22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine düştü

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 22 yaşındaki genç, yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü.

İHA
13 Mayıs 2022 Cuma, 08:48
22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine düştü
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Olay, Dalaman’ın Seyfettin İnce Caddesi’nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ethem Tözalgan, 4 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Olayda yaşamını yitiren gencin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, gencin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


muğla DALAMAN

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