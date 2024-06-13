22 yaşındaki kayıp genç gölette ölü bulundu

Yayınlanma: 13.06.2024 - 21:57

Güncelleme: 13.06.2024 - 21:58

Edinilen bilgiye göre, Büyükyapalak Mahallesi’nde ikamet eden 22 yaşındaki Hamit Ülger’e ulaşamayan yakınları genci aramaya başladı. Ailenin yaptığı kayıp ihbarı sonrası Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı da devreye girdi.

Yapılan çalışmalarda gencin, en son olarak Kayapınar mevkiindeki gölet çevresinde olduğunun öğrenilmesi üzerine arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştırıldı. Gencin otomobili, gölet kıyısında terk edilmiş olarak bulunurken gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar başladı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma dalgıç ekipler çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri Ülger’in cansız bedenini sudan çıkardı. Kıyıya çıkarılan bedeninde yapılan kontrolde Ülger’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Askerden kısa bir süre önce geldiği öğrenilen Ülger’in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.