk., 118., İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz4, İsimsiz12, İsimsiz3, İsimsiz10, İsimsiz262, İsimsiz8, İsimsiz260, İsimsiz256, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz253, İsimsiz81, İsimsiz2, İsimsiz211, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Seğirdim; İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, çaltılı çukur, seğirdim, İsimsiz10, İsimsiz20, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, yeni, İsimsiz37, İsimsiz38, Seğirdim Köyü İç Yolu, semerkaya, , YENİ, yeni mah, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11, çaltılı çukur, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Şehitler; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, ŞEHİTLER, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz21, AKÇEŞME, Şehitler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Taşçılar; , Taşçılar Köyü İç Yolu, taşcılar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Topluca; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, Topluca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Yayakırıldık; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, MESTANLAR, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz46, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz90, yayakırıldık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Yenidoğan; , yenidoğan, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, YENİDOĞAN, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz5, İsimsiz2, YENİDOĞAN, YENİDOĞAN, Yenidoğan Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Akçaalan; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Akçaalan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Boyalılar; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Boyalılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Çoruk; , İsimsiz1, İsimsiz15, Çoruk Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Durasıl; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Hacıosmanlar; , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, dere, DERE MAH, Hacıosmanlar Köyü Yolu, Hacıosmanlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Harmandalı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, harmandalı, Akhisar Salihli Yolu, Harmandalı Köyü İç Yolu, Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Kavakalan; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz3, Kavakalan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Kızlaralanı; , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz2, Kızlaralanı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Kulaksızlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Hacı İshak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Hürriyet; , Akhisar Salihli Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Moralılar; , köy içi, İsimsiz2, İsimsiz141, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz15, Moralılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Pınarcık; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, harmandalı, Akhisar Salihli Yolu, Pınarcık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Rahmiye; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:15.669-2025-02-22 10:00:25.916 saatleri arasında Sarıçalı; , İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Akhisar Salihli Yolu, Sarıçalı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Yeğenoba; Yeğenoba Köyü İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, ARAZİ YOLU, DAĞYAKA, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, Yeğenoba, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz76, İsimsiz34, İsimsiz75, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz74, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Yayakırıldık; yayakırıldık, Yayakırıldık Köyü İç Yolu, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz100, İsimsiz98, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz88, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz32, YAYAKIRILDIK, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz14, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Pekmezci; Pekmezci Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Kömürcü; DEREİÇİ, KÖMÜRCÜ, Kömürcü Köyü Yolu, Akhisar Gördes Yolu, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz322, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz321, İsimsiz320, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Kocakağan; İsimsiz158, İsimsiz150, İsimsiz82, İsimsiz76 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Kavakalan; ARAZİ YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Hanpaşa; Köy Yolu, Hanpaşa Köyü Yolu, aşakışla, akköy, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz45, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz257, İsimsiz5, İsimsiz3, cevizli dere, İsimsiz254, hanpaşa, İsimsiz1, İsimsiz41, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Hamitköy; Hamitköy Köyü İç Yolu, hamit, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Hacıibrahimler; Pekmezci Köyü Yolu, Hacıibrahimler Köyü Yolu, Akhisar Gördes Yolu, hacıibrahimler ova, HACIİBRAHİMLER, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İhacıibrahimler, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Gökçeler; Gökçeler Köyü İç Yolu, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Göcek; Göcek Köyü Yolu, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz34, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Dağdere; CEVİZLİDERE, mehmet akif ersoy cd, oruçalan, güldürmez, dağdere, İnebey Cd., Çıtak Köyü İç Yolu, Namazla Cd., Kazım Karabekir Cd., Fatih Sultan Mehmet Cd., Ebul Feyz Elçibey Sk., Benzinlik İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, Adnan Menderes Cd., Abdulhamit Sk., 7. Sk., 6. Sk., 34. Sk., 32. Sk., 31. Sk., 30. Sk., 26. Sk., 25. Sk., 24. Sk., 23. Sk., 21. Sk., 20. Sk., 2. Sk., 18. Sk., 17. Sk., 16. Sk., 15. Sk., 13. Sk., güdürmez mevki, cevizli dere, cevizli dere, cevizli dere, kaşıyaka küme evler, cevizli dere, HANPAŞA KÖMÜRCÜ, İsimsiz328, sarıdede, İsimsiz326, İsimsiz325, İsimsiz323, İsimsiz319, İsimsiz315, İsimsiz314, İsimsiz313, İsimsiz312, İsimsiz311, sarı dede, İsimsiz309, İsimsiz308, İsimsiz307, İsimsiz306, İsimsiz305, İsimsiz303, İsimsiz302, İsimsiz301, İsimsiz299, İsimsiz298, İsimsiz296, İsimsiz295, İsimsiz294, İsimsiz293, İsimsiz292, İsimsiz291, İsimsiz290, sarıdede, İsimsiz288, İsimsiz287, İsimsiz285, İsimsiz283, İsimsiz282, İsimsiz281, İsimsiz280, İsimsiz279, İsimsiz278, İsimsiz277, İsimsiz276, İsimsiz275, İsimsiz274, İsimsiz273, İsimsiz271, İsimsiz269, İsimsiz268, İsimsiz267, İsimsiz265, İsimsiz264, İsimsiz263, karagözler, İsimsiz261, İsimsiz260, İsimsiz259, İsimsiz258, İsimsiz256, İsimsiz252, İsimsiz251, İsimsiz250, İsimsiz249, İsimsiz247, İsimsiz246, İsimsiz245, İsimsiz243, İsimsiz242, İsimsiz239, İsimsiz238, İsimsiz237, İsimsiz236, İsimsiz234, İsimsiz232, İsimsiz230, İsimsiz229, İsimsiz227, İsimsiz226, 28., 27., İsimsiz222, İsimsiz220, İsimsiz219, İsimsiz218, İsimsiz217, İsimsiz213, İsimsiz212, İsimsiz209, İsimsiz207, İsimsiz206, İsimsiz205, İsimsiz203, İsimsiz202, İsimsiz195, İsimsiz194, İsimsiz193, İsimsiz192, İsimsiz191, İsimsiz190, İsimsiz189, İsimsiz187, İsimsiz186, İsimsiz185, İsimsiz184, İsimsiz183, İsimsiz182, İsimsiz181, İsimsiz180, İsimsiz179, İsimsiz178, İsimsiz177, İsimsiz176, İsimsiz174, İsimsiz173, İsimsiz172, İsimsiz169, İsimsiz168, İsimsiz167, İsimsiz166, İsimsiz164, İsimsiz163, karagözler, İsimsiz161, İsimsiz160, İsimsiz159, İsimsiz158, İsimsiz157, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz154, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz148, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz139, 7 sokak, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz116, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, karagözler, SÜLEYMAN DEMİREL, ORUÇALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:16.114-2025-02-22 10:00:25.813 saatleri arasında Çıtak; Çıtak Köyü İç Yolu, köy iç yolu, köy iç yolu, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, çıtak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:23.708-2025-02-22 15:00:33.801 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:23.708-2025-02-22 15:00:33.801 saatleri arasında Süleymanlı OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:23.708-2025-02-22 15:00:33.801 saatleri arasında Çobanhasan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:23.708-2025-02-22 15:00:33.801 saatleri arasında Medar; , Şirinköy Konut Yapı Kooperatif, İsimsiz46, İsimsiz13, İsimsiz43, İsimsiz44, danak ormanı mevki, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz135, İsimsiz136, DANA ORMANI , İsimsiz137, İsimsiz167, İsimsiz168, İsimsiz169, İsimsiz170, İsimsiz171, İsimsiz172, MARONGOZLAR SİTESİ, marangozlar sitesi, Akhisar Bergama Yolu, Şirinköy Konut Yapı Kooperatif İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:23.708-2025-02-22 15:00:33.801 saatleri arasında Seyit Ahmet; İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:23.708-2025-02-22 15:00:33.801 saatleri arasında Süleymanlı; , 5 Eylül Cd., Mürsel Paşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:23.708-2025-02-22 15:00:33.801 saatleri arasında Tütenli; , TURŞUNLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:23.708-2025-02-22 15:00:33.801 saatleri arasında Yatağan; , İsimsiz148 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:23.708-2025-02-22 15:00:33.801 saatleri arasında Zeytinliova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:32.822-2025-02-22 15:00:40.404 saatleri arasında Sarnıçköy; İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , Sarnıçköy Köyü İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, sarnıç yeni mahalle, SARNIÇLÖY, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:32.822-2025-02-22 15:00:40.404 saatleri arasında Ulu Camii; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:32.822-2025-02-22 15:00:40.404 saatleri arasında Efendi; 382 sepme evler, İsimsiz72, 382/1, çamönü, 270, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:32.822-2025-02-22 15:00:40.404 saatleri arasında Kabaağaçkıran; Kabaağaçkıran Köyü İç Yolu, İsimsiz23, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:32.822-2025-02-22 15:00:40.404 saatleri arasında Hasköy; Hasköy Köyü İç Yolu, has köy, hasköy, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, hasköy, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, 270, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:32.822-2025-02-22 15:00:40.404 saatleri arasında Göcek; İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:32.822-2025-02-22 15:00:40.404 saatleri arasında Çamönü; , İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz64, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, ÇAMÖNÜ, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, ç, Çamönü Köyü İç Yolu, ÇAMÖNÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:32.822-2025-02-22 15:00:40.404 saatleri arasında Durasıl; Durasıl Köyü İç Yolu, durasıl hüseyincikler, İsimsiz5, İsimsiz1, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz24, durasıl, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:32.822-2025-02-22 15:00:40.404 saatleri arasında Çoruk; Çoruk Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:32.822-2025-02-22 15:00:40.404 saatleri arasında Yenidoğan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:32.822-2025-02-22 15:00:40.404 saatleri arasında Ulupınar; Ulupınar Köyü İç Yolu, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz30, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Beyoba; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Kayalıoğlu; , süslü sk, yeşil deresk, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz27, barboros, pınarbaşı, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz41, İsimsiz43, Pınarbaşı sk, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz56, İsimsiz62, İsimsiz65, İsimsiz68, İsimsiz69, GÖRDÜK SK, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz76, İsimsiz79, İsimsiz87, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz99, SÜSLÜ, İsimsiz102, İsimsiz106, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz117, süslü, İsimsiz120, İsimsiz126, İsimsiz128, hilaliye eğitim vakfı, İsimsiz131, SÜSLÜ SK, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz137, İsimsiz138, İsimsiz139, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz148, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz141, İsimsiz10, İsimsiz146, İsimsiz147, İsimsiz16, İsimsiz45, İsimsiz156, İsimsiz157, İsimsiz23, pınarbaşı, süslü, istiklal, selvi, yeşil, balkar çıkmazı, KAYALIOĞLU, yeşildere, yıldız, Ara Sk., Barbaros Sk., Bağlarbaşı Sk., Başar Çıkmazı, Bozkurt Sk., Cihan Sk., Dedebaşı Sk., Derya Sk., Dilek Sk., Doğuca Köyü İç Yolu, Ferah Sk., Gürdük Sk., Hafız Mümin Sk., Hilal Sk., Hisar Sk., Karagöz Sk., Karanfil Sk., Manisa Akhisar Yolu, Mehtap Sk., Okul Sk., Osman Ahmet Uz Sk., Rahmiye Köyü İç Yolu, Serdar Sk., Yıldız Sk., Zafer Cd., Zambak Sk., Zeytin Sk., Çamlık Sk., Özgür Sk., Özlem Sk., Öztürk Sk., İstiklal Cd., Şükrü Şahin Sk., AVCI ÇIKMAZI, barboros, yeşil yunus, pınarbaşı sk, BARBAROS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Doğuca; , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz23, Doğuca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Kapaklı; , İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Mecidiye; , 23 sk, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, 20, İsimsiz57, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz86, İsimsiz91, İsimsiz2, İsimsiz95, İsimsiz12, İsimsiz96, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz7, İsimsiz108, 1. Sk., 12 Nolu Sk., 13. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20., 21. Sk., 22. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 3. Sk., 4. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., Atatürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Hürriyet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Rahmiye; , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, Rahmiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Ballıca; , İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Dereköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Işıkköy; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, Işıkköy Köy Yolu, Işıkköy Köyü İç Yolu, IŞIKKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Sakarkaya; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Dağdere; Kazım Karabekir Cd., Namazla Cd., Çıtak Köyü İç Yolu, İnebey Cd., dağdere, güldürmez, oruçalan, mehmet akif ersoy cd, CEVİZLİDERE, , ORUÇALAN, SÜLEYMAN DEMİREL, karagözler, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz136, İsimsiz137, 7 sokak, İsimsiz139, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz146, İsimsiz147, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz152, İsimsiz153, İsimsiz154, İsimsiz155, İsimsiz156, İsimsiz157, İsimsiz158, İsimsiz159, İsimsiz160, İsimsiz161, karagözler, İsimsiz163, İsimsiz164, İsimsiz166, İsimsiz167, İsimsiz168, İsimsiz169, İsimsiz172, İsimsiz173, İsimsiz174, İsimsiz176, İsimsiz177, İsimsiz178, İsimsiz179, İsimsiz180, İsimsiz181, İsimsiz182, İsimsiz183, İsimsiz184, İsimsiz185, İsimsiz186, İsimsiz187, İsimsiz189, İsimsiz190, İsimsiz191, İsimsiz192, İsimsiz193, İsimsiz194, İsimsiz195, İsimsiz202, İsimsiz203, İsimsiz205, İsimsiz206, İsimsiz207, İsimsiz209, İsimsiz212, İsimsiz213, İsimsiz217, İsimsiz218, İsimsiz219, İsimsiz220, İsimsiz222, 27., 28., İsimsiz226, İsimsiz227, İsimsiz229, İsimsiz230, İsimsiz232, İsimsiz234, İsimsiz236, İsimsiz237, İsimsiz238, İsimsiz239, İsimsiz242, İsimsiz243, İsimsiz245, İsimsiz246, İsimsiz247, İsimsiz249, İsimsiz250, İsimsiz251, İsimsiz252, İsimsiz256, İsimsiz258, İsimsiz259, İsimsiz260, İsimsiz261, karagözler, İsimsiz263, İsimsiz264, İsimsiz265, İsimsiz267, İsimsiz268, İsimsiz269, İsimsiz271, İsimsiz273, İsimsiz274, İsimsiz275, İsimsiz276, İsimsiz277, İsimsiz278, İsimsiz279, İsimsiz280, İsimsiz281, İsimsiz282, İsimsiz283, İsimsiz285, İsimsiz287, İsimsiz288, sarıdede, İsimsiz290, İsimsiz291, İsimsiz292, İsimsiz293, İsimsiz294, İsimsiz295, İsimsiz296, İsimsiz298, İsimsiz299, İsimsiz301, İsimsiz302, İsimsiz303, İsimsiz305, İsimsiz306, İsimsiz307, İsimsiz308, İsimsiz309, sarı dede, İsimsiz311, İsimsiz312, İsimsiz313, İsimsiz314, İsimsiz315, İsimsiz319, İsimsiz323, İsimsiz325, İsimsiz326, sarıdede, İsimsiz328, HANPAŞA KÖMÜRCÜ, cevizli dere, kaşıyaka küme evler, cevizli dere, cevizli dere, cevizli dere, güdürmez mevki, 13. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 30. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 34. Sk., 6. Sk., 7. Sk., Abdulhamit Sk., Adnan Menderes Cd., Akhisar Gördes Yolu, Benzinlik İç Yolu, Ebul Feyz Elçibey Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Göcek; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz44, İsimsiz42, Göcek Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Gökçeler; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Gökçeler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Hacıibrahimler; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İhacıibrahimler, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, HACIİBRAHİMLER, hacıibrahimler ova, Akhisar Gördes Yolu, Hacıibrahimler Köyü Yolu, Pekmezci Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Hamitköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz18, hamit, Hamitköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Hanpaşa; , İsimsiz41, İsimsiz1, hanpaşa, İsimsiz254, cevizli dere, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz257, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz45, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, akköy, aşakışla, Hanpaşa Köyü Yolu, Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Kavakalan; , ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Kocakağan; İsimsiz76, İsimsiz82, İsimsiz150, İsimsiz158 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Kömürcü; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz320, İsimsiz321, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz322, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, Akhisar Gördes Yolu, Kömürcü Köyü Yolu, KÖMÜRCÜ, DEREİÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Pekmezci; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Pekmezci Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Yayakırıldık; , İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, YAYAKIRILDIK, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz88, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz98, İsimsiz100, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, Yayakırıldık Köyü İç Yolu, yayakırıldık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Yeğenoba; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz74, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz75, İsimsiz34, İsimsiz76, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, Yeğenoba, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, DAĞYAKA, ARAZİ YOLU, Akhisar Gördes Yolu, Yeğenoba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:08.573-2025-02-22 17:00:16.215 saatleri arasında Çıtak; , çıtak, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz15, İsimsiz18, köy iç yolu, köy iç yolu, Çıtak Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Ulu Camii; İsimsiz83, 383 serpme evler, İsimsiz88, İsimsiz90, 481/1. Sk., İsimsiz10, İsimsiz91, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, 386, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, 281/1, İsimsiz115, İsimsiz116, 384, SERPME EVLER, 282, 487, 180, 374 serpme evler, 3784 serpme evler, 385, 475 sk, 178. Sk., 179. Sk., 283, 181., 182., 198. Sk., 26., 280, 281. Sk., 282. Sk., 282/1. Sk., 282/2. Sk., 282/3. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 32., 33., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 373/1. Sk., 373/2 Sk., 374.KUZEYİ SERPMEEVLER, 375. Sk., 376. Sk., 377. Sk., 378. Sk., 388, 380. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 391. Sk., 481. Sk., 480. Sk., 48. Sk., 479 Sk., 393 Sk., 398. Sk., 399., 476. Sk., 475. Sk., 474. Sk., 473., 472. Sk., 470. Sk., 47., 469. Sk., 468. Sk., 467. Sk., 466. Sk., 465. Sk., 464. Sk., 44/1., 44., 30., 473, 374 sokak serpme evler, 383, 282/1, 374 serpme evler, Akhisar Sındırgı Yolu, 58. Sk., 57. Sk., 55., 54. Sk., 53 Sk., 52. Sk., , 51. Sk., 471, İsimsiz60, İsimsiz15, İsimsiz18, 374 serpme evler, 374 SERPME EVLER, İsimsiz22, 374 serpme evler, İsimsiz86, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, 374 kuzeyi serpme evler, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39, 724, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, seyitahmet mah, 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), 49. Sk., 484. Sk., İsimsiz54, İsimsiz55, 388, İsimsiz57, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz65, 383 serpme evler, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz252, 478 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Efendi; İsimsiz209, İsimsiz210, İsimsiz212, 273, İsimsiz214, İsimsiz216, İsimsiz217, İsimsiz218, İsimsiz219, İsimsiz220, İsimsiz221, İsimsiz222, İsimsiz223, İsimsiz224, İsimsiz225, İsimsiz227, İsimsiz228, İsimsiz229, İsimsiz230, İsimsiz231, İsimsiz232, İsimsiz233, İsimsiz234, İsimsiz235, İsimsiz236, İsimsiz237, 280, İsimsiz239, 280 sk, İsimsiz241, İsimsiz242, İsimsiz243, İsimsiz244, İsimsiz245, İsimsiz246, İsimsiz247, İsimsiz248, İsimsiz249, İsimsiz250, İsimsiz254, İsimsiz255, İsimsiz257, İsimsiz258, İsimsiz259, İsimsiz261, İsimsiz263, İsimsiz264, İsimsiz265, ŞEHİT SERDAR DENİZER, Akhisar Sındırgı Yolu, 269, 382/2, ŞEHİT SERDAR DENİZER , şehit serdar denir er sk, 280sk, t.s., şehit sedar denir er sk, 279/1, 272/2, 280, 279/2, su kuyuları , 280, 267/1, şehit serdar denizer sk, 382, şehit serdar deniz er , 267. Sk., 267/1. Sk., 267/2. Sk., 267/3. Sk., 267/4. Sk., 269., 270., 270/1. Sk., 270/2. Sk., 271., 272/1. Sk., 272/2. Sk., 267/4, 272/4. Sk., 273., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 276/1. Sk., 277. Sk., 277/1. Sk., 278. Sk., 279. Sk., 279/1. Sk., 279/3. Sk., 279/4. Sk., 279/5. Sk., 280, 36. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 382/1., 382/2., 49. Sk., 55., 56. Sk., 57. Sk., 59. Sk., 59/1. Sk., 60. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 68., 69. Sk., 70. Sk., 71., 72., 73. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86., 95., 96. Sk., 267/4, 273, 382, 267/1, 272/3, sokak3, 382/2 sk, 275, 267/4., 279., İsimsiz277, İsimsiz276, İsimsiz275, İsimsiz274, 280, İsimsiz271, İsimsiz269, İsimsiz268, İsimsiz267, 270 sk, 270, 382., 279/2., , 280, 275 sokak, 272/3, 272, 270, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz24, 272., 267/1., İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, 270, İsimsiz33, İsimsiz34, 270, 267/2, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz54, 267/1, İsimsiz60, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, 280 sk kuzeyi serme evler, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz82, İsimsiz83, 280 kuzeyi serpme evler, 383 serpme evler, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, 280 KUZEYİ SERPME EVLER, 281/1, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz116, 382 serpme evler, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz136, 279 sk, İsimsiz139, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz146, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, 272/2, İsimsiz153, İsimsiz155, İsimsiz156, şehit serdar deniz er sk, İsimsiz158, 272/2, İsimsiz160, İsimsiz161, İsimsiz162, İsimsiz163, İsimsiz164, İsimsiz165, İsimsiz167, İsimsiz168, İsimsiz169, İsimsiz170, İsimsiz172, ŞEHİT SERDAR DENİZER, 279, İsimsiz179, İsimsiz181, 279, İsimsiz183, İsimsiz184, İsimsiz185, İsimsiz186, İsimsiz188, 381, İsimsiz190, 280 sk, 280, İsimsiz193, 280, İsimsiz195, İsimsiz196, İsimsiz197, 280sk, İsimsiz199, İsimsiz200, 280, İsimsiz202, İsimsiz203, İsimsiz204, 382, İsimsiz206, İsimsiz207, İsimsiz208 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Hacı İshak; İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, 141. Sk., 142., 143. Sk., 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), 150. Sk., 202. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Has Hoca; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), 19. Sk., 2. Sk., 4.Sk., 5. Sk., 6., 10. Sk., 103. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 110. Sk., 114. Sk., 117. Sk., 118., 127. Sk., 129 Sk., 130. Sk., 131., 132. Sk., 133. Sk., 14. Sk., 142., 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), 91., 93. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında İnönü; , 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), 153. Sk., 227. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Kethüda; , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11, 44, 194 sk, 279. Sk., 281. Sk., 34. Sk., 35 Sk., 373. Sk., 373/2 Sk., 375. Sk., 376 Sk., 376. Sk., 377. Sk., 378. Sk., İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz59, İsimsiz92, 177. Sk., 181., 182., 183. Sk., 188. Sk., 190. Sk., 193. Sk., 195., 22., 22/1. Sk., 23. Sk., 26., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 40 Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44., 45 Sk., 47., BALIKESİR YOLU, 194 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Atatürk; 542 sk, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, 526, 161 sk, 569, 513, 558, İsimsiz102, İsimsiz101, 540, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz38, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, 547, 520, 535, 521, 160. Sk., İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz96, İsimsiz78, 161., 161/2. Sk., 162., 163. Sk., 164. (ŞEHİT SÜREYYA ATLIHAN), 165. Sk., 166., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 186 Sk., 186., 186/1. Sk., 186/1.Sk., ŞEHİT AHMET TEZCAN, 197. Sk., 336. Sk., 338. Sk., 339. Sk., 340. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346 Sk., 348. Sk., 349. Sk., 350. Sk., İsimsiz84, 351. Sk., 352., 353. Sk., 353., 353/1. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 357/2. Sk., 358. Sk., 533, 346, İsimsiz2, İsimsiz93, İsimsiz1, 510, 510., 510 sk, 522, 520., 167, Manisa Akhisar Yolu, 570. Sk., 569. Sk., 566. Sk., 565. Sk., 564. Sk., 559. Sk., 551. Sk., 550. Sk., 549. Sk., 547. Sk., 545. Sk., 544. Sk., 543. Sk., 542. Sk., 541. Sk., 540. Sk., 538., 536, 535, 534 Sk., 529., 527., 526. Sk., 524. Sk., 523. Sk., 522. Sk., 521. Sk., 358/1 Sk., 359. Sk., 511. Sk., 513. Sk., 514. Sk., İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz92, , 517. Sk., 524, 519. Sk., İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Paşa; , İsimsiz12, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), 28., 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), 10. Sk., 11 Sk., 11. Sk., 117. Sk., 12. Sk., 121. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 145. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 26., 27. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30., 32., 33., 34. Sk., 5. Sk., 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), 6., 8. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Ragıp Bey; , İsimsiz1, İsimsiz11, 14. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 22., 26., 43. Sk., BALIKESİR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Reşat Bey; , İsimsiz2, İsimsiz19, İsimsiz25, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz141, İsimsiz143, İsimsiz54, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, GIDACILAR SİTESİ, İsimsiz71, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz96, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, 167 serpme evler, İsimsiz104, İsimsiz105, halime keklik tr2, İsimsiz152, 316sk sonu serpme evler, İsimsiz109, İsimsiz110, 316/1, İsimsiz89, İsimsiz115, 316.SK.SONU SERPME EVLER, 613., 594 sk, 592, 364, 334, 363, 334, 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 167/1. Sk., 192., 287. Sk., 289. Sk., 316. Sk., 321. Sk., 324. Sk., 333. Sk., 323., 335. Sk., 363. Sk., 592, 365. Sk., 366. Sk., 583. Sk., 584. Sk., 585. Sk., 586 Sk., 587. Sk., 589. Sk., 590/1. Sk., 595. Sk., 597. Sk., 603. Sk., 622. Sk., 625 Sk., 629. Sk., 630. Sk., 631. Sk., 632. Sk., 633. Sk., 634. Sk., 636. Sk., 637. Sk., 638 Sk, 638., 640. Sk., 641. Sk., 642. Sk., 643., 316.(RUMELİ), tekstilciler sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz26, 256, İsimsiz24, 256, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, 269, 256, İsimsiz60, İsimsiz59, 269, 258, İsimsiz54, 258. Sk., 258 Sk., 257. Sk., 256/4. Sk., 256/3. Sk., 256., 256 Sk., 255 Sk., 251/1. Sk., 251., 256, 260, 256, 256, 258, 251 SK, ŞEHİT SERDAR DENİZER, 258., İsimsiz63, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz45, 258, , 258/1., 259. Sk., 259/1., 260. Sk., 262. Sk., 263., 263/1. Sk., 263/2. Sk., 265. Sk., 265/1., 269. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Çamönü; İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz64, 382 kuzeyi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Bekirler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Şeyhisa; , İsimsiz1, İsimsiz211, İsimsiz2, İsimsiz81, İsimsiz253, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz256, İsimsiz260, İsimsiz8, İsimsiz262, İsimsiz10, İsimsiz3, İsimsiz12, İsimsiz4, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz11, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz19, 118., 119sk., 122 Sk., 122. Sk., 25. Sk., 46. Sk., 50.(HAŞİM HAŞİMOĞLU), 55., 68., 71., 72., 72sk., 73sk., 76sk., 77 Sk., 77sk., 78. Sk., 79 Sk., 79sk., 80. Sk., 81. Sk., 81sk., 82. Sk., 83. Sk., 86., 87. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 90. Sk., 91., 92. Sk., 94. Sk., 95., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:17.645-2025-02-22 17:00:23.829 saatleri arasında Seyit Ahmet; , 786., 724, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, 790 batısı küme evler, 192, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz146, İsimsiz149, 316.SK.SONU SERPME EVLER, 747, 613, 745, 745, 775, 192., 638., 641. Sk., 642. Sk., 643., 709. Sk., 752. Sk., 753. Sk., 754. Sk., 756. Sk., 775. Sk., 782. Sk., 784. Sk., 755., 790. Sk., 794. Sk., 745. Sk., BALIKESİR YOLU, 316.(RUMELİ), Zeytinciler Çarşısı İç Yolu, 790, 751. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:22.661-2025-02-22 17:00:29.931 saatleri arasında İnönü; 231. Sk., 230. Sk., 229. Sk., 228. Sk., 227/1. Sk., 227. Sk., 226. Sk., 224. (ŞEHİT MURAT İLERİGELEN), 157. Sk., 154/1. Sk., 154. Sk., 153. Sk., 152. Sk., 150. Sk., 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), İsimsiz6, İsimsiz5, , 232. Sk., 233. Sk., 234 Sk., 234. Sk., 235. Sk., 236. Sk., 237. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:22.661-2025-02-22 17:00:29.931 saatleri arasında Hürriyet; 151, 463, Şehit Mehmet Dönmez Sk., Manisa Akhisar Yolu, Hal İci, Akhisar Galericiler Sitesi İç Yolu, 501. Sk., 461. Sk., 460. Sk., 450., 449. Sk., 448. Sk., 445. Sk., 440. Sk., 429. Sk., 428. Sk., 427. Sk., 426. Sk., 425. Sk., 424. Sk., 423. Sk., 422. Sk., 419. Sk., 418. Sk., 417. Sk., 416. Sk., 415. Sk., 414. Sk., 413. Sk., 412. Sk., 411. Sk., 410. Sk., 409. Sk., 405., 402. Sk., 401. Sk., 400. Sk., 396. Sk., 376. Sk., 224. (ŞEHİT MURAT İLERİGELEN), 223. Sk., 222., 221. Sk., 220. Sk., 219. Sk., 218. Sk., 217. Sk., 216. Sk., 215. Sk., 214., 213. Sk., 212. Sk., 211. Sk., 210. Sk., 209. Sk., 208. Sk., 207., 206. Sk., 205. Sk., 159sk., 123. Sk., 444, 418 sk, 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), 151.(HİLALİYE), İsimsiz138, İsimsiz126, İsimsiz123, İsimsiz121, İsimsiz99, İsimsiz111, İsimsiz108, İsimsiz106, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz97, İsimsiz92, İsimsiz71, İsimsiz87, İsimsiz49, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, manisa izmir yolu, İsimsiz33, 463, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, 450, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:22.661-2025-02-22 17:00:29.931 saatleri arasında Hacı İshak; 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:22.661-2025-02-22 17:00:29.931 saatleri arasında Atatürk; 572. Sk., İsimsiz52, 572, İsimsiz37, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz18, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:22.661-2025-02-22 17:00:29.931 saatleri arasında Kayalıoğlu; İsimsiz33, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:22.661-2025-02-22 17:00:29.931 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:22.661-2025-02-22 17:00:29.931 saatleri arasında Paşa; 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), 13. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:22.661-2025-02-22 17:00:29.931 saatleri arasında Ragıp Bey; , İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz23, İsimsiz103, 151. (HİLALİYE ), 1.(TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY), 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), 151 Sk., 155. Sk., 156. Sk., 158. Sk., 16. Sk., 16/1. Sk., 16/2. Sk., 17. Sk., 18. Sk., BALIKESİR YOLU, O elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:22.661-2025-02-22 17:00:29.931 saatleri arasında Reşat Bey; , İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz58, İsimsiz97, İsimsiz102, İsimsiz59, İsimsiz60, 648, 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 316. Sk., 649 Sk., 650 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:22.661-2025-02-22 17:00:29.931 saatleri arasında Seyit Ahmet; , İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz26, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, seyitahmet mah, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, 192, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz71, İsimsiz72, 374 serpme evler, 374, 192., Akhisar Bergama Yolu, BALIKESİR YOLU, Zeytinciler Çarşısı İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 15:00:22.661-2025-02-22 17:00:29.931 saatleri arasında Ulu Camii; , 374 serpme evler, İsimsiz86, İsimsiz48, seyitahmet mah, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, Akhisar Sındırgı Yolu, BALIKESİR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Çıtak; köy iç yolu, köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Yeğenoba; ARAZİ YOLU, DAĞYAKA, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz59, İsimsiz52 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Kavakalan; ARAZİ YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Hamitköy; İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 17:01:12.704-2025-02-22 18:01:26.029 saatleri arasında Dağdere; İsimsiz136, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.5-2025-02-22 15:00:07.944 saatleri arasında Aksoy; 194. Sk., 190. Sk., 182. Sk., isimsiz, SAĞLIK MAH.201SOK., Acısu Cd., 201 sok, , ŞÜHEDA, Site Arası Yolu, Millet Cd., GÖKÇEPINAR, Fevzipaşa Cd., Askeriye Cd., 237. Sk., 235. Sk., 231. Sk., 229. Sk., 223. Sk., 219., 217. Sk., 211. Sk., 210. Sk., 208., 207. Sk., 206. Sk., 204. Sk., 200. Sk., 198. Sk., 192. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.5-2025-02-22 15:00:07.944 saatleri arasında Karaağaç; SAĞLIK MAH.201SOK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.5-2025-02-22 15:00:07.944 saatleri arasında Bahçecik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.5-2025-02-22 15:00:07.944 saatleri arasında Seyrantepe; Şehit Polis Yüksel Özdemir Cd., Hürriyet Cd., FERAH, Fatih Cd., DERBENT, 169. Sk., 165. Sk., 163. Sk., 161. Sk., 159. Sk., 157. Sk., 155., 153. Sk., 151. Sk., 150. Sk., 148. Sk., 146. Sk., 144. Sk., 142. Sk., 140. Sk., 138. Sk., 138, 136. Sk., 134. Sk., 132. Sk., 130. Sk., 128. Sk., 124. Sk., 122. Sk., 117., İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.5-2025-02-22 15:00:07.944 saatleri arasında Şehitler; 117., FERAH, DERBENT, 68. Sk., 131. Sk., 129. Sk., 115. Sk., İsimsiz7, İsimsiz12, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.5-2025-02-22 15:00:07.944 saatleri arasında Sağlık; ŞÜHEDA, Şehit Polis Yüksel Özdemir Cd., ZİYA GÖKALP, GÖKÇEPINAR, Fevzipaşa Cd., Askeriye Cd., Acısu Cd., 197. Sk., 195. Sk., 193. Sk., 191. Sk., 190. Sk., 189. Sk., 187. Sk., 185/1. Sk., 185., 184. Sk., 183. Sk., 182. Sk., 181. Sk., 180. Sk., 179. Sk., 178. Sk., 177. Sk., 176. Sk., 175. Sk., 174. Sk., 173. Sk., 172. Sk., 170. Sk., 168. Sk., 166. Sk., 165. Sk., 164. Sk., 164, 162. Sk., 160. Sk., 158. Sk., 156. Sk., 154., 152. Sk., 117., SAĞLIK MAH.201SOK., 201., 171. Sk, 118. Sk, KURUDERE, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz5, 201., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.5-2025-02-22 15:00:07.944 saatleri arasında Özyurt; 878. Sk., 836. Sk., 834. Sk., 832. Sk., 826. Sk., 791. Sk., 789. Sk., 779. Sk., 775. Sk., 773. Sk., 769. Sk., İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.5-2025-02-22 15:00:07.944 saatleri arasında Namık Kemal; ŞÜHEDA, Fevzipaşa Cd., FERAH, 137. Sk, 118. Sk, 114. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.5-2025-02-22 15:00:07.944 saatleri arasında Mithatpaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:00.5-2025-02-22 15:00:07.944 saatleri arasında Cumhuriyet; Menderes Cd., Fevzipaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:07.297-2025-02-22 15:00:14.333 saatleri arasında Çukuroba; Aşağıçukuroba Köyü İç Yolu, Aşağıçukuroba Köyü Yolu, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:07.297-2025-02-22 15:00:14.333 saatleri arasında Yenipazar; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:56.716-2025-02-22 15:00:03.925 saatleri arasında Aksoy; , 194. Sk., 202. Sk., 204. Sk., 221., 223. Sk., 225., Millet Cd., ŞÜHEDA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:59.221-2025-02-22 15:00:06.664 saatleri arasında Cumhuriyet; 310. Sk., GÜRSEL, 77., 75. Sk., 71. Sk., 572. Sk., 331. Sk., 325. Sk., 321. Sk., 320. Sk., 319. Sk., 314. Sk., 312. Sk., 306. Sk., 304. Sk., 302. Sk., 296., İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 09:00:08.643-2025-02-22 17:00:20.615 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; KONUR, GÜNDOĞDU, FİDAN, EVREN, Bozyaka Sk., BAYRAK, sssss, BARIŞ, KAYALAR, MERGEN, CAMİİ, ERDEL, ŞAHİN, AKAR, GÜLMEZ, İsimsiz1253, İsimsiz1252, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz4, , iç yol, ÖZDEMİR, Teksöz Sk., Patika, MTA, Korkmaz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:08.643-2025-02-22 17:00:20.615 saatleri arasında Atatürk; Patika, Cumhuriyet Cd., isimsiz 17, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:08.643-2025-02-22 17:00:20.615 saatleri arasında Borlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:08.643-2025-02-22 17:00:20.615 saatleri arasında Gündoğdu; İsimsiz4, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:08.643-2025-02-22 17:00:20.615 saatleri arasında Gölbaşı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:08.643-2025-02-22 17:00:20.615 saatleri arasında Namık Kemal; İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz16, İsimsiz12, İsimsiz1, , Şç Yol, İç Yol, ÜNLÜ, ÇELİK, YILDIZ, VATAN, TIKIR, Tuğba Sk., TAÇ, SAĞLIK, Patika, OKUL, MİMAR SİNAN, Korkmaz Cd., Kaya Küme Evleri Sk., KARTAL, HALICI, GÜNEŞ, GÖLBAŞI, FIRIN, FEVZİ PAŞA, EVREN, ERÇETİN, Cumhuriyet Cd., CAMİİ, ATEŞ, ATATÜRK, GÜMÜŞ, ERDEM, AVŞAR, iç yol, ŞAHİN, TUBA, yol, YAVAŞ, Kaya Sk., Bilgiç Sk., BANKA, Akın Sk., İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz44, İsimsiz81, İsimsiz30, İsimsiz78, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz3, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:08.643-2025-02-22 17:00:20.615 saatleri arasında Temrek; Şafak Sk., ÇAĞLAYAN, YILMAZ, YUNUS EMRE, PUSMAK, NECATİBEY, Kasar Köyü Yolu, HÜRRİYET, HÜKÜMET, HATİPOĞLU, Cumhuriyet Cd., ARI, ANAFARTALAR, AKÇİÇEK, AHMET ÇAVUŞ, SEÇGİN, KARANFİL, YAVUZ SELİM, OVA, ÇAMYURDU, HASTANE, ÇINAR, KARABÜK, KULTAŞ, GÖLBAŞI, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz94, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz69, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz56, İsimsiz44, İsimsiz40, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz24, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz4, NAR, , iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:18.715-2025-02-22 17:00:30.049 saatleri arasında Gölbaşı; iç yok, GÖLBAŞI, , İsimsiz1, İsimsiz93, Gölbaşı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:18.715-2025-02-22 17:00:30.049 saatleri arasında Temrek; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:28.029-2025-02-22 17:00:37.638 saatleri arasında Temrek; İsimsiz27, HATİPOĞLU, GÜRBÜZ, YILDIRIM, SANAYİİ SİTESİ, Patika, Köprübaşı Küçük Sanayi Sitesi, , İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, ERAYDIN, Cumhuriyet Cd., ANAFARTALAR, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz95, İsimsiz72, İsimsiz54, İsimsiz50 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:28.029-2025-02-22 17:00:37.638 saatleri arasında Atatürk; SELVİ, UYSAL, ÖZCAN, İSTİKLAL, , İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz2, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, ÇAKICI, Adaş Sk., ERMİN, TURAN, ŞAHİN, BARAJ, ŞEN, Bal Sk., Cumhuriyet Cd., FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, FİDAN, GÜL, MEHMET AKİF, MENDERES, MESCİT, PARK, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:28.029-2025-02-22 17:00:37.638 saatleri arasında Namık Kemal; Cumhuriyet Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:28.029-2025-02-22 17:00:37.638 saatleri arasında Gölbaşı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 09:00:23.708-2025-02-22 15:00:33.801 saatleri arasında Bakır; , HARTA SK., İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz167, Bakır Sk., İsimsiz169, İsimsiz170, HARTA, Harta Sk., Bakır Sk., Akhisar Bergama Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:23.708-2025-02-22 15:00:33.801 saatleri arasında Çiftlik; Bakır Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Gökçeköy; , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, tanımsız, Atatürk, Barbaros, Beyazıt Cd., Cihan Sk., Ege Çıkmazı, Fevzi Çakmak, Gazi Osman Paşa, Gaziosmanpaşa, Girne, Gökçe Köyü İç Yolu, Ilgın, Işık, Karaman, Karatepe Çıkmazı, Kurtuluş, Küçük Çıkmazı, Malazgirt, Mandıra, Menekşe, Namık Kemal, Nanık Kemal, Nergis, Pınar, Salkım, Timur, Yeni, Yunus Emre, Yıldırım, Çandarlı, Ülkü, İstiklal, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Seyitoba; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz5, Seyitoba Köyü Yolu, Seyitoba Köyü İç Yolu, çevre yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Taşdibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Bahadır; , İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 09:00:39.744-2025-02-22 15:00:49.069 saatleri arasında Çakmaklı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 10:00:42.031-2025-02-22 16:00:53.034 saatleri arasında Altınköy; İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz5, Dumanlar Mahallesi İç Yolu, , Altınköy İç Yolu, Altın Köyü İç Yolu, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-22 2025-02-22 11:00:38.092-2025-02-22 15:00:44.463 saatleri arasında 1. Anafartalar; 1611. Sk., 1620, AVNİ GEMİCİOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 11:00:38.092-2025-02-22 15:00:44.463 saatleri arasında 2. Anafartalar; , İsimsiz20, 1714, AVNİ GEMİCİOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-22 2025-02-22 11:00:38.092-2025-02-22 15:00:44.463 saatleri arasında Peker; 1702. Sk., 1710, 1714, AVNİ GEMİCİOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.