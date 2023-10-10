22 yaşındaki genç, sosyal medyadan 'veda mektubu' paylaşıp ortadan kayboldu

Yayınlanma: 10.10.2023 - 15:43

Güncelleme: 10.10.2023 - 15:44

Sultandağı ilçesinde yaşayan Anıl Sayın, ilçe merkezinde yaşadığı evinden dün ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Sayın’ın evde olmadığını fark eden yakınları, jandarma ve Emniyet ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgede güvenlik güçleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

VEDA MEKTUBU BIRAKMIŞ

Öte yandan, Sayın’ın sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu belirtildi.