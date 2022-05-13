22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine düştü
Muğla’nın Dalaman ilçesinde 22 yaşındaki genç, yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü.
Olay, Dalaman’ın Seyfettin İnce Caddesi’nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ethem Tözalgan, 4 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Olayda yaşamını yitiren gencin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, gencin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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