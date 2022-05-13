22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine düştü

13 Mayıs 2022 Cuma, 08:48

Olay, Dalaman’ın Seyfettin İnce Caddesi’nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ethem Tözalgan, 4 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Olayda yaşamını yitiren gencin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, gencin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.



