22 yıl sonra yakalandı: Kardeşini öldüren hükümlü cezaevine gönderildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 22 yıl önce kardeşini öldürüp bir kişiyi yaralayan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Mayıs 2003 tarihinde Afşin ilçesi Emirli Mahallesi'nde meydana geldi. C.B. (63) isimli şahıs, kardeşi Garip B.'yi (33) tabanca ile vurarak öldürmüş, D.K.'yı (45) ise yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timi tarafından yapılan araştırmalarda, şüphelinin 22 yıldır Ş.Ö. (61) isimli bir şahsın kimlik bilgilerini kullandığını ve Gerger Mahallesi'nde annesinin evine geldiğini belirledi.

Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası düzenlenen operasyonda firari zanlı C.B. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.